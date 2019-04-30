دراسة: كثرة تناول العصائر تؤدي إلى الموت المبكر!

يُعد تناول العصائر من العادات اليومية لكثير من الناس في أرجاء متفرقة حول العالم، إذ يزين هذا المشروب بمختلف أنواعه موائد الأسرة في كل الوجبات اليومية تقريباً، لاسيما مع ما يمتاز به من مذاق لذيذ وسعر في متناول عامة الناس.

وشجعت الكثير من الدراسات السابقة على تناول عصائر الفواكه بمختلف أنواعها، لما تتميز به من فوائد صحية جمة تُساعد بعض وظائف الجسم على القيام بدورها بشكل أفضل. لكن تناول العصير قد يُصبح خطراً على الصحة ويتسبب في عواقب وخيمة. فكيف ذلك؟

الإجابة عن هذا السؤال كانت موضوع دراسة مُعمقة نُشرت نتائجها مؤخراً وتوصلت إلى أن تناول عصير الفاكهة يومياً وبمعدل كبير يُلحق الضرر بالصحة وربما يؤدي إلى الموت المبكر، وفق ما أورد موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية نقلاً عن المجلة العلمية المتخصصة "jama network open".

من جهته، أفاد موقع صحيفة "ديلي ميل" أن الخبراء قارنوا لأول مرة بين عصائر فواكه بنسبة 100 في المائة مع المشروبات المُحلاة بالسكر على غرار المشروبات الغازية. وأضاف الموقع البريطاني أن الخبراء من جامعة إيموري في أتلانتا وجامعة كورنيل الأمريكية وجدوا تشابهاً كبيراً بين عصائر الفواكه والمشروبات السكرية مع زيادة خطر التعرض للموت في وقت مُبكر.

وأوضح موقع صحيفة "تليغراف" أن النتائج اعتمدت على دراسة حللت بيانات أكثر من 13000 شخصاً وعلى مدى ست سنوات، حيث لاحظ الخبراء ارتفاع خطر الموت بنسبة 24 في المائة لدى الأشخاص الذي يتناولون يومياً عصائر الفواكه بكثرة (أكثر من كوب واحد).

ونوهت الدراسة: "بينما تحتوي عصائر الفواكه بنسبة 100 في المائة على بعض الفيتامينات المفقودة في معظم المشروبات المحلاة بالسكر، فإن المكونات الرئيسية لكل منهما (عصائر فواكه) و(المشروبات السكرية) هي السكر والماء".

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وفي نفس السياق، أشار موقع الإندبندنت أنه رغم احتواء عصائر الفواكه على سكريات طبيعية، فإنها لا تختلف كيميائياً عن تلك السكريات الموجودة في المشروبات الغازية، وذلك عند دخولها إلى الجسم ومعالجتها.

وتابع نفس المصدر أنه خلال مدة إنجاز الدراسة، سجل الخبراء حوالي 1000 حالة وفاة كانت لعدة أسباب مختلفة، فيما كانت 168 حالة بسبب أمراض القلب التاجية، التي تعد المشروبات السكرية أحد أسباب الإصابة بها، حسب عدة دراسات سابقة.

ونقل موقع صحيفة "إكسبرس" البريطانية عن الدكتور غونتر كونل قوله: "هذه دراسة مهمة للغاية، لاسيما وأن عصائر الفاكهة يُنظر إليها غالباً كبديل صحي للمشروبات السكرية"، مضيفاً: "يمكن لعصائر الفواكه أن توفر الفيتامينات وحتى بعض الألياف، لكن هناك فائدة صحية صغيرة وراء ذلك".

ر.م/ ي.أ