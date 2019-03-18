 دراسة: سكان شرق ألمانيا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية | أخبار | DW | 02.04.2019

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أخبار

دراسة: سكان شرق ألمانيا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية

"التنافس على الاعتراف" عنوان لدراسة جديدة أعدها المركز الألماني للأبحاث، خلصت نتائجها إلى أن سكان شرق ألمانيا والمهاجرين يجمعهم الشعور بعدم الاعتراف بهم. كما يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

Deutschland Fußgänger Symbolbild Wir in Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

صورة رمزية

كشفت دراسة حديثة أن المهاجرين وسكان شرق ألمانيا يحصلون في الغالب على وظائف أقل أجرا مقارنة بسكان غرب ألمانيا.

وأشارت الدراسة، التي أجراها المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها اليوم الثلاثاء (الثاني من أبريل/ نيسان 2019)، إلى أن كلتا الفئتين ترى نفسها "كمواطن من الدرجة الثانية" وأنه غير مُعترف بها من المجتمع الألماني.

مختارات

وبحسب الدراسة، يتهم مواطنو غرب ألمانيا كلتا الفئتين بتصوير أنفسهم على أنهم ضحايا وبأنهم غير مواكبين لألمانيا اليوم.

وجاء في الدراسة التي تحمل عنوان "التنافس على الاعتراف": "مواطنو غرب ألمانيا لا يعترفون بوضع مواطني شرق البلاد بناء على المقارنة: إنهم يتجاهلون بذلك جراح إعادة التوحيد".

وتوصل خبراء المركز إلى نتيجة مفادها أن الأفراد المنحدرين من أصول مهاجرة ومواطني شرق ألمانيا يعانون بجانب المساوئ الهيكلية، مثل انخفاض مستويات الأجور أو ارتفاع نسبة البطالة، من "التقليل من قيمتهم الاجتماعية والثقافية والمتعلقة بالهوية".

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة جزء من سلسلة دراسات متعلقة بسكان شرق ألمانيا والمهاجرين. وشملت هذه الدراسة أكثر من 7200 شخص، وتم استطلاع آرائهم عبر الهاتف.

و.ب/ح.ز (د ب أ)

  • Two men's hands shaking (picture-alliance/dpa/S. Stein)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    المصافحة

    يصافح الألمان في كثير من الأوقات مثل اجتماعات العمل أو إبرام صفقة أو عند مقابلة شخص لأول مرة أو للتهنئة. غير أنهم يصافحون عندما يتمنون لأحدهم "عيد ميلاد سعيد" أو لمجرد قول "مرحباً" عند الوصول. حتى الأطفال قد يصافحون بعضهم البعض.

  • Little toy figures kissing (picture-alliance/imageBROKER/F. Vogel)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    قبلة أم عناق؟

    في الأجواء غير الرسمية، قد تكون المصافحة مصحوبة بقبلة على كل من الخدين أو على جهة واحدة فقط بين الأشخاص الذين يعرفون بعضهم جيداً، وقد يختلف ذلك قليلاً. أما العناق فهو محجوز لأفراد الأسرة أو الأصدقاء المقربين.

  • Boy in front of chalkboard with letters floating around in the air (Fotolia/lassedesignen)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    المخاطبة الرسمية

    في ألمانيا، عند مقابلة شخص ما للمرة الأولى أو في اجتماع رسمي أو للأشخاص الأكبر عمراً يجب المخاطبة بطريقة رسمية "حضرتكم" تعبيراً عن الاحترام، إلى أن يدعوك الشخص الآخر لمخاطبته بطريقة غير رسمية (أنت) التي تستخدم بين الأصدقاء والمعارف.

  • Actress and inventor Hedy Lamarr speaking on the phone (picture-alliance/ dpa)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    آداب الهاتف

    يجب استخدام الصيغة الرسمية أيضاً عند الاتصال بالأماكن العامة أو الدوائر الرسمية عبر الهاتف. وتبدأ الحديث بالتحية وثم تذكر اسمك. ومن الطريف أيضاً أن الألمان يجيبون على الاتصالات الهاتفية بقول اسم العائلة عوضاً عن "ألو".

