 دراسة: ميركل الشخصية السياسية الأكثر شعبية في العالم | أخبار | DW | 02.10.2018

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أخبار

دراسة: ميركل الشخصية السياسية الأكثر شعبية في العالم

حظيت المستشارة أنغيلا ميركل بالأغلبية المطلقة من ثقة الناس في 25 دولة، حسب نتائج استطلاع واسع، بينما كانت الثقة في الرئيس ترامب هي الأقل بين خمسة زعماء عالميين شملتهم الدراسة.

Putin, Trump und Merkel (picture-alliance/dpa/Coronado/Jensen)

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة "بيو" لاستطلاعات الرأي ونشرت أمس الاثنين (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2018)، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحظى بشعبية أكبر بكثير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مختارات

الرئيس الألماني الجديد يواخيم غاوك ينحدر كالمستشارة ميركل من شرق ألمانيا. ما عدا ذلك هناك هيمنة شبه تامة من قبل النخب من ألمانيا الغربية، حتى بعد 22 عاما على الوحدة الألمانية، على المجتمع. فهل هناك فرصة للتغيير؟ (23.03.2012)

برزت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل كزعيمة أوروبية في 2015 وهو العام الذي شهد أكبر الأزمات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، بدأ بأزمة الديون اليونانية ومرورا بالأزمة الأوكرانية ووصولا إلى أزمة اللاجئين التاريخية. (28.12.2015)

وشملت الدراسة 26 ألفا و112 شخصا في 25 دولة خلال الفترة من 20 أيار/ مايو حتى 12 آب/أغسطس 2018. وبسؤالهم كيف ينظرون إلى خمسة من زعماء العالم، قال 52 في المائة إنهم لديهم ثقة في ميركل لأن تفعل الشيء الصواب فيما يتعلق بالشؤون العالمية، وذلك مقابل 27 في المائة فقط قالوا نفس الشيء عن ترامب.

وفي الواقع، كان الرئيس الأمريكي في المرتبة الأدنى بين خمسة زعماء، وضمت القائمة إضافة لميركل وترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (30 في المائة) والرئيس الصيني شي جين بينغ (34 في المائة) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جاء خلف ميركل وحصل على ثقة 46 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي.

وكانت ميركل الأكثر شعبية في هولندا، حيث نظر إليها 85 في المائة بشكل إيجابي، بينما كانت على النقيض من ذلك في اليونان، حيث أعرب 15 في المائة فقط ممن شملتهم الدراسة عن ثقتهم بها.

إسرائيل استثناء والمكسيك الأسوأ لترامب

وحصل ترامب على أدنى مستوى من القبول في المكسيك، حيث أعرب 6 في المائة فقط ممن شملتهم الدراسة عن ثقتهم في قيادته، في حين كانت إسرائيل استثناءً نادراً للسلبية العامة تجاه الرئيس الأمريكي. فبعد عام من قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ارتفعت نسبة تأييده إلى 69 في المائة في إسرائيل، مقابل 56 المائة العام الماضي.

وكان الاستياء من الولايات المتحدة في عهد ترامب أكثر واضحا بين بعض أقرب الحلفاء، وفقا للدراسة ، حيث أعرب 9 في المائة فقط من الفرنسيين عن ثقتهم في ترامب مقابل 25 في المائة من الكنديين.

وعلى الرغم من تراجع صورة الولايات المتحدة في الخارج منذ انتخاب ترامب في عام 2016، فإن النظرة إليها لا تزال إيجابية ، حيث أعرب متوسط 50 في المائة من جميع الدول التي شملتها الدراسة عن رأي إيجابي في الولايات المتحدة ، مقابل 43 في المائة ممن لديهم وجهة نظر غير إيجابية.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)

  • Time Magazine Cover 2015 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. (picture-alliance/AP Photo/Time Magazine)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    أنغيلا ميركل في لوحة فنية كـ"شخصية العام" تتصدر غلاف مجلة "تايم" الأمريكية. قال الرسام كولين ديفيدسون، الذي رسم هذه اللوحة: "نعرف الكثير من صورها التي تظهر فيها بصورة طبيعية وباردة. لكنني أردت أن أتجاوز هذه الصور وأعرض مواقفها الإنسانية". كانت مجلة "تايم" قد منحت ميركل لقب "شخصية العام" عام 2015، وذلك بسبب مواقفها من أزمة اللاجئين بالإضافة إلى مواقفها وسياساتها الأخرى.

