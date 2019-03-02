 دراسة: مشاهدة التلفزيون طويلاً قد تضعف الذاكرة! | عالم المنوعات | DW | 02.03.2019

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منوعات

دراسة: مشاهدة التلفزيون طويلاً قد تضعف الذاكرة!

مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة مضرة بالصحة الجسدية والنفسية. دراسة بريطانية أوضحت أنها لها تأثير على الذاكرة وتشكل خطراً على النطق أيضا، خصوصاً عند فئة عمرية معينة، حددتها الدراسة. فما العمل لتجنب إدمان مشاهدة التلفزيون؟

Litauen Vilnius Frau sieht fern (DW/W. Jantschits)

عند التقدم بالسن والتوقف عن العمل أو تخفيفه أو قلة الالتزامات العائلية والاجتماعية، يجد العديد من الأشخاص أنفسهم بمواجهة أيام طويلة مملة فيميلون لقضاء وقت أكثر أمام شاشة التلفاز لمشاهدة برامجهم المفضلة أو الأفلام وغيرها. غير أن دراسة جديدة تحذر من مشاهدة التلفاز لأكثر من 3 ساعات يومياً حرصاً على سلامة الذاكرة.

أجرت "جامعة كولدج لندن" البريطانية دراسة على أكثر من 3600 شخص من كبار السن الذين يقبلون على مشاهدة الأفلام الوثائقية أو برامج الواقع أو المسلسلات لأوقات طويلة، وتبين أن مشاهداتهم المكثفة قد تقلل من قدرتهم على تذكر الكلمات بنسبة 10 في المئة. إذ أشار الباحثون إلى أن الإفراط في التركيز في مشاهدة البرامج المفضلة من شأنه أن يقود إلى إجهاد إدراكي ومعرفي الذي بدوره يؤدي إلى فقدان الذاكرة تدريجياً. بحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

مختارات

تختلف سبل الاستمتاع بالوقت من شخص لآخر وتتنوع بين السفر والدراسة أو حتى الطهي. لكن دراسة حديثة أثبتت أن النشاط الأكبر الذي يقوم به الإنسان هو النوم يليه مشاهدة التلفاز. (03.01.2014)

يمضي كثيرون ساعات طويلة في مشاهدة التلفاز يوميا، وأحيانا يترافق ذلك مع سلوكيات خاطئة مثل الجلوس الخاطئ أو تناول أطعمة غير صحية، ما ينعكس سلبا على الصحة وخاصة على الجلد ولون البشرة. فما هي أضرار المشاهدة الطويلة للتلفاز؟ (15.09.2015)

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس ريبورتس" أن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ50 عاماً، والذين قضوا أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة في مشاهدة التلفاز يومياً أكثر عرضة لخطر فقدان الذاكرة. إذ قد أصابهم انخفاض ملحوظ في معدل "الذاكرة الكلامية" بنسبة تتراوح بين 8-10 في المئة، في حين تبلغ النسبة 4-5 بالنسبة عند الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز بصورة أقل.

 تنوع النشاطات

وقد أشارت الدكتورة دايزي فانكورت الباحثة في قسم العلوم والصحة السلوكية في لندن، والتي أشرفت على الدراسة أن العديد من الدراسات السابقة قد تطرقت إلى الآثار السلبية لمشاهدة التلفاز لوقت طويل، ولكن لدى الأطفال. 

وقالت فانكورت إن "مشاهدة التلفزيون قد يكون لها فوائد تعليمية من خلال مشاهدة الأفلام الوثائقية، وفوائد أخرى في الحد من التوتر".غير أنها قد ركزت من جهة أخرى على أهمية تحقيق التوازن عند كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الـ50، بين مشاهدة التلفاز وممارسة نشاطات مختلفة أخرى، كالمطالعة، والنشاطات الاجتماعية. بحسب ما نشره موقع "ذا سن" البريطاني.

ر.ض

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    هل التلفزيون ضار بالصحة؟

    بينت دراسة يابانية أن مشاهدة التلفزيون لأكثر من خمس ساعات في اليوم تؤدي إلى تخثر الدم وانسداد رئوي ما يزيد من خطر الإصابة بجلطة الشريان الرئوي.

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    هل التلفزيون ضار بالصحة؟

    وأظهر بحث بريطاني أن المراهقين الذين يمضون ساعة إضافية في اليوم وهم يشاهدون التلفزيون أو يلعبون على الكمبيوتر معرضون لأن تكون نتائجهم في الامتحانات أقل بواقع درجتين عن أقرانهم الذين لا يقومون بذلك.

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    هل التلفزيون ضار بالصحة؟

    للتلفزيون كذلك تأثير مباشر على سلوك الأطفال وعلى بناء شخصيتهم وله تأثير كبير على نفسيتهم، ويحذر الأخصائيون الاجتماعيون الأسر من آثار العنف المتلفز وينصحونهم بمراقبة نوعية البرامج التلفزيونية التي يشاهدها أطفالهم.

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    هل التلفزيون ضار بالصحة؟

    وحسب رأي خبراء الصحة فإن ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية والذاكرة لا يمكن أن يكون لها مفعول إلا إذا نقص الإفراط في مشاهدة التلفزيون لأن الجلوس الطويل يؤدي إلى تشنج العضلات وألمها ويعمل على خمول الذاكرة وإبطاء عمل الدماغ.

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    هل التلفزيون ضار بالصحة؟

    ولتفادي عواقب "إدمان" التلفزيون ينصح الخبراء الصحيين بالاستغناء عن التلفزيون نهائيا، ومن لم يقدر على تطبيق ذلك فعليه الاستغناء عنه تدريجيا أو أسبوع في الشهر وتعويض ذلك بهوايات نافعة.

    الكاتب: ع. أع. / س.ك (DW)


مختارات

هل التلفزيون ضار بالصحة؟

غيَّر التلفزيون العالم وأثر فيه بشكل كبير وأصبح من الصعب الاستغناء عنه، وهناك الكثير من الناس الذين يقضون وقتا طويلا أمام جهاز التلفزيون، إلى حد أن الخبراء يحذرون من عواقب ما يسمونه "الإدمان" على مشاهدة التلفزيون. (11.09.2015)  

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