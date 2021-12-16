دراسة: ربع المسنين في ألمانيا يعانون الفقر.. خصوصا النساء

أظهرت دراسة حديثة بعنوان "الشيخوخة في ألمانيا" أن نحو ربع المسنين الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر في ألمانيا يعانون من الفقر.
وبحسب الدراسة التي أصدرتها وزارة الأسرة، تحصل نسبة 22.4 في المئة من المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر على صافي دخل شهري يبلغ على الأكثر 1167 يورو فقط. يشار إلى أن نسبة من يحصلون على مثل هذا الدخل الشهري بين مجموع السكان 14.8 % فقط.
وبحسب البيانات، فإن النساء أكثر تضررا من الفقر من الرجال ضمن مجموعة المسنين ذوي الدخل المنخفض، حيث تبلغ نسبة النساء المسنات تحت خط الفقر 26.1% فيما تبلغ بين الرجال 16.9%.
وقالت وزيرة الأسرة الألمانية "آنه شبيغل" اليوم الخميس (16 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إن "نسبة النساء الفقيرات الأكبر من 80 عاما تزيد بنحو 10% على نسبتها بين الرجال. ويظهر ذلك مدى تأثير الأجر المنخفض بشكل كبير، وكذلك العمل بدوام جزئي لمدة طويلة والانقطاعات في الحياة العملية، على حياة النساء في سنوات عمرهن اللاحقة".
وشددت الوزيرة الألمانية التي تنتمي لحزب الخضر، على ضرورة بذل الجهد "من أجل سد الثغرات التي لاتزال موجودة في الأجور بين الجنسين".
وتستند الدراسة إلى تصريحات أكثر من 10 آلاف شخص تم اختيارهم بشكل عشوائي، تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر في ألمانيا. وتم إجراء الدراسة في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ونيسان/أبريل 2021.
كما أن معدل المدخول الشهري للنساء ما فوق 80 عاما في ألمانيا لا يتجاوز 1765 يورو، بينما عند الرجال في الفئة العمرية نفسها هو 2068 يورو، أي بحوالي 300 يورو زيادة عن النساء.
ع.ا/أ.ح ( د ب أ)
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الحلوى مضرة للبشرة!
التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الذكريات الجميلة والنجاح
أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الرياضة تحارب الشيخوخة
"الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."
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هكذا تتحدى الشيخوخة
مضادات الأكسدة
مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
التأمل ضد الشيخوخة
أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
علاقات جيدة لعمر أطول
تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم
الكاتب: سارة إبراهيم