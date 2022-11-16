 دراسة: عمر نحل العسل تراجع للنصف منذ السبعينيات | التغيرات المناخية | DW | 16.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

دراسة: عمر نحل العسل تراجع للنصف منذ السبعينيات

قال باحثون إن أعمار عسل النحل المختبري تراجعت إلى النصف منذ حقبة السبعينيات، الأمر الذي يمثل خطراً شديداً ليس فقط على مجتمع تلك الحشرات النافعة وإنما على البيئة بوجه عام.

نحل العسل

انخفض عمر نحل العسل في المختبرات إلى النصف مقارنة بعمره في فترة السبعينيات

اكدت دراسة جديدة أن نحل العسل المختبري تراجع عمره بشدة حتى وصلت دورة حياته بالكامل إلى أسبوعين فقط.

مختارات

ووفقًا لبحث جديد نُشر في مجلة Scientific Reports ، فإن تراجع عمر نحل العسل إلى النصف بعد أن كان يصل إلى شهر في السبعينيات هو علامة مقلقة للأنواع التي تلعب دورًا مهمًا في البيئة.

وتشير الدراسة إلى أن تقلص عمر هذه الحشرات إلى النصف (من 34.3 يومًا في السبعينيات إلى 17.7 يوماً في 2010) سبب تراجعاً شديداً في أعدادها بشكل عام في السنوات الأخيرة، وفق ما ذكر موقع جيزمودو.

ويقول الباحثون إنهم توصلوا إلى هذه النتائج عندما كان فريق بحثي يقوم بالتحقيق في كيفية تعامل نحل وضع داخل قفص يحتوي على أنواع مختلفة من الماء (منزوع الأيونات فقط، منزوع الأيونات مع قليل من الملح، وماء الصنبور العادي).

ووجد الباحثون أن تزويد النحل بأنواع مختلفة من الماء، بدلاً من مجرد شراب السكر، يطيل متوسط ​​عمره. ولكن خلال البحث، وجد العلماء فارقاً مذهلاً بين عمر نحل العسل في الوقت الحالي والعمر الموثق في السبعينيات.

قال أنتوني نيرمان، عالم الحشرات في جامعة ميريلاند والمؤلف الرئيسي للدراسة: "نحن نعزل النحل عن حياة المستعمرة قبل أن يصل إلى عمر البلوغ، لذا فإن كل ما يقلل من عمره يحدث قبل العودة إلى المستعمرة".

ونحل العسل عضو لا يتجزأ من معظم النظم البيئية بسبب دوره في عمليات التلقيح للنباتات ما يساعد على الانتشار والتكاثر ويحافظ على التنوع الجيني. واليوم - وبحسب العلماء - يبدو أن افتقار النحل للتنوع الجيني هو الذي يؤذيه.

ويقول الباحثون إن النحل ثروة لا تقدر بثمن في التلقيح، لكنها تموت بسرعة بسبب زيادة انتشار المبيدات الحشرية وتدمير الأماكن الطبيعية لمعيشتها وانتشار الأمراض والعوامل المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف.

ويشير العلماء إلى أن الخطوة التالية للدراسة هي التحقق بدقة من أسباب هذه الاتجاه المقلق لمحاولة إطالة أعمار نحل العسل مجدداً.

عماد حسن

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    تحمل هذه النحلة رقاقة إلكترونية صغيرة على ظهرها لا يتجاوز حجمها 2.5 ميلليمتر ويبلغ وزنها 5.4 ميلليغرام. أعدت الرقائق بهذا الحجم الصغير حتى لا تؤثر على حياة وتحليق النحلة، إذ يقارب وزنها وزن حبوب اللقاح التي تجمعها النحلة، كما يشير غاري فيت من هيئة الأبحاث الأسترالية الحكومية.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    تم تزويد نحو 10 آلاف نحلة عسل أوروبية بالرقائق الإلكترونية من قبل المشروع في ولاية تاسمانيا الأسترالية. وعمل الخبراء على تخدير النحل لفترة قصيرة قبل وضع الرقائق على ظهرها. وهناك مشروع مشابه لهذا المشروع مع حيوانات وحشرات أخرى بدأ في البرازيل. وفي سيدني وكانبيرا ستبدأ مشاريع أخرى مشابهة.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    سيساعد المشروع الخبراء على التعرف على كيفية حياة النحل وتوثيقها. ويمكن التعرف مثلاً على كمية الغذاء التي يحتاجها النحل وفترات تناوله الطعام وطولها. كما يمكنهم التعرف أيضاً على أسباب اختيار النحل لجمع حبوب اللقاح أو جمع الطعام.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    يسعى خبراء البيئة حول العالم من خلال هذه المشاريع الرائدة إلى بحث أسباب نفوق النحل. ويمكن للخبراء معرفة كيفية تجاوب النحل مع المؤثرات في الحياة، ومن ثم إيجاد حلول لها، كما يقول الباحث غاري فيت.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    انخفض تعداد النحل في العالم بصورة كبيرة. ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى حيوانات "فارو المدمرة"، التي تقتات على النحل وتقتله، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية.

  • Symbolbild Bienensterben

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    نفوق النحل في العالم له أضرار كبيرة على الطبيعة، إذ يعمل النحل على تلقيح 70 في المائة من الزهور. كما تعتمد بعض الفواكه، كالتفاح والعنب والتوت، إلى تلقيح خلطي بواسطة الحشرات مثل النحل.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري