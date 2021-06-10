 دراسة: عقار للقضاء على الديدان الشريطية يحقق نتائج مبشرة في علاج كورونا | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 22.06.2021

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: عقار للقضاء على الديدان الشريطية يحقق نتائج مبشرة في علاج كورونا

يفحص باحثون في مستشفى "شاريتيه" ببرلين إمكانية استخدام عقار ضد الديدان الشريطية لمعالجة مصابين بأعراض حادة لمرض كوفيد الـ19. فما الذي كشفت عنه التجارب السريرية لهذا العقار الواعد؟

Symbolbild Chemikalien Labor Medizin Forschung Entwicklung Medikament

توصل باحثون من المركز الألماني لأبحاث العدوى في مستشفى "شاريتيه" ببرلين وجامعة بون، من خلال تحليل معلومات لدراسة مشتركة قاموا بها، أن الفيروس يقوم بإعادة برمجة عملية التمثيل الغذائي للخلية لصالحه ليستمر في العيش بالجسم، وفقا لما ذكره موقع "إر بي أولاين" الألماني.

مختارات

لا حديث الآن يعلو في العالم على فيروس كورونا حيث يسابق العلماء في جميع الدول الزمن لتطوير علاج أو لقاح ضده. في الفترة الأخيرة أثار عقار "أفيغان" الياباني الجدل حول فاعليته، فهل ينجح في علاج كورونا وهل تستفيد مصر منه حقا؟

خلصت دراسة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن عقار "ريمديسيفير" ليس له تأثير يذكر على مدة بقاء مرضى كوفيد-19 في المستشفى أو فرصهم في النجاة. العقار كان أحد الأدوية التي استخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي ترامب من العدوى.

كما تمكن فريق العلماء في دراسته، التي نشرت نتائجها في مجلة "Nature Communications"، من تحديد أربعة مواد فعالة تمنع تكاثر الفيروس في الخلايا: مواد عضوية متواجدة في جسم الإنسان وهي السبيرمين والسبيرمدين وعقار تجريبي ضد السرطان "MK-2206" وعقار ضد الديدان الشريطية "NICLOSAMIDE" الذي قلل من إنتاج كوفيد لجسيمات معدية بأكثر من 99 في المائة وأظهر بالتالي تأثير كبير مضاد للفيروسات.

وأوضح مارسيل مولر من معهد علم الفيروسات في مستشفى "شاريتيه": "أظهر NICLOSAMIDE تأثيرا قويا ضد الفيروس في دراسة زراعة الخلايا، كما أثبت أيضا أنه عقار ناجع ضد عدوى الديدان الشريطية لسنوات".

وأضاف الدكتور مولر أن الجسم يمكنه تحمل هذا العقار جيدا عند تناول جرعات فعالة محتملة، وأردف قائلا: "نعتقد أن هذا العقار أكثر الأدوية الجديدة الواعدة"، كما ورد في موقع "تي أولاين" الألماني.

في حين لا زال مستشفى "شاريتيه" يتحقق في الدراسة السريرية من فعالية استخدام هذا العقار ومدى تحمل المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم مؤخرا بـكوفيد 19.

ع.اع./م.س  

  • A street view of Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    أسواق مزدحمة

    تم عزل ووهان لمدة 11 أسبوعا تقريبا بعدما أصبحت أول نقطة ساخنة لفيروس كورونا في العالم. وحتى منتصف شهر مايو/ آيار الماضي، كانت هناك نحو 50.000 حالة إصابة في المدينة وحدها، من بين 80.000 حالة إصابة رسمية في الصين. ومع ذلك فقد عادت الحياة الآن تقريبا إلى "طبيعتها" في الأسواق الشعبية المزدحمة بالمدينة.

  • Tanzpaare auf einem Platz in einem im Park

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    رقص في الشوارع

    لم يكن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم أثناء عملية الإغلاق، أما الآن فيمكنهم حتى الرقص معاً في الحدائق. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لم تنتقل العدوى بالفيروس على المستوى المحلي منذ عدة شهور.

