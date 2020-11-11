 دراسة: مزمار ساحر الأفاعي يساعد على نمو أدمغة الأطفال الخدج | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 11.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

دراسة: مزمار ساحر الأفاعي يساعد على نمو أدمغة الأطفال الخدج

توصل باحثون من سويسرا إلى اكتشاف موسيقى لها تأثير إيجابي على نمو أدمغة الأطفال الخدج. فكيف تساعد موسيقى المزمار الهندي "بونجي" هؤلاء خلال هذه الفترة الحساسة من اكتمال نموهم؟

موسيقى الناي الهندي بونجي أثبتت تأثيراً إيجابياً على أدمغة الأطفال الخدج

موسيقى الناي الهندي بونجي أثبتت تأثيراً إيجابياً على أدمغة الأطفال الخدج

يولد حوالي 15 مليون طفل مبكراً كل عام حول العالم، وفق منظمة الصحة العالمية (WHO). خلال فترة تواجدهم في وحدة العناية المركزة، يتعرض الأطفال حديثي الولادة أو ما يعرف بالأطفال الخدج  للعديد من المؤثرات الخارجية التي تختلف تماما عن تلك الموجودة بداخل رحم الأم، الذي يوفر لهم خلال هذه الفترة الحساسة من نموهم ظروفا مثالية.

مختارات

تمكن العلماء من تطوير جهاز مخصص للأطفال الذين يولدون مبكراً مشابهاً للرحم وبيئته ومليئاً بالسوائل، حيث يوفر للرضع فرصاً أكبر بالنجاة والنمو بشكل طبيعي، عوضاً عن المكوث في الحضانات والتنفس صناعياً.

أصبحت ولادة أطفال قبل اكتمال أشهر الحمل من العمليات السهلة طبياً، وفرص الحياة لهؤلاء الأطفال ارتفعت بشكل ملحوظ. لكن دراستين حديثتين أثبتتا أن الكثير من هؤلاء الأطفال يواجهون مشاكل جمة في مراحل البلوغ.

البروفيسور كريستوف بورر، أخصائي حديثي الولادة يشرح كيفية رعاية الأطفال الذين يولدون بشكل مبكر وكيفية بقائهم على قيد الحياة دون مشاكل مستقبلية.

موقع swissmom الإلكتروني الذي يقدم معلومات تستهدف الأمهات والأطفال، نشر دارسة قام بها فريق متعدد التخصصات من جامعة فيينا. الدراسة أظهرت أن الأطفال الخدج في الحاضنات  يتعرضون لمستويات عالية من الضوضاء، خاصة من جهاز التنفس الاصطناعي، في الغالب تتجاوز الحد الموصى به وهو 35 ديسيبل (ديسيبل هي وحدة قياس شدة الصوت). تؤدي الإشارات الصادرة عن أجهزة المراقبة أو التحدث بصوت عالٍ أو الفتح والغلق بقوة للأبواب أو العلاجات الطبية إلى مستوى يزيد عن 100 ديسيبل. يمكن أن تتسبب مستويات الصوت العالية في تلف السمع أو حتى فقدان السمع.

كما في مراحل الطفولة المتقدمة، قد يعاني العديد من هؤلاء الأطفال من صعوبات في التعلم ونقص الانتباه، حسب الموقع. فريق باحثين بقيادة الطبيبة لارا لوردير من جامعة جنيف تحقق من خلال دارسة أجراها فيما إذا كان للموسيقى تأثير إيجابي على نمو دماغ الأطفال الخدج: "أردنا إنشاء محفزات موسيقية تتناسب مع وضع الأطفال "، توضح لوردير في بيان صحفي جامعي عن النتائج في المجلة المتخصصة PNAS .

موسيقى ناي "بونجي"

مشاهدة الفيديو 04:00

هل يمكن منع الولادة المبكرة؟

كشفت الدراسة السويسرية، التي قام بها فريق الباحثين والتي ُنشرت نتائجها على الموقع الطبي الألماني Pharmazeutische Zeitung، أن الفحص باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أظهر أن الأطفال الخدج الذين تعرضوا للموسيقى خاصة في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، حدث لديهم اتصال أفضل بين منطقتين من الدماغ، وهو أمر مهم لمعالجة معلومات السمع، مقارنة بالأطفال الخدج الذين لم يتم تعريضهم للموسيقى.

