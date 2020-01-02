دراسة: كلما ارتفع مستواك الدراسي قل احتمال مرضك!

كشفت نتائج تقرير صحي صادر عن وكالة التأمين الصحي الألمانية "بارمر" عن نتائج مفاجئة. فالأشخاص الذين يتمتعون بمستوى تعليمي عال كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض. فما السر وراء ذلك؟.
هل تساءلت يوماً عمن أقل عرضة للإصابة بالأمراض: الأستاذ الجامعي أم ساعي البريد؟ هذا السؤال الذي قد لا يتبادر إلى ذهنك انشغلت به وكالة التأمين الصحي الألمانية "بارمر"، لمعرفة ما إذا كان هناك فرق بينهما.
وخلصت نتائج التقرير الذي أجرته مجموعة من الباحثين بالوكالة إلى أن هناك فرقاً بين عدد أيام إصابة الأستاذ الجامعي بالمرض وبين ساعي البريد، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "ميركور".
وربطت الدراسة، التي أنجزتها وكالة، بين المستوى الدراسي وبين حالات المرض، وخلصت إلى أنه كلما كان المستوى الدراسي أضعف كانت عدد أيام المرض أكثر، والعكس صحيح. فكلما ارتفع المستوى الدراسي للشخص قلت عدد الأيام التي يصاب بها بالمرض.
وتقول الشركة إن الأعمال التي تعتمد على مجهود بدني كبير وتجعل أصحابها يحتاجون إلى إجازات مرضية هي في الأغلب مهن يقوم بها أشخاص ذوو مؤهلات دراسية ضعيفة، بحسب موقع "ميركور".
ويضيف التقرير أن الأشخاص الذين يتمتعون بتحصيل دراسي مرتفع ويمتهنون أعمالاً لا تحتاج لمجهود بدني، كالعمل داخل المكتب أو التدريس، مثلاً، وهي أعمال يمكن مزاولتها حتى عندما يكون الشخص مصاباً بنزلة برد أو جرح في اليد أو الساق أو الصداع، عكس البناء أو ساعي البريد، مثلاً، الذي لا يمكنه الاستغناء عن مجهوده العضلي في العمل.
ع.ع/ ي.أ
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
Beim Arzt
ماذا تعلمت من الفيديو؟ يمكنك أن تختبر معلوماتك باستخدام ملف الصور، حيث ستظهر لك العبارة وعليك تخمين ما يقابلها باللغة الألمانية، والإجابة ستكون في الصورة التالية. حظاً موفقاً!
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
الطبيب
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
der Arzt
die Ärzte
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
أريد موعداً من فضلك.
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
.Ich möchte einen Termin bitte
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
عندي حُمَّى.
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
.Ich habe Fieber
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
أشعر بالدوخة.
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
.Mir ist schwindelig
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
عندي آلالم.
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
.Ich habe Schmerzen
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
أين لديك آلام؟
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
?Wo haben Sie Schmerzen
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
ما هي الأقراص التي تتناولها؟
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
?Welche Tabletten nehmen Sie
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
عندي إسهال.
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
.Ich habe Durchfall
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
عندي إمساك.
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
.Ich habe Verstopfung
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
عندي حساسية.
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.Ich habe eine Allergie
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عندي سُكَّري.
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
.Ich habe Diabetes
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هل هذا يؤلمك؟
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?Tut das weh
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هذا يؤلم.
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.Das tut weh
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
إلتهاب المثانة
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
die Blasenentzündung
die Blasenentzündungen
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
الحلق ملتهب.
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
.Der Hals ist entzündet
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التطعيم
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
die Impfung
die Impfungen
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الوصفة
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das Rezept
die Rezepte
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
الصيدلية
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
die Apotheke
die Apotheken
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
بالشفاء!
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35 عند الطبيب – Deutschtrainer
!Gute Besserung