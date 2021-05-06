 دراسة: عدد وفيات كورونا عالمياً ضعف الأرقام الرسمية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.05.2021

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أخبار

دراسة: عدد وفيات كورونا عالمياً ضعف الأرقام الرسمية

كشفت دراسة أمريكية أن عدد وفيات كورونا عالمياً يبلغ نحو 7 ملايين، وهو ضعف حصيلة التقديرات الرسمية البالغة 3,24 مليون. وفيما يعتبر البعض أن العدد الذي توصلت إليه الدراسة أكثر دقة، يرى آخرون أن الرقم مبالغ فيه.

الدراسة ذكرت أن عدد وفيات كورونا عالمياً يقترب من 7 ملايين

الدراسة ذكرت أن عدد وفيات كورونا عالمياً يقترب من 7 ملايين

أظهرت دراسة أمريكية جديدة مثيرة للجدل أن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19على مستوى العالم ضعف العدد الرسمي البالغ 3,24 مليون وفاة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست استثناء.

مختارات

وقال باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن يوم الخميس (السادس من أيار/مايو) في تحليل جديد، إن أكثر من 905 آلاف شخص ماتوا بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة، بزيادة 57% عن العدد الرسمي. وهذا العدد يعتبر أكبر من عدد الوفيات من أي دولة أخرى.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فإن الحصيلة الرسمية الأمريكية تبلغ حوالي 580 ألف وفاة، وفقاً لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

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وأشارت الدراسة إلى أن عدد الوفيات على مستوى العالم يقترب من 7 ملايين وفاة، وهو أكثر من ضعف الحصيلة الرسمية البالغة 3,24 مليون، وهو ما سجلته جامعة جونز هوبكنز.

وفي الوقت الذي رحب فيه البعض بالدراسة باعتبارها مؤشراً أكثر دقة للتكلفة الحقيقية لأعداد الأرواح المفقودة بسبب الجائحة، رأى آخرون أن هناك احتمال لوجود مبالغة في تلك التقديرات.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)

  • BdT Deutschland Frühling in Bensheim

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    عش جميل! بجوار أغصان شجرة لوز مزهرة بدقة، حيث يبدو زوجا اللقلق مرتاحين في منطقة بينشيم في جنوب هيسن غرب ألمانيا. ربما لا يزال يتعين عليهم التعافي من رحلة العودة من الجنوب، إذ يعود معظم اللقالق إلى ألمانيا من بداية مارس آذار إلى بداية أبريل نيسان.

  • BdT Deutschland Frühling in Bensheim

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    هنا يبدو المشهد في الصورة من زاوية أخرى. ربيع ألمانيا في بينشيم بولاية هيسن جنوب غرب ألمانيا - زوج من طيور اللقلق يجلس في عشه خلف شجرة لوز مزهرة.

  • Blüten in Bonn, fotografiert am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بهجة الربيع

    في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.

  • Bonn - Kirschblüten in der Heerstraße (DW/F. Schlagwein)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Noch blühen die Kirschbäume in der Bonner Heerstraße nicht (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بدايات الازهار

    رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

  • Die Blüten in der Bonner Wolfstraße blühen bereits am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    صدفة سعيدة

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Warten auf die große Kirschblüte in Bonn im März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بون على الطريقة اليابانية

    السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

  • Die Bonner Kirschblüte 2020 braucht noch ein bisschen Zeit. Mitte März sind nur Knospen in der Breiten Straße zu sehen. (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    متعة ربيعية لا تنتهي

    لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

  • Knospen vor der Bonner Kirschblüte 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    في انتظار الشمس

    تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.


مختارات

بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

أوائل عام 2020، لمع اسم مدينة ووهان الصينية كونها أول بقعة ساخنة لجائحة فيروس كورونا في العالم. وفي ليلة السنة الجديدة 2021 احتفل سكان ووهان وسط اجراءات احترازية، وبدت عليهم ملامح التفاؤل أكثر من مناطق عديدة في العالم.  

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