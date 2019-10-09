دراسة: عيش الغراب يقلل احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا

خلصت دراسة إلى أن الرجال الذين يأكلون المشروم (فطرعيش الغراب) تنخفض لديهم نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأربعاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2019) أن دراسة يابانية توصلت إلي أن المشروم مفيد بصورة خاصة للرجال فوق الـ 50 عاما، الذين يأكلون الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن القليل من الخضروات والفاكهة.
وقالت الدراسة، التي نُشرت في دورية دولية خاصة بالسرطان، إن الذين يأكلون المشروم مرة أو مرتين أسبوعيا تنخفض لديهم فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، وذلك مقارنة بمن لا يدخلون المشروم في نظامهم الغذائي.
كما ذكرت الدارسة أن تناول الفطر بكميات أكبر يقابله زيادة في فرص الوقاية ضد المرض الخبيث، حيث يقلل تناول فطر عيش الغراب لثلاث مرات أو أكثر أسبوعيا معدلات الإصابة بنسبة 17%.
ووفقا للأستاذ بكلية الصحة العامة بجامعة توهوكو اليابانية والمشرف على الدراسة، شو زهانج، "أظهرت الدراسات التي تم إجرائها على الخلايا الحية أن لعيش الغراب قدرة على منع الإصابة بسرطان البروستاتا".
جدير بالذكرأن أن سرطان البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعا التي تصيب الرجال، حيث تم تسجيل أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة جديدة عام 2018، كما ترتفع خطورة الإصابة بالمرض مع التقدم في السن.
ومن المتوقع أن يصاب رجل من كل ثمانية رجال في بريطانيا في المستقبل بسرطان البروستاتا في مرحلة من حياتهم. ويشار إلى أن المشروم يستخدم بصورة واسعة النطاق في آسيا من أجل منافعه الغذائية ولأغراض طبية.
د.ب/ ع.ش (د ب أ)
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تجنبوا أكل هذه الأنواع السامة والقاتلة من الفطر
هذا النوع من الفطر يعرف باسم أمانيت فالوسياني، وهو واحد من أكثر الأنواع السامة في ألمانيا، فتناول 35 غراما من هذا النوع من الفطور من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة. وقد تسبب في إصابة العديد من اللاجئين بالتسمم، ومن بينهم فتى في الـ16 من عمره، إذ توفي بسبب إصابته بفشل كلوي حاد.
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تجنبوا أكل هذه الأنواع السامة والقاتلة من الفطر
ينتمي هذا النوع من الفطر إلى فصيلة الأمانيت، لذا يشبه بشكله الفطر المعروف بـ (عيش الغراب)، وهو فطر صالح للأكل، وهو ينمو بكثرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. لكن هناك أيضا أنواع سامة من فطر "عيش الغراب"، ما يزيد من احتمال عدم تقدير نوع الفطر ما إذا كان ساما أم لا.
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تجنبوا أكل هذه الأنواع السامة والقاتلة من الفطر
ينتمي هذا النوع من الفطور إلى عائلة الفطريات وهو معروف باسم فطر الشمسية، ويتميز بطعم لذيذ، لكن يصعب تميزه عن فطر أمانيت فالوسياني السام.
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تجنبوا أكل هذه الأنواع السامة والقاتلة من الفطر
هذا النوع يشبه في شكله فطر الشانتريل (الإنائية) الصالح للأكل، لكنه أخطر الأنواع السامة في أوروبا. وتناوله يؤدي إلى الإصابة بفشل كلوي، وغالبا ما تظهر الأعراض الأولية بعد عدة أيام، وتتمثل بصداع شديد وآلام في المفاصل وآلام في منطقة أسفل الظهر وقشعريرة وعطش شديد.
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تجنبوا أكل هذه الأنواع السامة والقاتلة من الفطر
هذا النوع من الفطور يعرف باسم غاليرينا مارغيناتا، ويشبه كثيرا في شكله الفطر المعروف باسم الفونجي، والذي يتميز بطعمه اللذيذ، لكن يوجد فطرا شبيها يتسبب تناول 150 غرام منه الفطر بالتسمم والوفاة، إذ أنه يحتوي على مادة "أماتوكسين" السامة وهي نفس المادة الموجودة في فطر أمانيت فالوسياني.
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تجنبوا أكل هذه الأنواع السامة والقاتلة من الفطر
يعرف هذا النوع الفطر باسم الأمانيت الطائر المميز الشكل، وهو في الغالب سام وخطير رغم أنه لا يؤدي إلى الوفاة في الغالب. وأعراض التسمم به تشبه تماما أعراض التسمم بالكحول، كالارتباك واضطرابات في النطق والأرق الشديد والتعب والقلق.
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تجنبوا أكل هذه الأنواع السامة والقاتلة من الفطر
هناك 500 نوع من هذا النوع من الفطر والمعروف باسم " Inocybe" بعضها صالح للأكل وبعضها الآخر ضار، لأنه يحتوي على سم يعرف بـ "مسكارين" وهو نفس السم الموجود في فطر الأمانيت الطائر. ويسبب هذا السم فرط في إنتاج اللعاب والدموع والتعرق فضلا عن حالات التقيؤ والإسهال. وفي بعض الحالات يؤدي إلى شلل في حركة عضلة ما يؤدي على الوفاة.
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تجنبوا أكل هذه الأنواع السامة والقاتلة من الفطر
هذا النوع من الفطور اسمه الحدرجية، ويوجد حوالي 100 نوع منه صالحة للأكل، لكن هنا أنواع أخرى تحتوي على مادة المسكارين السامة. وأظهرت بعض الحالات أن تناول النوع السام منه يؤدي إلى الإصابة باحمرار الأطراف المؤلم، وهو عبارة عن مرض عصبي في الأوعية الدموية.
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تجنبوا أكل هذه الأنواع السامة والقاتلة من الفطر
هذا النوع من الفطور والمعروف بـ "انتولوما" يؤثر على المعدة، إذ أنه يحتوي على أنواع مختلفة من السموم، تؤدي جميعها للغثيان والإسهال والقيء والمغص وآلام في البطن، ما يؤدي إلى فقدان الكثير من الشوادر ومن ثم الوفاة.
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تجنبوا أكل هذه الأنواع السامة والقاتلة من الفطر
لاشك أن للفطر طعم مميز ولكن من الضروري معرفة ما نأكل، فمن لم يكن متأكدا من نوع الفطر وما إذا كان ساما أم لا، فعليه التأكد من ذلك قبل تناوله، باستشارة أخصائيين، لدرء خطر الإصابة بالتسمم الذي قد ينتهي بالوفاة.
الكاتب: فابيان شميدت/دالين صلاحية