دراسة: منتجات "صنع في ألمانيا" الأفضل سمعة بين المستهلكين عالمياً

كشف استطلاع حديث للرأي أن سمعة المنتجات المصنوعة في ألمانيا تحتل المرتبة الأولى بين المستهلكين على مستوى العالم. وأظهر الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه الاثنين (30 سبتمبر/ أيلول 2019) أن نحو 50 في المائة من المستطلعة آرائهم لديهم انطباع جيد عن المنتجات المصنوعة في ألمانيا. وفي المقابل، فإن 6 فيالمائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع لديهم انطباع سلبي عن المنتجات الألمانية.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، حصلت المنتجات الألمانية في التقييم على 45 نقطة، يليها في المرتبة الثانية المنتجات الإيطالية بـ38 نقطة، ثم البريطانية والفرنسية (كليهما 34 نقطة)، ثم اليابانية بـ33 نقطة، ومن ثم منافستها كوريا الجنوبية لكن بفارق كبير (5 نقاط).
وفي المقابل أشار الاستطلاع إلى أن 44 في المائة من المشاركين في الاستطلاع من 23 دولة في المتوسط لديهم آراء سلبية عن المنتجات المصنعة في الصين، وتزيد نسبة أصحاب النظرة السلبية عن المنتجات الصينية بمقدار ثلاثة أضعاف عن أصحاب النظرة الإيجابية بمقدار 15 في المائة، ما يجعل تقييم المنتجات الصينية عند سالب 29 نقطة، وبالتالي أدنى سمعة بين سمعة منتجات 12 دولة شملها الاستطلاع.
وفي هذا السياق قال مدير التسويق لدى فرع معهد "يوغوف" في ألمانيا لقياس مؤشرات الرأي، فيليب شنايدر: "دراستنا تبين أن أصل المنتجات ما يزال يلعب دوراً مهماً في تقييمها". وذكر شنايدر أن شعار "صنع في ألمانيا" ما يزال يتمتع بأهمية كبيرة على المستوى الدولي، مضيفاً أن المثير هو تطور شعار "صنع في الصين" الذي يقل تقييمه الإيجابي، في الوقت الذي تلقى فيه الصناعات الإلكترونية الترفيهية للعلامات التجارية الصينية رواجاً بين المستهلكين.
ويستند الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوغوف"، إلى بيانات استطلاعات جرت خلال الفترة من 28 شباط/ فبراير حتى 26 آذار/ مارس الماضيين في 23 دولة، وهي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والدنمارك وبولندا وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان والبرازيل والمكسيك وتركيا ومصر والسعودية والهند والصين وإندونيسيا وتايلاند ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
ع.غ/ ي.أ (د ب أ)
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
The Coatinc Company Holding GmbH
عُرف مؤخرا فقط أن "The Coatinc Company" هي أقدم شركة عائلية في ألمانيا. وتوصل المؤرخون إلى هذه النتيجة بعد فحص مستندات الشركة، التي تأسست سنة 1502. وكانت الشركة في البداية مجرد حدادة في مدينة سيغن ( تقع في ولاية شمال الراين-ويستفاليا). ولا يزال مقر الشركة الرئيسي يتواجد في نفس المدينة.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
William Prym Holding GmbH & Co. KG
رأت شركة "Prym" النور سنة 1530، وكان يُعتقد حتى ذلك الحين أنها أقدم شركة عائلية في البلاد، غير أنه يتحتم عليها الآن القبول بالمركز الثاني في قائمة أقدم الشركات في ألمانيا. ركزت شركة "Prym" في البداية على إنتاج الألواح والأسلاك، بيد أنها انتقلت سنة 1903 إلى إنتاج أدوات الخياطة. توظف الشركة حالياً حوالي 3330 شخصاً في جميع أنحاء العالم، وحققت في سنة 2018 حوالي 382 مليون يورو كأرباح.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Wiegand-Glas GmbH
تأسست شركة "Wiegand-Glas" سنة 1570 من موقع متواضع للغاية لإنتاج الزجاج. ورغم أن صناعة الزجاج كانت دائما محور اهتمام الشركة، إلاّ أنها قررت سنة 1997 توسيع أنشطتها لتشمل أيضاً العبوات البلاستيكية. وبلغت مبيعات الشركة في السنة الماضية (2018) حوالي 486 مليون يورو.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Berenberg, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
تنشط الشركات المصرفية الألمانية منذ القرن السادس عشر. ويعتبر بنك "Berenberg"، الذي تم تأسيسه في مدينة هامبورغ سنة 1590، ثاني أقدم بنك في العالم بعد "مونتي دي باشي دي سيينا" الإيطالي.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Merck KGaA
تأسست شركة "Merck" سنة 1668 كصيدلية في مدينة دارمشتات، وتعتبر أقدم شركة كيميائية دوائية في العالم. ولا يجب الخلط بين هذه الشركة وبين الشركة الأمريكية، التي تحمل الاسم نفسه وكانت حتى عام 1917 جزءاً من الشركة الألمانية. ورغم أن الشركة الأمريكية أكبر بكثير الآن إلا أن شركة "Merck" الألمانية حققت سنة 2018 إيرادات بلغت حوالي 15 مليار يورو.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
تأسست شركة "Meindl" في عام 1683 حينما تم افتتاح "بيتر مايندل" أحد أول متاجر صناعة الأحذية في ولاية بافاريا. ومنذ ذلك الحين، واصلت الأجيال التالية العمل بنجاح في هذا المجال. وتقدم هذه الشركة العائلية في ألمانيا مجموعة متنوعة من أحذية المشي عبر محلاتها في جميع أنحاء البلاد.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Harry Brot GmbH
كان المخبز البسيط بالقرب من مدينة هامبورغ، والذي يعود إلى سنة 1688 هو أصل سلسلة المخابز الكبيرة "هاري". ويتم الإقبال بشكل كبير على اقتناء منتجات هذه المخابر في كل ربوع البلاد. وتوظف هذه الشركة اليوم حوالي 4375 شخصاً وبلغت مبيعاتها سنة 2018 حوالي مليار يورو.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Villeroy & Boch AG
تأسست شركة السيراميك "Villeroy & Boch" سنة 1748 على يد فرانسوا بوخ. بدأت الشركة في الأول بإنتاج الأواني المصنوعة من البورسلان، إلاّ أنها توسعت تدريجياً وأصبحت رائدة في مجال صناعة بعض الأدوات الخاصة بغرف الحمام والاستجمام وأدوات المائدة. حققت الشركة سنة 2018 مبيعات وصلت إلى 835 مليون يورو.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
S. Siedle & Söhne OHG
شركة "Siedle"، والمعروفة اليوم بتكنولوجيا الاتصالات الحديثة، كانت مسبكاً عند تأسيسها سنة 1750. وفي سنة 1887 تحولت الشركة إلى خدمات الاتصال الهاتفي، من أجل التركيز على أنظمة الاتصالات الحديثة في المنازل أوائل القرن الـ 20. وتمكنت الشركة في السنة الماضية من تحقيق مبيعات وصلت إلى حوالي 88 مليون يورو. إعداد: كاترين ديليخان / ر.م