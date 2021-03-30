 دراسة: عدسات لاصقة للكشف عن السرطان والسكري | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 01.04.2021

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: عدسات لاصقة للكشف عن السرطان والسكري

يبدو أن الأيام تحمل مستقبلاً واعداً للعدسات اللاصقة؛ إذ خرجت دراسة علمية بنتيجة أن العدسات اللاصقة قد يكون بإمكانها تشخيص بعض الامراض كالسكري والسرطان وأكثر من ذلك أيضاً. كيف؟

صورة رمزية

صورة رمزية

يفضل الكثير من مرتدي النظارات الطبية استبدالها بالعدسات اللاصقة. ويبدو أن مستقبل العدسات اللاصقة أكثر إشراقاً مما قد نتصوره؛ إذ قد تتطور إلى درجة الحلول محل شاشات الكمبيوترات وشاشات الهاتف المحمول، ومعالجة الأمراض، وتشخيص السرطان.

مختارات

أنواع السرطان عديدة وأعراضه متنوعة. كثيرون يتجاهلون هذه الأعراض التي قد تنذر بالإصابة بهذا المرض. لهذا تزيد الفحوصات المبكرة والمنتظمة من فرص الشفاء. إليك خمسة أعراض لا ينبغي تجاهلها!

ركزت دراسة في مجلة Contact Lens & Anterior Eye الناطقة باللغة الإنكليزية على مستقبل العدسات اللاصقة. المدهش أن البحث أظهر حتى الآن أن عدسات لاصقة يمكنها عن طريق مؤشرات حيوية في الشريط الدمعي في العين تشخيص أمراض كالسكري والسرطان ومراقبة تلك الأمراض، حسب ما نقلت مجلة Jolie الألمانية التي تعنى بشؤون المرأة. والشريط الدمعي هو طبقة مكونة من السائل الدمعي ويغطي الجزء الأمامي من مقلة العين.

وعلاوة على التشخيص، يمكن أن تحوي العدسات جرعات لبعض الأدوية يستفيد منها الجسم بشكل أفضل وتعطى بالعدسات بشكل أكثر دقة من قطرات العين العادية. ويذهب الباحثون إلى أن ذلك سيضع حداً للكثير من الأعراض الجانبية أو يقلل منها.

خ.س

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الطماطم

    فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    المواد الغنية بالألياف

    ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الفراولة وأخواتها

    هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الخضار خضراء اللّون

    بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.

  • Grapefruitsaft

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الحوامض

    الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الدواجن عوض الأبقار

    بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الجوز

    الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الأسماك

    تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الإكثار من الملح

    تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح


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