دراسة: رابط بين تعبئة عربات التسوق بالعروض وبين البدانة!

عبر باحثون من مؤسسة كانسر ريسيرش البريطانية عن قلقهم لوجود علاقة بين السمنة وبين العروض المخفضة على السلع في المتاجر والمحلات. وأوضح الباحثون أن هذه المنتجات المتوفرة بأسعار قليلة وعروض مميزة تسبب السمنة، مؤكدين أن الوزن الزائد أصبح متهما بالتسبب في 13 نوعا منالسرطان على الأقل.

وأوصى الباحثون في نهاية الدراسة بضبط العروض المغرية، بشكل قانونيللحفاظ على صحة المواطنين.وأن تبتعد الإعلانات عن إغراء المشترين مثل، قطعتا شوكولاتة بسعر قطعة واحدة، أو كيس ضخم من رقائق البطاطس المقلية بسعرمخفض، أو صندوق كامل من المشروبات الغازية بسعر أقل من المعتاد.

أوضح الباحثون أن كثيرا من السلع التي تباع مخفضة السعر في المحلاتالتجارية الكبيرة تحتوي في أغلب الأحيان على نسبة مرتفعة من الدهون أوالسكر أو الملح. وبالفعل تبين من خلال الدراسة أن النصف تقريبا من جميع قوالب الشوكولاتةوشرائح البطاطس والفشار والوجبات الجاهزة تباع من خلال عروض استثنائية.

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ومعلقا على الدراسة، قال يواخيم فيستنهوفر، أخصائي علم نفس التغذيةبكلية هامبورغ للعلوم التطبيقية: "لقد أصبحت السلع الغذائية فعلا مخفضةالسعر بشكل غير مسبوق، وهو ما يؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك." وأشار فيستنهوفر إلى أنه على الرغم من أنه لا يمكن سحب نتيجة الدراسةعلى بقية الدول الغربية "حيث إنه لا توجد على سبيل المثال دراسة مشابهةفي ألمانيا، إلا أنه من المحتمل أن تكون النتائج مشابهة"،

ودعا الباحثون من خلال الدراسة إلى ضبط العروض الاستثنائية التي تباع منخلالها سلع غذائية غير صحية، وفي الوقت ذاته إعادة النظر في أنواعالشوكولاتة والحلويات التي توضع بالقرب من المحصل، وهي التي يتعمد أصحابالمتاجر إغراء الزبائن بها قبل مغادرتهم المتجر. وبالفعل أظهرت دراسة بريطانية أخرى العام الماضي أن حجم السلع التيتساهم في زيادة البدانة يقل في المشتريات بنحو الخمس عندما يتم إبعادهامن منطقة التحصيل، و وضعها فوق الرفوف عادية.

س.إ/ ع.أ ج (د. ب.أ)