  • Man in office opening up door (imago/Westend61)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    النقر على الباب

    قد لا يكون النقر على الباب قبل دخول منزل أحدهم حكراً على الألمان. غير أن الطريقة التي قد يستخدمها الألمان قد تكون مختلفة. عند الطبيب مثلاً، سينقر الطبيب قبل دخول الغرفة للفحص كي لا يفاجئك.

  • Pink and orange-colored roses (picture-alliance/W. Rothermel)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    قلها مع الزهور

    يهتم الألمان كثيراً بالهدايا وخصوصاً المقدمة للمضيفين. عند دعوتك لتناول العشاء في منزل شخص ما، يمكنك إهداء زجاجة من النبيذ أو علبة من الشوكولاتة إلى جانب بعض الزهور. يعتبر تقديم باقة من الورود أمراً رئيسياً في التعبير عن الامتنان أو كهدية عيد ميلاد حتى لشخص لا تعرفه جيداً.

  • Man holding flowers, looking at his watch (picture-alliance/dpa/U.Sapountsis)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    الدقة في المواعيد

    الالتزام الدقيق بالمواعيد من أهم الأمور في ألمانيا. قد يغفر لك الأصدقاء تأخرك لما لا يتجاوز 10 دقائق، ولكن إذا كنت ستتأخر أكثر من ذلك يجدر بك الاتصال أو الاعتذار عبر رسالة نصية قصيرة.

  • Fußmatte Willkommen (Fotolia/denlitya)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    الأحذية خارجاً!

    في الأجواء الشخصية وليست الرسمية اترك الحذاء بالخارج. غالباً ما يخلع الألمان أحذيتهم خارجاً أو في الردهة عند دخول منزلهم أو منزل شخص آخر، وهي عادة صحية تحافظ على نظافة المنزل.

  • Red house slippers (Fotolia/zhekos)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    حذاء المنزل

    بعد أن يخلع الألمان أحذيتهم، يرتدون ما يسمى "هاوس شوه" أو حذاء المنزل الخاص بالبيت فقط. ويقال إن هذه العادة لا تعني المحافظة على النظافة فحسب، بل تعني ترك العالم وراءك، واحترام خصوصية البيت.

  • Meal laid out on a table in a garden (picture-alliance/Design Pics/L. D. Gordon)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    آداب المائدة

    من الأدب إبقاء كلتا يديك -دون المرفقين- على الطاولة أثناء الراحة عند تناول الطعام، وعدم الإمساك بيديك في حضنك. تناول الطعام بالشوكة التي تمسكها في يدك اليسرى والسكين في اليسرى وعدم تبديلهما.

  • Fork and knife at the 4:20 position (picture-alliance/dpa/)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    عند الطعام

    أثناء الراحة عند تناول الطعام، ضع الشوكة والسكين على الجهة اليسرى وكأنها على التوقيت (8:30) من الصحن كي لا يأخذ النادل طبقك قبل انتهائك من الأكل. وعند الانتهاء، ضع الشوكة والسكين على الجهة اليمنى (كما في الصورة).

  • Sign in a kitchen with the words Guten Appetit! (Fotolia/MK-Photo)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    قلها بطريقة لبقة

    يشبه الألمان في هذه العادة الفرنسيين، إذ يقولون "غوتن أبيتيت" ما يعني "استمتع بتناول وجبتك" قبل بدء الطعام. لويزا شيفر/ ريم ضوا.


مختارات

آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

في ألمانيا مثلما في بلدان العالم الأخرى، توجد آداب وسلوكيات اجتماعية مميزة خاصة بها قد تكون مألوفة لديها ولكنها غريبة في مجتمعات أخرى، مثل آداب الحديث والمائدة. تعرف في مجموعة من الصور على بعض آداب الحياة في ألمانيا. (30.03.2019)  

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