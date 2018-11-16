دراسة: مهاجرو اليوم أفضل اندماجا من مهاجري الأمس في ألمانيا

كشفت دراسة أجريت بتكليف من الاتحاد الألماني للسكن والتطوير العمراني أن "الأغلبية الكبيرة من هؤلاء تنظر لنفسها على أنها جزء بديهي تماما من هذا المجتمع (الألماني)". وشملت الدراسة 2000 مهاجر، تراوحوا من أبناء عاملين وحتى لاجئين. وقال المشرفون على الدراسة إن جزءا متزايدا من هؤلاء المهاجرين يريدون التكيف مع الحياة في ألمانيا والمشاركة في حياة سكان ألمانيا، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بجذورهم الثقافية الخاصة بهم.

غير أن تدقيق النظر في التفاصيل يظهر أن هناك بعض المجموعات من المهاجرين الذين أحبطوا من هذا الاندماج وبدأوا في الانفصال عن المجتمع "حيث تشعر الأوساط التقليدية من هؤلاء المهاجرين بارتباطهم أكثر بشكل واضح بثقافتهم الأصلية عنه قبل عشر سنوات"، خاصة بالنسبة للمجموعة الصغيرة نسبيا من أصحاب التدين المتجذر "وللأسف فإن مشاكل هؤلاء تنسحب بشكل مستمر على جميع المهاجرين" حسبما أوضح رئيس الاتحاد، يورغن أرينغ.

ح.ز / ع.ج (د.ب.أ)