هذا ما توصل إليه فريق البحث بقيادة الطبيبة لارا لوردير من جامعة جنيف حول تأثير الموسيقى على اكتمال نمو دماغ الأطفال الخدج. غير أن المثير للاهتمام هو أن الباحثين توصلوا أن هناك نوعاً من الموسيقى، أظهر نتائج أفضل. فقد أثارت موسيقى الناي الهندي الذي يعرف باسم" بونجي"، والتي يستخدمها أيضاً ساحر الأفاعي في عروضه، أقوى رد فعل لدى الأطفال. إلى جانب موسيقى الناي "بونجي" الهندية هذه، قام الملحن أندرياس فولنفايدر بتأليف معزوفات بآلات موسيقية آخرى كالقثارة وآلة إكسيليفيون.

من خلال المزيد من الدراسات، يريد الباحثون التحقق فيما إذا كان لهذا النوع من الموسيٍقى أيضاً تأثيرعلى التطور المعرفي للأطفال على المدى الطويل. الأطفال الذين خضعوا للدراسة يبلغون الآن ست سنوات.

إ.م /ع.ج.م

  • China Familie mit Baby in Nanjing

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    يجمع الآباء والأمهات في الصين، قطع قماش مختلفة من العائلات الثرية لحياكة قطعة ملابس للمولود الجديد على أمل أن تجلب له الحظ والثروة.

  • Symbolbild Betreuungsgeld Herdprämie

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    تلعب ألوان ملابس الرضيع دورا مهما في البرازيل إذ يعتبر اللون الأصفر هو رمز الحظ للمواليد الجدد هناك، لذا فمن النادر أن تجد رضيعا يغادر مستشفى الولادة دون ملابس صفراء اللون.

  • Symbolbild - Brasilianisches Baby

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    ونبقى في البرازيل، إذ تنتشر في بعض مناطقها عادة "الاستحمام بالفم" والتي تقوم فيها الأم بوضع ماء استحمام الرضيع في فمها أولا قبل استخدامه. وتنتشر هذه العادة في بعض المناطق الأفريقية أيضا، وفقا لمجلة "إلترن" الألمانية، والهدف منها هو تعميق الروابط بين الأم والطفل علاوة على أن وضع الأم لماء الاستحمام في فمها أولا يساعد على وصول الماء لدرجة الحرارة الأنسب للرضيع.

  • Mörser aus Metall

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    يعتقد البعض أن عادة "دق الهون" في الاحتفال بالمولود الجديد في مصر، تعود للفراعنة وتهدف لتنشيط حاسة السمع لدى الرضيع رغم أن الأطباء يحذرون من مخاطرها على أذن المولود.

  • Zwillinge Babys Symbolbild

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    في بعض المناطق بالجزائر، تتم حياكة أول قميص يرتديه الطفل في وسادته بهدف حمايته من الحسد والأرواح الشريرة.

  • Baby in Indien

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    تنتشر في بعض أجزاء الهند عادة "حمام الدخان" إذ يتم حمل الطفل فوق نيران مشتعلة في أخشاب بعض الأنواع من الأشجار، بحيث يتعرض للدخان بالقدر الكافي. وتهدف هذه العادة وفقا للتقاليد الهندية، لحماية المولود الجديد من الأرواح الشريرة والأمراض.

  • Baby Kind Neugeborenes

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    تختلف تقاليد الاحتفال بالمولود الجديد في ألمانيا، ففي بعض المناطق يقوم الأب بدعوة أصدقائه لتناول المشروبات المختلفة كرمز يهدف لأن تتم عملية التبول لدى المولود الجديد بسلاسة ودون مشكلات. وعادة ما يتم هذا الاحتفال قبل خروج الأم والرضيع من المستشفى، لكن في الوقت الحالي يفضل الكثيرون الانتظار حتى عودة الأم والطفل للمنزل للمشاركة في هذا الاحتفال الذي يمثل أيضا ترحيبا بـ"الضيف الجديد" في العائلة.

  • Die ersten Zähne eines Babys

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    ظهور أول سن في فم الرضيع، مناسبة تستحق الاحتفال في عدد من بلاد الشام، إذ تتم دعوة الأقارب والأصدقاء وإعداد حبوب القمح المطبوخة المزينة للاحتفال بهذه المناسبة.

    الكاتب: ابتسام فوزي


 

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  