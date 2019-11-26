دراسة: غسل الأسنان بانتظام يقلل من خطر الأزمات القلبية

خلصت دراسة حديثة إلى أن غسل الأسنان ثلاث مرات يوميا على الأقل، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية بأكثر من 10 في المائة. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية واسعة الانتشار أن الباحثين، ربطوا بين غسل الأسنان والأزمة القلبية والرجفان الأذيني، وهي حالة تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وتوصلت الدراسة إلى أن غسل الأسنان بصورة متكررة، يحد من عدد البكتريا الموجودة بين الأسنان واللثة، مما يمنعها من الدخول إلى مجرى الدم. وقد درس العلماء في كوريا الجنوبية الصلة بين نظافة الفم ومشاكل القلب، حيث شملت الدراسة 161 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً. وقد تم إخضاعهم لفحص طبي في الفترة ما بين 2003 و2004، وحين جاء موعد إجراء متابعة طبية بعد عشرة أعوام، خلص العلماء إلى أن نحو 5% أصيبوا بأزمة قلبية و 3% أصيبوا بالرجفان الأذيني.

وربط العلماء بين غسل الأسنان ثلاث مرات أو أكثر يومياً وانخفاض نسبة الإصابة بالإزمات القلبية بنسبة 12% والرجفان الأذيني بنسبة 10%. ولم تأخذ الدراسة في الاعتبار عوامل مثل: العمر والجنس والحالة المادية وممارسة الرياضة واستهلاك الكحوليات وكتلة الجسم.

وفي نفس السياق، توصلت دراسات أخرى إلى أن سوء نظافة الفم يؤدي لوجود بكتريا في الدم، مما يسبب التهابا في الجسم، وهذا يزيد من خطورة زيادة ضربات القلب والإصابة بأزمة قلبية. وقال كبير مسؤولي الدراسة الدكتور تاي جين سونج، من جامعة "إيهوا" النسائية في العاصمة الكورية الجنوبية سول "لقد درسنا مجموعة كبيرة من الأشخاص على مدار فترة طويلة، مما يضفي قوة على نتائجنا". وجرى نشر الدراسة في الدورية الأوروبية المتعلقة بالوقاية من أمراض القلب.

ر.م/ه.د ( د ب أ)