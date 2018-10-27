 دراسة: فرص العمل لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ من أقرانهم الألمان | أخبار | DW | 19.12.2018

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أخبار

دراسة: فرص العمل لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ من أقرانهم الألمان

كشفت دراسة حديثة أن الفرص الوظيفية لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ مقارنة بأقرانهم الألمان غير المنحدرين من أصول أجنبية. وأوصت الدراسة ببذل مزيد من الجهود لدمج أطفال المهاجرين في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

Deutschland Frau Muslimische Frau holt Kinder von Schule ab (picture-alliance/W. Rothermel)

جاء في دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي في) أن نسبة العاملين بين المنحدرين من أصول أجنبية وتتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عاما بلغت العام الماضي 72.3%، بتراجع قدره 15 نقطة مئوية مقارنة بالعاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (87.2%).

وبحسب الدراسة، التي نشرتها صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم (الأربعاء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، فإن نسبة العاملين الذين تقل دخولهم عن حد الوقوع في الفقر تبلغ بين المنحدرين من أصول أجنبية 14%، بزيادة تفوق الضعف تقريبا عن العاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (6.1 %).

وأوصى المعهد ببذل مزيد من الجهود لدمج الأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حتى يتمكنوا من التغلب على مشكلات ضعف اكتساب اللغة على نحو أفضل.

 

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عينٌ على أوروبا - "اقتحام" عالم "القلق الألماني" من المهاجرين واللاجئين

 

تحسن الاندماج في المجتمع؟

غير أن دراسة ألمانية أخرى نشرت نتائجها الشهر الماضي أظهرت أن معظم ذوي الأصول الأجنبية في ألمانيا أصبحوا أكثر اندماجا في المجتمع الألماني منهم قبل عشر سنوات. وجاء في الدراسة التي أجريت بتكليف من الاتحاد الألماني للسكن والتطوير العمراني أن "الأغلبية الكبيرة من هؤلاء تنظر لنفسها على أنها جزء بديهي تماما من هذا المجتمع". وشملت الدراسة 2000 مهاجر، تراوحوا من أبناء عاملين وحتى لاجئين.

وقال أصحاب الدراسة إن جزءا متزايدا من هؤلاء المهاجرين يريدون التكيف مع الحياة في ألمانيا والمشاركة في حياة سكان ألمانيا، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بجذورهم الثقافية الخاصة بهم.

غير أن تدقيق النظر في التفاصيل يظهر أن: هناك بعض المجموعات من المهاجرين أحبطوا من هذا الاندماج وبدأوا في الانفصال عن المجتمع "حيث تشعر الأوساط التقليدية من هؤلاء المهاجرين بارتباطهم أكثر بشكل واضح بثقافتهم الأصلية عنه قبل عشر سنوات"، خاصة بالنسبة للمجموعة الصغيرة نسبيا من أصحاب التدين المتجذر "وللأسف فإن مشاكل هؤلاء تنسحب بشكل مستمر على جميع المهاجرين"، حسبما أوضح رئيس الاتحاد، يورغن أرينغ.

ح.ز (د.ب.أ)

 

  • Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen Der Simplicissimus

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    كانت حرب الثلاثين عاما من الصراعات الدموية التي مزقت أوروبا وامتدت بين 1618-1648. وانتشرت خلالها المجاعات، وهرب الناس من الجيوش الغازية. وبعد معاهدة وستفاليا عام 1648 دعا القادة الألمان العمال ودافعي الضرائب للعودة والاستقرار في ألمانيا. كما قدم غير الألمان واستقروا فيها أيضا.

  • Flash-Galerie Berlin Französischer Dom

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    في عام 1700 قدمت إلى ألمانيا مجموعة كبيرة من الفرنسيين البروتستانت، الذين هربوا من ملك فرنسا لويس الرابع عشر والحكم الكاثوليكي. إذ قدم حوالي 35 الف لاجئ فرنسي واستوطنوا في مناطق الأغلبية البروتستانتية في ألمانيا.

  • Deutsche Auswanderer USA

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    نقص المحاصيل الزراعية وانتشار المجاعات، دفع بالألمان إلى الهجرة. في الفترة الممتدة بين 1680- 1800 رحل 75 ألف ألماني من مناطق سكناهم. وعلى مدار القرن التاسع عشر ارتفعت موجات الهجرة الألمانية، ليقطن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن المذكور أكثر من خمسة ملايين ألماني.

  • Industrialisierung

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    تأسيس الحكم القيصري (الرايخ) في ألمانيا في عام 1871، ساهم في تسريع التصنيع وخلق أفاق جديدة. واحتاجت المصانع إلى اليد العاملة، ما أدى على قدوم العمال من الخارج وأصبحت ألمانيا بلدا جاذبا للمهاجرين.

  • Auswanderung Bremen

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    التغييرات الحدودية التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى، أجبرت أكثر من 10 ملايين مواطن داخل أوروبا على الهجرة. كما أجبرت الثورة البلشفية مئات الآلاف من الروس للتوجه إلى ألمانيا، كذلك انتقل آلاف الألمان الفارين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية لجمهورية فايمار إلى أمريكا الجنوبية.

  • Polnische Flüchtlinge Iran

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    مئات الآلاف من الألمان فروا من ألمانيا هربا من إرهاب الحكم النازي، وذلك في الفترة الممتدة 1933-1939، بما في ذلك 400 ألف يهودي. كما تم تشغيل أكثر من 12 مليون عامل أجنبي بنظام السخرة في ألمانيا خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland Flüchtlinge Nachkriegszeit Lager

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان هنالك أكثر من 20 مليون لاجئ في أوروبا. وكان نصفهم من الألمان الذين اضطروا إلى الخروج من مناطق كانت تابعة لألمانيا القيصرية، أو كانوا يشكلون أقليات عرقية في بلدان أخرى. الصورة تظهر مركز إيواء للاجئين في هانوفر.

  • West-Berlin 1961 Meldestelle DDR Bürger Deutsch-Deutsche Migration

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    مع انقسام ألمانيا إلى دولتين، سعت الدولتان الغربية والشرقية إلى استقطاب عمال أجانب، حيث سعت ألمانيا الشرقية إلى تعويض فرار 2,7 مليون شخص من أراضيها إلى ألمانيا الغربية مع بناء الجدار العازل.

  • Vietnamesische Auszubildende und Studenten 01.05.1971 Dresden

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    ما بين عام 1966 وعام 1989 استقدمت ألمانيا الشرقية حوالي نصف مليون عامل اليها. وقدم العمال من دول أوروبا الشرقية وفيتنام وكوبا وموزمبيق، وبلاد أخرى كانت تطبق النظام الاشتراكي.

  • Türkische Gastarbeiter treffen in Deutschland ein

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    احتاجت ألمانيا الغربية في ذلك الوقت إلى أعداد كبيرة من العمال، حوالي 14 مليون عامل قدموا من ايطاليا والمغرب وتركيا وبلدان حوض المتوسط للعمل فيها بين الأعوام 1955 -1973. حوالي 3 ملايين عامل منهم بقي في ألمانيا وأحضروا عائلاتهم إليها.

  • Aussiedler im Grenzdurchgangslager Friedland 1988

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    وعلى الرغم من قرار وقف جلب العمال الأجانب في العام 1973، نما عدد العمال الأجانب من 4 ملايين إلى 5 ملايين في العام 1989. ومع انتهاء الحرب الباردة قدمت ملاين أخرى إلى ألمانيا، وكان من بينهم المنحدرين من أصول ألمانية.

  • Flash-Galerie 60 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    ساهم انهيار الكتلة الشرقية في زيادة عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا بشكل كبير. فبين عامي 1990 و1993 وصل عدد طالبي اللجوء إلى 1.2 مليون شخص. إلا أن العدد انخفض بعد تشديد قوانين اللجوء. (اعداد: علاء جمعة)

    الكاتب: جان والتر / علاء جمعة


 

مختارات

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زيهوفر يعد المسلمين بدعم جهود الاندماج ووقف تأثير الخارج

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عينٌ على أوروبا - "اقتحام" عالم "القلق الألماني" من المهاجرين واللاجئين  

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