  • Gemälde Elizabeth Peyton, Angela, 2017. (Elizabeth Peyton)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    رسمت الفنانة الأمريكية إليزابيث بيتون صورة شخصية لميركل عام 2017 لمجلة "فوغ" المختصة بالموضة. تظهر المستشارة في هذه الصورة كفتاة شابة. ترسم الفنانة بيتون صوراً شخصية صغيرة لمطربي البوب وللأشخاص المهمين تاريخياً ومن يعيشون أيضاً في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الملوك الأوروبيين، وغالباً ما ترسم شخصياتها بشعر فاتح اللون وتظهر مميزات وجههم الجميلة.

  • Erik van Lieshout: ohne Titel, das Gesicht von Angela Merkel zeigt. (Erik van Lieshout)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    تعود هذه الصورة للرسام الهولندي إريك فان ليسهوت وتظهر المستشارة بأحمر شفاه ونظرات انتقادية. وضعت هذه اللوحة ضمن "مجموعة الفن الاتحادية" التي تجمع منذ سنة 1970 اللوحات والمنتجات الفنية حول ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتضم المجموعة لوحات تخص الثقافة ورمزية السلطة والانتماء الوطني.

  • Gemälde von Angela Merkel von George W. Bush: The Art of Leadership in Dallas (picture-alliance/dpa/L. W. Smith)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    لم يرسم أنغيلا ميركل الفنانون المشهورون فقط، بل بعض المغمورين أيضاً في مجال الفن، كالرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الذي رسم 30 لوحة لرؤساء حكومة، من ضمنهم المستشارة ميركل.

  • Installation Transit von Georg Korner mit Angela Merkel-Skulptur im Vordergrund. (Courtesy Georg Korner)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    توجد القليل من المنحوتات لميركل، من ضمنها منحوتة "المواطنة الأوروبية" المثيرة للجدل التي نحتها ألكساندر نيكوليك وميخائيل كاليفودا، وتظهر المستشارة ميركل أثناء "قضاء الحاجة". كذلك كانت منحوتة "اللاعبون العالميون" للفنان بيتر لينك استفزازية، وذلك لإظهاره المستشارة عارية. بينما كانت منحوتة جورج كورنيرس "ترانسيت" (في الصورة) جيدة نسبياً عندما أظهرت ميركل ضمن 2600 شخصية أخرى في المنحوتة.

  • Merkel-Fotografie von Herlinde Koelbl im Rahmen der Serie Spuren der Macht. (Herlinde Koelbl)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    خلدت المصورة الفوتوغرافية هيرلينده كولبل المستشارة ميركل في مجموعتها التي أسمتها "آثار السلطة". كما خلدت أيضاً المستشار السابق غيرهارد شرودر ووزير الخارجية الأسبق يوشكا فيشر في مجموعات أخرى. صورت المصورة ضمن دراسة "تحول البشر بسبب السلطة" 15 شخصية مهمة من عالمي السياسة والاقتصاد في الفترة ما بين عامي 1991 و1998.

  • Bildreihe Hipstory von Amit Shimoni mit verschiedenen illustrierten Persönlichkeiten, darunter Angela Merkel. (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    يظهر المصور الإسرائيلي أميت شيموني في مجموعته الصورية "هيب ستوري" الأشخاص المهمين وأصحاب النفوذ الكبير في العالم كشباب يحبون نمط "هيبستر". فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر مرتدياً قميصاً تقليدياً من هاواي. أما الرئيس السابق باراك أوباما فيظهر بتسريحة شعر غريبة، وتظهر ميركل بشفاه ملونة بالأحمر والأسود مرتدية قبعة غير رسمية ومعطفاً وترتدي حلقة في أنفها.

  • Angela Merkel in einer Karikatur von Sergey Elkin.

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    كانت صور المستشارة ميركل مناسبة للكثير من رسامي الكاريكاتير في العالم للتندر بعينيها وبفمها. مع ذلك، كانت أغلب اللوحات الفنية والصور التي تظهر المستشارة ميركل تظهر طابعاً مشتركاً وهو: الوظيفة المميزة المستمرة للمستشارة وسلطتها تجاوزت الحدود الألمانية. الكاتب: يوليا هيتس/ زمن البدري


مختارات

بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

في صور فنية أو منحوتات أو صور كاريكاتيرية، صوّر عشرات الفنانين في العالم المستشارة أنغيلا ميركل، وكانت الصفة التي جمعت أغلب الأعمال الفنية التي تناولت ميركل هو موقعها من السلطة وسمعتها التي تجاوزت الحدود الألمانية. (14.03.2018)  

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