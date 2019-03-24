دراسة ـ معظم الأئمة في ألمانيا وافدون من الخارج

كشفت دراسة حديثة أن نحو 90 بالمئة من الأئمة الموجودين بألمانيا وافدون من الخارج. وجاء في تقرير مؤسسة "كونراد-أدناور" الذي نشرت عنه صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (26 آذار/ مارس 2019) أن هؤلاء الأئمة ينحدرون بصفة خاصة من تركيا وشمال أفريقيا وألبانيا ومصر وإيران. وأضافت الدراسة أن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية "ديتيب" يوفر نحو نصف الأئمة البالغ عددهم 2500 إمام تقريبا في مساجده التي يبلغ عددها نحو ألف مسجد.

وبين التقرير أن الأرقام أظهرت أيضا أهمية الجمعية الإسلامية التركية "ميلي جورش" والتي يبلغ عدد مساجدها 323 مسجدا، وكذلك اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية (التركي) الذي يبلغ عدد مساجده 300 مسجد تقريبا، وأيضا الجالية الإسلامية للبوشناق (البوسنيين) في ألمانيا والتي يزيد عدد المساجد التابعة لها على 70 مسجدا.

وقال أحد القائمين على الدراسة وهو أندرياس ياكوبس إن إلزام تعلم اللغة الألمانية المخطط له من قبل الحكومة الاتحادية بصفته شرطا لدخول ألمانيا بالنسبة لرجال الدين الأجانب ليس "أكثر من إجراء إصلاحي" في عملية التحول المأمولة عن نظام الإيفاد، لافتا إلى أن أغلب الأئمة ليس لديهم اختصاصات دينية-لاهوتية ولا إمكانات تمويل خاصة.

وأضاف ياكوبس أنه في دول إسلامية ينفذ أئمة مهامهم المحددة على نطاق ضيق تحت رقابة صارمة من الدولة، موضحا أنه في المقابل هناك طلب على أئمة في أوروبا بصفتهم رجال دين ومربين وقادة دمج بالمجتمع. ولتحقيق ذلك أكد أنهم بحاجة "لأكثر من تدريب تقليدي في ندوات دينية تركية أو مصرية أو مغربية بالإضافة إلى معلومات أساسية عن اللغة الألمانية"، لافتا إلى أنهم بحاجة أيضا لفرص وظيفية جذابة وكذلك لراتب معقول يتم تمويله من هياكل مسلمة في ألمانيا.

ع.أ.ج / ح ز (د ب أ)