  • A view of the Wuhan covered market

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    نقطة الصفر

    كانت جميع الخضروات والأسماك واللحوم - وحتى الحيوانات البرية - تُباع في هذا السوق الرطب. لكنها أغلقت أبوابها في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما بدأ مرض رئوي غامض في الانتشار، وتم تعقب مصدره إلى السوق. ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد الدور الدقيق الذي لعبه السوق المذكور في نشر الفيروس، أو ما إذا كان قد لعب دوراً في هذا الأمر بالفعل.

  • Lai Yun plates a dish at his restaurant

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    في مهب الريح

    قبل انتشار الجائحة، اعتاد لاي يون العثور على معظم المنتجات لمطعمه الياباني في السوق المغطى. ويقول الشاب البالغ من العمر 38 عاماً: "كنت أرسل الأطفال إلى المدرسة، وأتناول الإفطار ثم أذهب إلى السوق". ولكن منذ إعادة الافتتاح في شهر يونيو، بات يتعين عليه الذهاب إلى مكان آخر، كما أن بعض المكونات التي يحتاجها تكلف الآن خمسة أضعاف الثمن. وقال لـ DW : "هدفنا في العام القادم هو النجاة".

  • An empty hallway with shops open on either side

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    نقص في السلع الطازجة

    وعلى الرغم من أن السوق الرطب في الطابق الأرضي ما زال مغلقا، إلا أن الطابق الثاني قد أعيد فتحه. لكن معظم المحلات تبيع النظارات والمنتجات المتخصصة الأخرى لأخصائي البصريات. قالت إحدى البائعات، التي لم تذكر اسمها لـ DW، "قد يشعر بعض الناس بشعور غريب، ولكنه مجرد مبنى فارغ الآن."

  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    الباعة المتجولون إلى الشارع

    منذ إغلاق السوق، بدأ البعض في بيع اللحوم وغيرها من المنتجات الطازجة في الشوارع. وحتى إذا كان الباعة هنا يرتدون الأقنعة والقفازات، يقول البعض إن الظروف لا ترقى إلى مستوى معين من النظافة. وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، تعرضت قاعة السوق المغطاة للانتقاد بسبب ضعف أنظمتها الصحية والصرف الصحي.

  • A child laughs as she grabs the clown's hand

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    مهرج غير مقنّع

    على خلاف المهرّج في الصورة، يرتدي أغلب سكان ووهان الأقنعة في الأماكن العامة، لاسيما وأن خطر فيروس كورونا ما يزال قائماً، فضلاً عن ظهور عدد من الحالات الجديدة في أماكن أخرى من الصين. وقال المعلم الإنجليزي ين، ويبلغ من العمر 29 عاماً لـ DW: "لقد بدأ العديد من الناس في تخزين الأقنعة الواقية، المطهّرة وغير ذلك من المعدات الواقية". أوتا شتاينفير/ و.ع.

  • Jahreswechsel 2020 - 2021 | Silvester, Neujahr | China, Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    تفاؤل في ووهان بالعام الجديد

    في تمنياته بحلول العام الجديد أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ ليلة رأس السنة أن الصينيين كتبوا "ملحمة" في معركتهم ضد الوباء. وفي ووهان حيث ظهر الفيروس للمرة الاولى قبل نحو عام، بدت المدينة أكثر تفاؤلا مقارنة بأماكن عديدة من العالم، فقد تجمع الآلاف للاحتفال بالعام الجديد، وسط إجراءات احترازية.

  • Jahreswechsel 2020 - 2021 | Silvester, Neujahr | China, Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    ووهان تحتفل

    احتفل الآلاف من سكان ووهان بالعام الجديد، بعد سنة تماما على إبلاغ منظمة الصحة العالمية بظهور أول حالات فيروس كورونا المستجد في هذه المدينة التي تعد 11 مليون نسمة. وأبدى عدد من سكان ووهان ارتساماتهم بأن عام 2020 لن ينساه العالم أبدا. وقالت سيدة في المدينة لوكالة فرانس برس "لقد بقينا في العزل على مدى أشهر، لكننا تمكنا من النجاة".


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