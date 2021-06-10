دراسة: عقار للقضاء على الديدان الشريطية يحقق نتائج مبشرة في علاج كورونا

توصل باحثون من المركز الألماني لأبحاث العدوى في مستشفى "شاريتيه" ببرلين وجامعة بون، من خلال تحليل معلومات لدراسة مشتركة قاموا بها، أن الفيروس يقوم بإعادة برمجة عملية التمثيل الغذائي للخلية لصالحه ليستمر في العيش بالجسم، وفقا لما ذكره موقع "إر بي أولاين" الألماني.
كما تمكن فريق العلماء في دراسته، التي نشرت نتائجها في مجلة "Nature Communications"، من تحديد أربعة مواد فعالة تمنع تكاثر الفيروس في الخلايا: مواد عضوية متواجدة في جسم الإنسان وهي السبيرمين والسبيرمدين وعقار تجريبي ضد السرطان "MK-2206" وعقار ضد الديدان الشريطية "NICLOSAMIDE" الذي قلل من إنتاج كوفيد لجسيمات معدية بأكثر من 99 في المائة وأظهر بالتالي تأثير كبير مضاد للفيروسات.
وأوضح مارسيل مولر من معهد علم الفيروسات في مستشفى "شاريتيه": "أظهر NICLOSAMIDE تأثيرا قويا ضد الفيروس في دراسة زراعة الخلايا، كما أثبت أيضا أنه عقار ناجع ضد عدوى الديدان الشريطية لسنوات".
وأضاف الدكتور مولر أن الجسم يمكنه تحمل هذا العقار جيدا عند تناول جرعات فعالة محتملة، وأردف قائلا: "نعتقد أن هذا العقار أكثر الأدوية الجديدة الواعدة"، كما ورد في موقع "تي أولاين" الألماني.
في حين لا زال مستشفى "شاريتيه" يتحقق في الدراسة السريرية من فعالية استخدام هذا العقار ومدى تحمل المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم مؤخرا بـكوفيد 19.
ع.اع./م.س
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بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل
أسواق مزدحمة
تم عزل ووهان لمدة 11 أسبوعا تقريبا بعدما أصبحت أول نقطة ساخنة لفيروس كورونا في العالم. وحتى منتصف شهر مايو/ آيار الماضي، كانت هناك نحو 50.000 حالة إصابة في المدينة وحدها، من بين 80.000 حالة إصابة رسمية في الصين. ومع ذلك فقد عادت الحياة الآن تقريبا إلى "طبيعتها" في الأسواق الشعبية المزدحمة بالمدينة.
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بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل
رقص في الشوارع
لم يكن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم أثناء عملية الإغلاق، أما الآن فيمكنهم حتى الرقص معاً في الحدائق. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لم تنتقل العدوى بالفيروس على المستوى المحلي منذ عدة شهور.
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بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل
نقطة الصفر
كانت جميع الخضروات والأسماك واللحوم - وحتى الحيوانات البرية - تُباع في هذا السوق الرطب. لكنها أغلقت أبوابها في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما بدأ مرض رئوي غامض في الانتشار، وتم تعقب مصدره إلى السوق. ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد الدور الدقيق الذي لعبه السوق المذكور في نشر الفيروس، أو ما إذا كان قد لعب دوراً في هذا الأمر بالفعل.
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بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل
في مهب الريح
قبل انتشار الجائحة، اعتاد لاي يون العثور على معظم المنتجات لمطعمه الياباني في السوق المغطى. ويقول الشاب البالغ من العمر 38 عاماً: "كنت أرسل الأطفال إلى المدرسة، وأتناول الإفطار ثم أذهب إلى السوق". ولكن منذ إعادة الافتتاح في شهر يونيو، بات يتعين عليه الذهاب إلى مكان آخر، كما أن بعض المكونات التي يحتاجها تكلف الآن خمسة أضعاف الثمن. وقال لـ DW : "هدفنا في العام القادم هو النجاة".
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بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل
نقص في السلع الطازجة
وعلى الرغم من أن السوق الرطب في الطابق الأرضي ما زال مغلقا، إلا أن الطابق الثاني قد أعيد فتحه. لكن معظم المحلات تبيع النظارات والمنتجات المتخصصة الأخرى لأخصائي البصريات. قالت إحدى البائعات، التي لم تذكر اسمها لـ DW، "قد يشعر بعض الناس بشعور غريب، ولكنه مجرد مبنى فارغ الآن."
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بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل
الباعة المتجولون إلى الشارع
منذ إغلاق السوق، بدأ البعض في بيع اللحوم وغيرها من المنتجات الطازجة في الشوارع. وحتى إذا كان الباعة هنا يرتدون الأقنعة والقفازات، يقول البعض إن الظروف لا ترقى إلى مستوى معين من النظافة. وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، تعرضت قاعة السوق المغطاة للانتقاد بسبب ضعف أنظمتها الصحية والصرف الصحي.
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بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل
مهرج غير مقنّع
على خلاف المهرّج في الصورة، يرتدي أغلب سكان ووهان الأقنعة في الأماكن العامة، لاسيما وأن خطر فيروس كورونا ما يزال قائماً، فضلاً عن ظهور عدد من الحالات الجديدة في أماكن أخرى من الصين. وقال المعلم الإنجليزي ين، ويبلغ من العمر 29 عاماً لـ DW: "لقد بدأ العديد من الناس في تخزين الأقنعة الواقية، المطهّرة وغير ذلك من المعدات الواقية". أوتا شتاينفير/ و.ع.
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بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل
تفاؤل في ووهان بالعام الجديد
في تمنياته بحلول العام الجديد أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ ليلة رأس السنة أن الصينيين كتبوا "ملحمة" في معركتهم ضد الوباء. وفي ووهان حيث ظهر الفيروس للمرة الاولى قبل نحو عام، بدت المدينة أكثر تفاؤلا مقارنة بأماكن عديدة من العالم، فقد تجمع الآلاف للاحتفال بالعام الجديد، وسط إجراءات احترازية.
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بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل
ووهان تحتفل
احتفل الآلاف من سكان ووهان بالعام الجديد، بعد سنة تماما على إبلاغ منظمة الصحة العالمية بظهور أول حالات فيروس كورونا المستجد في هذه المدينة التي تعد 11 مليون نسمة. وأبدى عدد من سكان ووهان ارتساماتهم بأن عام 2020 لن ينساه العالم أبدا. وقالت سيدة في المدينة لوكالة فرانس برس "لقد بقينا في العزل على مدى أشهر، لكننا تمكنا من النجاة".