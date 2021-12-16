دراسة: ربع المسنين في ألمانيا يعانون الفقر.. خصوصا النساء

أظهرت دراسة حديثة بعنوان "الشيخوخة في ألمانيا" أن نحو ربع المسنين الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر في ألمانيا يعانون من الفقر.

وبحسب الدراسة التي أصدرتها وزارة الأسرة، تحصل نسبة 22.4 في المئة من المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر على صافي دخل شهري يبلغ على الأكثر 1167 يورو فقط. يشار إلى أن نسبة من يحصلون على مثل هذا الدخل الشهري بين مجموع السكان 14.8 % فقط.

وبحسب البيانات، فإن النساء أكثر تضررا من الفقر من الرجال ضمن مجموعة المسنين ذوي الدخل المنخفض، حيث تبلغ نسبة النساء المسنات تحت خط الفقر 26.1% فيما تبلغ بين الرجال 16.9%.

وقالت وزيرة الأسرة الألمانية "آنه شبيغل" اليوم الخميس (16 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إن "نسبة النساء الفقيرات الأكبر من 80 عاما تزيد بنحو 10% على نسبتها بين الرجال. ويظهر ذلك مدى تأثير الأجر المنخفض بشكل كبير، وكذلك العمل بدوام جزئي لمدة طويلة والانقطاعات في الحياة العملية، على حياة النساء في سنوات عمرهن اللاحقة".

وشددت الوزيرة الألمانية التي تنتمي لحزب الخضر، على ضرورة بذل الجهد "من أجل سد الثغرات التي لاتزال موجودة في الأجور بين الجنسين".

وتستند الدراسة إلى تصريحات أكثر من 10 آلاف شخص تم اختيارهم بشكل عشوائي، تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر في ألمانيا. وتم إجراء الدراسة في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ونيسان/أبريل 2021.

كما أن معدل المدخول الشهري للنساء ما فوق 80 عاما في ألمانيا لا يتجاوز 1765 يورو، بينما عند الرجال في الفئة العمرية نفسها هو 2068 يورو، أي بحوالي 300 يورو زيادة عن النساء.

ع.ا/أ.ح ( د ب أ)