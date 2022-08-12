 دراسة: عدد الرجال الذين يعيشون من دون شركاء في تزايد | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.08.2022

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منوعات

دراسة: عدد الرجال الذين يعيشون من دون شركاء في تزايد

أفادت دراسة حديثة أن عدد الرجال الذين يعيشون وحدهم في الولايات المتحدة يتزايد بشكل مقلق وأن الرجال أكثر عرضة من النساء لأن يكونوا من دون شركاء. فما سبب ذلك وما الخطر الذي يشكله هذا الأمر؟.

رجل وحيد على الشاطئ، صورة رمزية

تكمن المشكلة في الأمر في أن الرجال الوحيدين قد يشكلون خطورة ما على أنفسهم وعلى من حولهم.

أكدت دراسة حديثة في علم النفس نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن عدد "الرجال المنعزلين والوحيدين" آخذ في الازدياد.

مختارات

"صورة كما لو كانت من عالم آخر، لكنها الحقيقة"، هكذا وصفت سياسية ألمانية مشهد اجتماع رؤساء شركات حول مأدبة غداء على هامش مؤتمر ميونخ الدولي، وأثار غياب العنصر النسائي عنها ضجة كبيرة. فلماذا غابت النساء وكيف تم تبرير ذلك؟

تشير إحصائيات حديثة إلى أن نسبة أكبر من النساء في الدول الغربية هن من يتخذن قرار الانفصال أو الطلاق، وبفارق كبير عن الرجال. فكيف رأى الخبراء العلاقات الزوجية ذلك؟ وما علاقة الاستقلال المالي والقوانين الجديدة بالأمر؟

ويشير غريغ ماتوس عالم النفس الأمريكي ومؤلف الدراسة التي نشرت بمجلة "سيكولوجي توداي" إلى إحصائية حديثة صادرة من مركز بيو للأبحاث Pew Research وجدت أن الرجال الآن في الولايات المتحدة "أكثر عرضة من النساء لأن يكونوا من دون شركاء، وهو ما لم يكن عليه الحال قبل 30 عاماً."

ووفقًا لما قاله ماتوس، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى "تضاؤل فرص المواعدة للرجال مع "زيادة تعقيد معايير الصحة في العلاقات" و"اتساع الفجوة في مهارات العلاقات الإنسانية".

ويعتقد ماتوس أيضًا أنه نظرًا لأن الرجال يشكلون حوالي 62 في المائة من جميع مستخدمي تطبيقات المواعدة، فإن فرصهم في العثور على حالات تطابق أو توافق مع توقعاتهم أقل في البداية. وبشكل أساسي، يفوق العرض الطلب، حيث أصبحت النساء أكثر ارتياحًا للبقاء عازبات حتى يأتي الرجل المناسب.

وفي هذا السياق، يتوجه ماتوس ببعض الاقتراحات للرجال الذين يكافحون للعثور على شريك: "ارفع مستوى الصحة العقلية الخاص بك. هذا يعني الدخول في علاج فردي تقوم به بنفسك أو مع متخصص لمعالجة فجوة مهاراتك الاجتماعية. إنه يعني تقدير عالمك الداخلي واحترام أفكارك بما يكفي لتوصيلها بشكل فعال. وهذا يعني أن ترى العلاقة الحميمة والرومانسية والعلاقة العاطفية على أنها تستحق وقتك وجهدك".

يتابع قائلاً: "في النهاية، لدينا فرصة لإحداث ثورة في العلاقات الرومانسية وإرساء معايير صحية جديدة تبدأ من أول لقاء.. من المحتمل أن تكون بعض هذه الرومانسية مهمة للغاية في إنشاء ثقافة جديدة من من العلاقات والمهارات الاجتماعية."

وتكمن المشكلة في الأمر في أن الرجال الوحيدين قد يشكلون ما خطورة على أنفسهم وعلى من حولهم بحسب ما قال خبراء في الصحة النفسية. إذ تشير دراسات نفسية إلى بعض الرجال الذين يشعرون بأنهم يستحقون اهتمام المرأة يكونون عرضة لارتكاب أفعال عنيفة عندما يخذلهم الطرف الآخر أو يرفضهم.

وتخشى منظمات نسوية من أن الأخبار التي تشير إلى أن عدد الرجال الذين يشعرون بالوحدة يرتفع بشكل متزايد تعني إمكانية توقع رؤية أعداد متزايدة من كارهي النساء.

عماد حسن

  • Symbolbild Seminar Flirt

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين والابتسام والإنصات إلى مَن ترغب في أن يقع في غرامك، وبهذا يكون من تحبه وترغب في أن يحبك قد وقع في حبك. بهذه البساطة قد يكسب الإنسان قلب شخص آخر، بحسب ما يرى الاختصاصي النفسي الأمريكي نويمان بحسب موقع "بيكسا باي" وموقع "إن 24" الإلكترونيين.

  • Junges und fröhliches Paar

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الابتسام يجعل الناس أكثر جاذبيةً ولطفاً وإثارة للاهتمام. فلا يوجد أفضل من أن يبتسم الشخص لمن يريد أن يقع في حبه.

  • Liebespaar Eisbecher

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين: فالعاشقون يقضون 75% من أوقاتهم المشتركة في النظر إلى أعين بعضهم البعض بحسب دراسة استنتجتها جامعة هارفارد المرموقة.

  • Das sagt man so 01 +++ EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN +++

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    المبدأ سهل: الذين ينظرون كثيراً وطويلاً إلى بعضهم البعض تنشأ ثقة متبادلة بينهم أكثر وأكثر.

  • Pärchen händchenhaltend

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    إبداء الاحترام لمن ترغب في أن يقع في حبك وكذلك إظهار قيمته لديك، ومنحه الانطباع بأنه يربح شيئاً من خلال الارتباط بك، ألا وهو احترامك وتقديرك له.

  • Symbolbild Paar Streit

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  • Symbolbild Paar Pärchen Seitensprung

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الإنصات والاستماع الجيد: لا بد أن تنصت جيداً إلى الشخص الذي تحبه، فهذا هو المفتاح إلى قلبه أو قلبها.

  • Symbolbild Romantischer Spaziergang

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فالإنسان لا يوجد لديه أجمل وأحب من أن ينظر إليه ويهتم به وبحياته شخص آخر بأمانة وود. وهذا يعني أنه عندما يتحدث الشخص الذي تريده أن يقع في غرامك فلا تغيّر موضوع الكلام للحديث عن نفسك بل استمع جيداً واترك المجال له كي يتحدث عن نفسه.

    الكاتب: علي المخلافي


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