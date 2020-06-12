 دراسة: قرابة ثلاثة ملايين طفل في ألمانيا يعانون من الفقر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

دراسة: قرابة ثلاثة ملايين طفل في ألمانيا يعانون من الفقر

رغم الرخاء الاقتصادي الذي عاشته ألمانيا في السنوات الأخيرة إلى أن تمدد الفقر بين الأطفال بقي متواصلا. الآن ومع جائحة كورونا اتخذت الظاهرة منحى أكثر خطورة.

2,8 مليون طفل في ألمانيا يعيش تحت خط الفقر.

2,8 مليون طفل في ألمانيا يعيش تحت خط الفقر.

كشفت نتائج دراسة حديثة أن قضية فقر الأطفال في ألمانيا لا تزال مجالا غير معالج وأبعاده خطيرة. وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية ونشرت نتائجها اليوم الأربعاء (22 يوليو/ تموز) أن نحو 2,8 مليون طفل ومراهق في ألمانيا ينشأون في الفقر، وهو ما يعادل 21,3 بالمئة من إجمالي كافة أقرانهم من دون 18 عاما.

مختارات

إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا والتبعات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي الوباء، أسفرت عن أعباء كبيرة على الأطفال. منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" حثت ألمانيا على زيادة مساعداتها للمنظمة للحد من العنف بحق الأطفال. (02.07.2020)

تعتمد المنظمات الخيرية على التبرعات بشكل أساسي لمساعدة الآخرين، فكيف كانت المفاجأة عندما حصلت منظمة خيرية للأطفال في ألمانيا على مبلغ لم تكن تحلم به؟ (21.07.2020)

بلغت الإصابات المؤكدة صباح الأربعاء بفيروس كورونا المستجد 15 مليون مصاب حول العالم، يأتي ذلك بعد أن باتت الهند بؤرة جديدة للوباء، فيما قدرت دراسة أمريكية أن الأرقام الخفية في الولايات المتحدة أكبر بكثير من المعلن عنها. (22.07.2020)

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، ألمانيا تستغل رئاستها القادمة للمجلس الأوروبي لسنّ قانون يمنع عمالة الأطفال في سلاسل التوريد، واليونيسف تحذر من تفاقم الظاهرة بسبب جائحة كورونا. (12.06.2020)

وجاء في الدراسة أن "مكافحة فقر الأطفال تمثل أحد أكبر التحديات الاجتماعية في ألمانيا منذ سنوات"، ومع ذلك، لم يحدث تحسن يُذكر في هذا المجال في عموم البلاد منذ 2014، تقول الدراسة والجمعيات المهتمة بشؤون الأطفال.

وأكدت الدراسة أن جائحة كورونا ستزيد من حدة التحديات وتهدد بتفاقم المشكلة.

وتشمل الدراسة الأطفال المنحدرين من عائلات يقل دخلها عن ستين بالمئة من متوسط دخل كافة الأسر في ألمانيا، والمراهقين الذين يشملهم الدعم الأساسي الحكومي عبر حصول عائلاتهم على المعونات المعروفة باسم "هارتس4".

مشاهدة الفيديو 05:48

نظام مدرسي ألماني يقلل فرص دراسة غير الأغنياء بالجامعة

وأكدت المؤسسة في الدراسة أن مشكلة فقر الأطفال التي لم تُحل حتى الآن لها تداعيات بالغة الأثر على التنشئة والرفاهية والتعليم والفرص المستقبلية والعدالة الاجتماعية.

ومن الأرقام المهمة التي كشفت عنها الدراسة، تلك التي تشير إلى أن كل طفل من سبعة يعش على  معونات الدولة التي لا توفر سوى احتياجات الحياة الأساسية.

وانتقدت مؤسسة رعاية الطفولة الألمانية عبر أمينها العام هولغر هوفمان بقوة تدابير الدولة التي استثنت على حدّ وصفه، الأطفال المنحدرين من عائلات فقيرة تضررت بقوة إثر الاغلاق الاقتصادي أثناء انتشار الجائحة.

وطالب هوفمان بإنشاء صندوق يخصص لهؤولاء الأطفال واحتياجاتهم خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم، لكون أن هؤلاء لا يتوافرون على المقومات الأساسية التي تساعدهم على مواصلة الدراسة في زمن كورونا، بدءأ بشبكة انترنت دائمة وصولا إلى مساحة ملائمة داخل بيت الأسرة لمتابعة الدروس عن بعد، ناهيك عن افتقارهم للأجهزة المطلوبة لذلك.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ب د) 

 

مواضيع ذات صلة

Pakistan | Kinderarbeit

مكافحة عمالة الأطفال.. ألمانيا تعد قانونا أوروبيا ويونيسف تحذر 12.06.2020

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، ألمانيا تستغل رئاستها القادمة للمجلس الأوروبي لسنّ قانون يمنع عمالة الأطفال في سلاسل التوريد، واليونيسف تحذر من تفاقم الظاهرة بسبب جائحة كورونا.

Indien Neu-Delhi Frau mit Kind während Coronakrise

يونيسف تحذر من كارثة تهدد أطفال الدول الفقيرة بسبب جائحة كورونا 13.04.2020

كارثة تهدد أطفال دول العالم الفقيرة على وجه الخصوص بسبب جائحة كورونا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تدقّ ناقوس الخطر وتدعو إلى تنسيق دولي قبل فوات الأوان.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  