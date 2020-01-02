 دراسة: كلما ارتفع مستواك الدراسي قل احتمال مرضك! | عالم المنوعات | DW | 20.01.2020

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منوعات

دراسة: كلما ارتفع مستواك الدراسي قل احتمال مرضك!

كشفت دراسة ألمانية أن المستوى الدراسي له علاقة بعدد أيام المرض. فكلما ارتفع مستوى التحصيل الدراسي قلت الأيام التي يصاب بها المرء بالمرض. كيف ذلك؟

Frau hat Kopfschmerzen (picture-alliance/dpa/C. Klose)

هل هناك تأثير للتحصيل الدراسي على عدد الإجازات المرضية التي يأخذها المرء؟ باحثون وعلماء يقولون: نعم!

كشفت نتائج تقرير صحي صادر عن وكالة التأمين الصحي الألمانية "بارمر" عن نتائج مفاجئة. فالأشخاص الذين يتمتعون بمستوى تعليمي عال كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض. فما السر وراء ذلك؟.

هل تساءلت يوماً عمن أقل عرضة للإصابة بالأمراض: الأستاذ الجامعي أم ساعي البريد؟ هذا السؤال الذي قد لا يتبادر إلى ذهنك انشغلت به وكالة التأمين الصحي الألمانية "بارمر"، لمعرفة ما إذا كان هناك فرق بينهما.  

وخلصت نتائج التقرير الذي أجرته مجموعة من الباحثين بالوكالة إلى أن هناك فرقاً بين عدد أيام إصابة الأستاذ الجامعي بالمرض وبين ساعي البريد، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "ميركور". 

مختارات

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وربطت الدراسة، التي أنجزتها وكالة، بين المستوى الدراسي وبين حالات المرض، وخلصت إلى أنه كلما كان المستوى الدراسي أضعف كانت عدد أيام المرض أكثر، والعكس صحيح. فكلما ارتفع المستوى الدراسي للشخص قلت عدد الأيام التي يصاب بها بالمرض.

وتقول الشركة إن الأعمال التي تعتمد على مجهود بدني كبير وتجعل أصحابها يحتاجون إلى إجازات مرضية هي في الأغلب مهن يقوم بها أشخاص ذوو مؤهلات دراسية ضعيفة، بحسب موقع "ميركور". 

ويضيف التقرير أن الأشخاص الذين يتمتعون بتحصيل دراسي مرتفع ويمتهنون أعمالاً لا تحتاج لمجهود بدني، كالعمل داخل المكتب أو التدريس، مثلاً، وهي أعمال يمكن مزاولتها حتى عندما يكون الشخص مصاباً بنزلة برد أو جرح في اليد أو الساق أو الصداع، عكس البناء أو ساعي البريد، مثلاً، الذي لا يمكنه الاستغناء عن مجهوده العضلي في العمل.

ع.ع/ ي.أ

 

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    35 عند الطبيب – Deutschtrainer

    Beim Arzt

    ماذا تعلمت من الفيديو؟ يمكنك أن تختبر معلوماتك باستخدام ملف الصور، حيث ستظهر لك العبارة وعليك تخمين ما يقابلها باللغة الألمانية، والإجابة ستكون في الصورة التالية. حظاً موفقاً!

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    الطبيب

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    der Arzt

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    أريد موعداً من فضلك.

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    عندي حُمَّى.

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    .Ich habe Fieber

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    أشعر بالدوخة.

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    .Mir ist schwindelig

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    عندي آلالم.

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    .Ich habe Schmerzen

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    أين لديك آلام؟

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    ?Wo haben Sie Schmerzen

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    ما هي الأقراص التي تتناولها؟

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    ?Welche Tabletten nehmen Sie

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    عندي إسهال.

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    .Ich habe Durchfall

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    عندي إمساك.

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    .Ich habe Verstopfung

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    عندي حساسية.

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    .Ich habe eine Allergie

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    عندي سُكَّري.

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    .Ich habe Diabetes

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    هل هذا يؤلمك؟

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    هذا يؤلم.

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    .Das tut weh

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    إلتهاب المثانة

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    die Blasenentzündung

    die Blasenentzündungen

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    الحلق ملتهب.

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    .Der Hals ist entzündet

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    التطعيم

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    الوصفة

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    das Rezept

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    بالشفاء!

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    35 عند الطبيب – Deutschtrainer

    !Gute Besserung


مختارات

35 عند الطبيب – Deutschtrainer

هل تشعرون بالمرض؟ ستتعرفون هنا على مصطلحات مهمة قد تحتاجونها عند زيارة الطبيب. شفاءً عاجلاً! (08.09.2016)  

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