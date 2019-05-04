دراسة عالمية: المرأة تعمل أكثر من أربع ساعات يومياً مجاناً!

انتهت نتائج دراسة عالمية حديثة إلى أن النساء في عشرات من دول العالم يعملن يومياً لفترة تبلغ أربع ساعات و26 دقيقة دون مقابل. ويشمل هذا الوقت عمل المنزل والاهتمام بأفراد الأسرة والعمل المجتمعي والخيري.
جاء ذلك وفقاً لما أعلنته الاثنين (السادس من أيار/ مايو 2019) منظمة العمل الدولية والمؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف العمل والمعيشة في جنيف، بناءً على دراسة أجريت في 41 دولة.
ولم تفصح الدراسة عن وضع الرجل، لكنها أظهرت أن النساء في كل الدول الـ41 يعملن في المتوسط لمدة 266 دقيقة يومياً بدون أجر، فيما يعمل الرجال لمدة 108 دقائق فقط بدون أجر.
وأوضحت الدراسة أنه إلى جانب الوظيفة مدفوعة الأجر، فإن العبء الذي تتحمله النساء في المجالات غير مدفوعة الأجر، كالعمل المنزلي والرعاية والأنشطة الخيرية، يزيد على العبء الذي يتحمله الرجال في هذه المجالات. ففترة عمل النساء في هذه المجالات تبلغ في المتوسط 55 ساعة أسبوعياً مقابل 49 ساعة فقط للرجال.
وشملت الدراسة 2.1 مليار شخص من العاملين في 41 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بالإضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة وبعض دول جنوب ووسط أمريكا اللاتينية.
ع.ع/ ي.أ (د ب أ)
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من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!
نظام مناعي في إجازة
توصل معهد بحثي في مدينة بون الألمانية إلى أن الإجازة أحد أسباب الإصابة بالأمراض. فمن يسافر فيها يكون أكثر عرضة للإصابة بالصداع واضطراب النوم ونزلات البرد. وأشار 22 بالمائة من المشاركين في الدراسة إلى أنهم أُصيبوا بعوارض غامضة خلال أيام الإجازة. وتوضح الدراسة أن نظام المناعة يدخل هو الآخر في إجازة ما يجعلنا أكثر عرضة للأمراض.
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من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!
مصيدة للأزواج
دراسة أخرى للعلاج النفسي كشفت إلى أن أكثر الأوقات التي ينفصل فيها الأزواج في ألمانيا تكون بعد الإجازة الصيفية، فثلث حالات الطلاق تُقدم في هذه الفترة. أما سبب ذلك، فإن الإجازة تكشف عن المشاكل التي يعانيها الأزواج ويكتمونها طويلاً داخل أنفسهم. وبحسب الدراسة فإن النساء أكثر من يتقدم بطلبات الطلاق بعد إجازة الصيف.
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من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!
الحرارة سبب للشجار
وبمناسبة الحديث في الخلاف، فإن ارتفاع درجات الحرارة تزيد الرغبة في الثأر، ففي دراسة لهم لاحظ باحثون أمريكيون سلوك لاعبي الكرة، فعند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة تزداد تصرفاتهم غير الأخلاقية. وإذا حدث شجار بين الزوجين خلال الإجازة، فإن سبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة على الأرجح.
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من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!
مصدر للغباء
أكدت دراسة أخرى حقيقة معروفة للكثيرين: الكسل يجعل المرء غبياً. فمن يقضي أيامه بعدم فعل أي شيء، فإنه يتعرض لخطر فقدان 20 بالمائة من نسبة ذكائه، وهو ما توصلت إليه دراسة نفسية بجامعة إيرلانغن الألمانية. وإذا لم يكن للدماغ أي مهام للتفكير، فإنه يدخل في إجازة هو الآخر. أما من يقضون الإجازة بالقيام بأنشطة رياضية فيعودون بنسبة ذكاء أكبر.
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من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!
متلازمة ستندال
احذر المبالغة في زيارة الأماكن الثقافية. من يبالغ بمشاهدة معالم المدن خلال الإجازة، فإنه يكون عرضة لخطر الإصابة بـ"الحساسية المفرطة". اللافت أن ما يُسمى بـ"متلازمة ستندال" أو "متلازمة فلورنسا" تصيب بشكل خاص زائري الوجهات السياحية الإيطالية. وقد شخصت طبيبة نفسية هذه المتلازمة للمرة الأولى هناك. أما أعراضها فهي الشعور بالدوار وارتفاع دقات القلب ونوبات الذعر والهلع.