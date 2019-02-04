 دراسة: رابط بين تعبئة عربات التسوق بالعروض وبين البدانة! | علوم وتكنولوجيا | DW | 01.04.2019

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: رابط بين تعبئة عربات التسوق بالعروض وبين البدانة!

أكد باحثون في بريطانيا أن من يحبون تعبئة عربات التسوق بالمنتجات التي تتمتع بعروض خاصة هم أقرب للوزن الزائد، بل وربما للبدانة. دراسة تربط بين انخفاض أسعار السلع وبين الإصابة بأمراض خطيرة.

Symbolbild Konsum, Einkaufen, Löhne, Kaufkraft (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

عبر باحثون من مؤسسة كانسر ريسيرش البريطانية عن قلقهم لوجود علاقة بين السمنة وبين العروض المخفضة على السلع في المتاجر والمحلات. وأوضح الباحثون أن هذه المنتجات المتوفرة بأسعار قليلة وعروض مميزة تسبب السمنة، مؤكدين أن الوزن الزائد أصبح متهما بالتسبب في 13 نوعا منالسرطان على الأقل

وأوصى الباحثون في نهاية الدراسة بضبط العروض المغرية، بشكل قانونيللحفاظ على صحة المواطنين.وأن تبتعد الإعلانات عن إغراء المشترين مثل، قطعتا شوكولاتة بسعر قطعة واحدة، أو كيس ضخم من رقائق البطاطس المقلية بسعرمخفض، أو صندوق كامل من المشروبات الغازية بسعر أقل من المعتاد.

 أوضح الباحثون أن كثيرا من السلع التي تباع مخفضة السعر في المحلاتالتجارية الكبيرة تحتوي في أغلب الأحيان على نسبة مرتفعة من الدهون أوالسكر أو الملح.  وبالفعل تبين من خلال الدراسة أن النصف تقريبا من جميع قوالب الشوكولاتةوشرائح البطاطس والفشار والوجبات الجاهزة تباع من خلال عروض استثنائية.

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السمنة - حديث مع خبير

ومعلقا على الدراسة، قال يواخيم فيستنهوفر، أخصائي علم نفس التغذيةبكلية هامبورغ للعلوم التطبيقية: "لقد أصبحت السلع الغذائية فعلا مخفضةالسعر بشكل غير مسبوق، وهو ما يؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك."  وأشار فيستنهوفر إلى أنه على الرغم من أنه لا يمكن سحب نتيجة الدراسةعلى بقية الدول الغربية "حيث إنه لا توجد على سبيل المثال دراسة مشابهةفي ألمانيا، إلا أنه من المحتمل أن تكون النتائج مشابهة"،

ودعا الباحثون من خلال الدراسة إلى ضبط العروض الاستثنائية التي تباع منخلالها سلع غذائية غير صحية، وفي الوقت ذاته إعادة النظر في أنواعالشوكولاتة والحلويات التي توضع بالقرب من المحصل، وهي التي يتعمد أصحابالمتاجر إغراء الزبائن بها قبل مغادرتهم المتجر. وبالفعل أظهرت دراسة بريطانية أخرى العام الماضي أن حجم السلع التيتساهم في زيادة البدانة يقل في المشتريات بنحو الخمس عندما يتم إبعادهامن منطقة التحصيل، و وضعها فوق الرفوف عادية.

س.إ/ ع.أ ج (د. ب.أ) 

             

  • Symbolbild Kleidung enge Jeans

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    يفقد المرء بالحمية الكثير من وزنه، لكن أغلب ما يفقده الجسم هو الماء وحجم العضلات. ولا يقلل حجم الدهون في الجسم من هذه الحمية. عوارض جانبية للحمية، يظهر في الصداع وفقدان التوازن وظهور رائحة كريهة في الفم. وللعودة للوضع الطبيعي يحتاج المرء وقتا لإعادة النظام الغذائي.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlankmacher

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    إحدى أفضل الطرق لفقدان الوزن هي تناول الخضروات والفواكه، فهي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات وقليل من الطاقة وكثير من الماء أيضا. رغم ذلك يجب شرب الماء بكثرة للإسراع في عملية الايض الغذائي.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Dickmacher

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    ليست الدهون وحدها المسؤولة عن السمنة بل وأيضا الكاربوهيدرات، مثل الخبز المصنوع من الحنطة البيضاء، أو الوجبات السريعة، أو الوجبات التي تحتوي على سكريات كثيرة، أو المشروبات الحلوة جدا، أو الكحوليات التي تحتوي على ضعف كمية الكالورين التي يحتويها السكر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Essgewohnheiten

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    تغيير عادات تناول الطعام مهم. تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم فقط. وجبة الإفطار مهمة جدا ويجب أن تكون جيدة ومغذية. تناول الطعام ببطء، للمساعدة على الهضم. خذ اقل من 80 بالمائة من حاجتك للطعام. وتناول طعامك بإناء صغير.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Sport

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    لا يمكن إنقاص الوزن دون الحركة. الرياضة مهمة جدا. على المبتدئين أن يبدؤوا بالمشي والتمارين في أحواض الماء. هذه الرياضات تجنبهم الإصابات في العمود الفقري أو الركبة. ثم بعد ذلك الاستمرار برياضات العدو أو ركوب الدراجات.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlafen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    من ينام قليلا يشعر بالجوع أكثر. يجب النوم كفاية، فقلة النوم تؤدي إلى خلل في عمل الهرمونات وعلى الايض الغذائي. مستوى هرمون الليبيتين المسؤول عن الشبع ينخفض، بينما يرتفع مستوى هرمون غرلين المسوؤل عن الجوع. من يريد فقد وزنه عليه أن ينام كفاية، لا كثيرا ولا قليلا.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Baden

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    السباحة في المياه الباردة. أو الماء البارد. يؤثر الماء البارد على الدهون البنية في الجسم خاصة حول الحوض وعضلات الفخذ والأفخاذ. تخفيض درجة حرارة الماء من 20 إلى 15، وليس أقل. من يسبح بالماء البارد صباحا، يعمل عنده الايض الغذائي على أحسن وجه.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Muskeln

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    بناء عضلات الجسم: العضلات تشكل 40 بالمائة من وزن الجسم. وتحرق ثلاثة إضعاف ما تحرقه المناطق الشحمية. وهي تحرق على مدار الساعة الدهون. وهي أهم قاتل للدهون. كلما زاد حجم لعضلات بالجسم كلما فقد الجسم دهونا أكثر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Stress

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    الضغط النفسي يدفع للشعور بالجوع. تقليل الشعور بالضغط عامل مهم للتخلص من الغذاء غير الصحي. فالمرء يهرب من الضغوط من خلال تناول طعام ليس بحاجة له. قلل من الضغط النفسي لديك ولن تأكل أكثر من حاجتك.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Einkaufen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    وأخيرا، لا تشتري وأنت جائع. اشتري وأنت شبعان بعد تناول طعامك، فكثير من الأشياء التي تشتريها وأنت جائع لست بحاجة لها وستتناولها لأنك جائع فقط.

    الكاتب: غريونر/ عباس الخشالي


 

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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

حسب منظمة الغذاء العالمية هناك حوالي 2.3 مليار إنسان يعانون من زيادة الوزن. والسبب يعود لعادات غذائية خاطئة أو قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة. هنا بعض النصائح لفقدان الوزن، حاول أن تعمل بها، ولكن بجد ومثابرة. (01.08.2015)  

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السمنة - حديث مع خبير  

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