 دراسة: ممارسة الجنس كفيلة بالقضاء على نزلات البرد | علوم وتكنولوجيا | DW | 14.10.2019

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: ممارسة الجنس كفيلة بالقضاء على نزلات البرد

وجد عالما مناعة من سويسرا وألمانيا في دراسة حديثة أن الجسيمات المضادة والإنزيمات التي يطرحها الجسم عن ممارسة الجنس تعمل على مقاومة حالات الإصابة بنزلات البرد وأعراضها المزعجة.

Paar in einem Bett (picture-alliance/dpa/C. Klose)

ذلك الشعور المزعج، حين تستيقظ صباحاً وتجد أن الرشح يسيل من الأنف وعضلات الجسم غارقة في الألم وحرقة تبعث من البلعوم. إنها نزلة البرد المزعجة التي يكثر الإصابة بها في هذا الوقت من السنة، حيث بدأ الطقس يزداد برودة والسماء ملبدة طوال الوقت بالغيوم الماطرة. لكل شعب من شعوب الأرض له علاجاته لنزلات البرد، التي لا تعمل في حقيقة الأمر سوى على التقليل من آثارها وأعراضها المزعجة. لكن أغلب هذه العلاجات تتفق على شيء واحد الراحة وشرب شاي الأعشاب على اختلاف أنواعها.

مختارات

بيد أن عالم المناعة العصبية في زيورخ مانفريد شيدلوفسكي يقدم علاجاً من نوع آخر بالقول: "بدلاً من الاستلقاء على الأريكة بكسل واحتساء الشاي الأعشاب أو تناول بعض لأدوية، يجب أن تمارس الجنس فقط"، كما تنقل صحيفة برلينز تسايتونغ الألمانية. يُذكر أن علم المناعة العصبية هو أحد حقول العلوم الطبية الذي يجمع بين دراسة الجهاز العصبي ونظام المناعة.

يعلل المختص السويسري ذلك بالقول: "تعد ممارسة الجنس بمثابة علاج معجزة لسيلان الأنف، كما تنطوي على الكثير من المتعة". واكتشف عالِم المناعة العصبية في زيوريخ أن عدد الخلايا القاتلة الطبيعية في الدم يزداد بنسبة 150 بالمائة بعد الوصول إلى النشوة الجنسية. والخلايا القاتلة هي أحد أعمدة نظام المناعة لدى الإنسان التي تتعرف على خلايا الجسم المصابة بالبكتيريا أو الفيروسات وتقتلها.

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تيارات الماء البارد تعزز المناعة

بدوره يقول المختص في أمراض المناعة الألماني بيتر شلايشر في ميونيخ: "الجنس يجعلك في صحة جيدة". ووجدت الدراسة التي قام بها العالمان أن جسم الإنسان يزيد من إنتاج الأجسام المضادة "الغلوبولين المناعي أيه" لدى الأشخاص الذين يمارسون الجنس مرتين في الأسبوع. وتساعد هذه المادة بشكل مباشر في نزلات البرد، كما تزيد من الدفاعات العامة للجسم.

وهناك فائدة ثالثة لعلاج نزلات البرد بممارسة الجنس وهي النوم، فهرمون الأوكسيتوسين الذي يفرزه الجسم خلال ممارسة الجنس يعمل على جعلنا ننام نومة هادئاً وعميقاً. وخلال النوم بسلام يبدأ جهازنا المناعي بالعمل بشكل فعال جداً في القضاء على الفيروسات ومسببات الأمراض الدخيلة على الجسم.

من الطبيعي أن نشعر بالتعب الشديد في حالات الإصابة بنزلات البرد بحيث تكون الرغبة في الفراشة منخفضة نوعاً ما. وفي هذه الحالة قد ينفع أن تطلب من الشريك أو الشريكة أن يأخذ زمام المبادرة. لكن يجب الانتباه هنا إلى عدم نقل العدوى إليه أو إليها، أي يمنع تبادل القبلات الساخنة.

ع.غ/ ط.أ

  • Schal Mode Erkältung Symbolbild

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    التنويع بين المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والمواد المعدنية، يساعد الجسم على مواجهة فصل الشتاء البارد دون مشكلات. أما من لا يهتم بالحصول على المواد الغذائية الضرورية ويعتمد أسلوب حياة غير صحي، فيكون أكثر عرضة لنزلات البرد.

  • Frau mit Apfel

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    يقول الخبراء وفقا لمجلة "فوكوس" الألمانية، إن من يتناول ملء كفه ثلاث مرات من الخضروات ومرتين من الفواكه يوميا، يمد جسمه بالمواد اللازمة لتقوية جهاز المناعة على المدى الطويل. وتحمل فيتامينات "إيه و سي ودي وإي و بي 6" أهمية كبيرة لتقوية جهاز المناعة.

  • Bemalte Eier

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    يعتبر الحليب وصفار البيض والأسماك، من المصادر الجيدة التي تمد الجسم بفيتامين "إيه". أما فيتامين سي فيمكن الحصول عليه عن طريق تناول التفاح والفلفل والبروكلي والملفوف بأنواعه.

  • Studentenfutter mit Nüssen und Rosinen

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    أنواع الأسماك الغنية بالدهون كسمك الماكريل، من المصادر الجيدة لفيتامين "دي"، في حين تمد المكسرات والزيوت النباتية الجسم بما يحتاجه من فيتامين "إي". أما البطاطس والأفوكادو ومنتجات الألبان بشكل عام، فهي مصدر جيد لفيتامين "بي 6" كما أوردت مجلة "فوكوس" نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

  • 18. Deutsche Grillmeisterschaft in Göppingen

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    تلعب مادتا الزنك والسيلينيوم دورا مهما في تقوية المناعة. ويعتبر اللحم والكبد والعدس من الأغذية الغنية بالزنك. أما السيلينيوم فيمكن الحصول عليه عن طريق تناول المكسرات والدواجن.

  • Symbolbild Heißes Getränk im Winter

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    الإكثار من السوائل يعزز أيضا من قوة جهاز المناعة. وبجانب كميات المياه الكافية، ينصح الخبراء خلال فصل الخريف بمشروب الزنجبيل والأعشاب المختلفة.

  • Symbolbild Frau und Schlaf

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    وبعد حصول الجسم على كمية البروتينات والسعرات الحرارية التي يحتاجها يوميا، يأتي النوم الكافي الهادئ كعنصر ضروري لتجنب الضغط العصبي وتعزيز المناعة لمواجهة التقلبات الجوية والاستعداد لأشد فصول العام بردا. (إ.ف)

    الكاتب: إ ف


مختارات

هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

ما إن يبدأ الخريف وتنخفض درجات الحرارة، إلا وتزيد الإصابات بنزلات البرد. أصحاب المناعة القوية يمكنهم تجاوز هذه الفترات بين الفصول، دون مشكلات صحية. فكيف يمكن تقوية جهاز المناعة؟ هذه بعض النصائح التي أوردتها مجلة فوكوس. (26.10.2015)  

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