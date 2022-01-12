 دراسة: خلايا معوية تملك ″ذاكرة″ وتتعرف على الأمراض وتحاربها | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.02.2022

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صحة

دراسة: خلايا معوية تملك "ذاكرة" وتتعرف على الأمراض وتحاربها

كشفت دراسة حديثة أن بعض الخلايا التي تعيش على غشاء الأمعاء تملك نوعاً من "الذاكرة" تجاه الأمراض التي واجهها الجسم سابقاً، ما يجعلها فعّالة أكثر عند الإصابة مجدداً بهذه الأمراض.

خلايا معوية تلعب دوراً هاماً في محاربة الأمراض بصورة مستدامة

خلايا معوية تلعب دوراً هاماً في محاربة الأمراض بصورة مستدامة

من المعروف علمياً أن  خلايا منتشرة على غشاء الأمعاء  تساعد الجسم في محاربة بعض الأمراض، لكنّ دراسة حديثة نُشرت الجمعة (25 فبراير/ شباط 2022) أظهرت أن بعض الخلايا يتمتّع بفعالية أكبر بكثير ممّا يُعتقد، إذ تستطيع التعرّف على بكتيريا تعرضت لها سابقاً ومحاربتها بطريقة أفضل. وأظهرت دراسة أجريت على الفئران ونشرتها الجمعة مجلة "ساينس" إلى أنّ الخلايا اللمفاوية الفطرية من النوع 3 (ILC3) والموجودة بأعداد كبيرة في الأمعاء تملك نوعاً من "الذاكرة" تجاه الأمراض التي واجهها الجسم سابقاً، ما يجعلها فعّالة أكثر عند الإصابة مجدداً بهذه الأمراض.

ويقول معدّو الدراسة من معهد باستور (البحث في الطب الحيوي) والمعهد الفرنسي للصحة والبحث الطبي إنّ "خلايا لمفاوية فطرية من النوع 3 "مدرّبة" تظهر وتبقى حاضرة بعد المواجهة الأولى مع مرض معيّن".

ويتيح هذا الاكتشاف فهم أداء الجهاز المناعي بشكل أفضل، حتى مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أنّه أجري على حيوانات ولا يمكن بالتالي تطبيقه تلقائياً على البشر.

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عندما تكون هناك ثقوب في الأمعاء

نتائج الدراسة توضح عمل مناعة الجسم 

وتمثل الدراسة جزءاً من سلسلة أعمال جرت حديثاً وأوضحت طريقة تكامل الشكلين الرئيسيين للمناعة وهما الفطرية والتكيفية. و"يتعلّم" الجسم من خلال المناعة التكيفية المعروفة أكثر من الفطرية، وعبر تكوين الأجسام المضادة تحديداً، كيفية التعرّف على البكتيريا والفيروسات التي يتعرض لها مع الوقت ليستهدفها بشكل محدد. ويُعتمد على هذه المناعة كأساس في عمل اللقاحات.

مختارات

هناك أطعمة ربما تتسبب في إصابة الجسم بالتهابات قوية. فالالتهابات جزء من رد مناعة الجسم على تلك الأطعمة. علما أن سبعين في المائة من خلايا جهاز المناعة موجودة في الأمعاء. تعرف على أسوأ خمسة أطعمة تسب الالتهابات في الجسم.

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أما المناعة "الفطرية"، فتعمل بطريقة أقل استهدافاً، إذ تساعد الجسم على تحديد العوامل المعدية من دون تمييز وتشكيل حاجزاً أوّل للتصدي للعدوى حتى تُنظّم الاستجابة التكيفية. لكنّ سلسلة من الأبحاث تشكك منذ سنوات في جانب من فكرة الاستجابة الجماعية والعشوائية هذه. وأظهرت الأبحاث أنّ بعض الفاعلين في الاستجابة الفطرية مثل "الخلايا القاتلة الطبيعية" تستطيع التعرّف على ميكروب استهدف الجسم سابقاً.

وتشير الدراسة المنشورة الجمعة إلى أنّ الخلايا اللمفاوية الفطرية من النوع 3 تمثّل لاعباً من الذين تحدثت عنهم الدراسات السابقة. ورغم أنّ دورها في الدفاع الفطري معروف منذ أكثر من عشر سنوات، لكنّ لم يكن يُعرف الكثير عن قدراتها على "التذكر". ولتسليط الضوء على إمكانيات هذه الخلايا "تذكر" الأمراض، قام الباحثون بحقن فئرانٍ ببكتيريا تتفاعل لدى هذه الحيوانات بطريقة مشابهة للإشريكية القولونية، وهي واحدة من الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض لدى البشر.

وتحوّلت بعض الخلايا اللمفاوية الفطرية من النوع 3 لدى الفئران التي استُهدفت بالبكتيريا إلى خلايا "مدرّبة". وبعد أربعة أشهر، حُقنت هذه الفئران بالبكتيريا نفسها أو بنوع آخر يعمل بطريقة مماثلة، وأتت الاستجابة المناعية لدى الحيوانات أفضل.

وقال معد الدراسة الرئيسي نيكولاس سيرافيني لوكالة فرانس برس إنّ ذاكرة الخلايا اللمفاوية الفطرية هذه "تجعل الخلايا فعّالة بسرعة كبيرة لتقوية الحاجز فوراً أثناء التعرض لإصابة ثانية". وعلى افتراض أنّ هذه النتائج يمكن تأكيدها لدى البشر، فإنها تساهم في توضيح روية مبسّطة للمناعتين الفطرية والتكيفية تفيد بأنّ عمل المناعة الفطرية يقتصر على تهيئة الظروف  للمناعة التكيفية.

وقال جيمس دي سانتو الذي أشرف على الدراسة لوكالة فرانس برس "لدينا تصوّر (خاطئ) بأنّ الاستجابة الفطرية تمثّل أمراً بسيطاً للغاية وتعمل كجنود، وأننا سنحصل على "دماغ" الاستجابة التكيفية التي ستكون مهمة بشكل فعلي للتعافي من العدوى". أما الفائدة الرئيسية من هذا العمل فتتمثّل بالمساعدة في وصف أداء جهاز المناعة المعقّد بشكل أفضل. ومن ناحية أخرى، من المبكر تحديد أي فكرة تتوافق فيها مع دراسات أخرى، تقدّم تطوّرات علاجية ملموسة.

لكن هذا لا يحدّ من التفكير في النتائج من الناحية النظرية، ويتطلّع الباحثون إلى أن نصبح قادرين يوماً ما على استخدام هذه الخلايا المناعية "المدرّبة" كعلاج مضاد لأمراض معيّنة من بينها سرطان القولون. ويقول سيرافيني "في المستقبل البعيد، قد تُستخدم هذه الخلايا في العلاج بالخلايا، إذا تمكّنا من إبقائها حية لفترة طويلة جداً وإعادة حقنها".

ز.أ.ب/ ص.ش (أ ف ب)

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    الجروح هي من بين الإصابات التي يستطيع الجسم علاجها ذاتيا، وذلك من خلال خلايا أنسجة خاصة تقوم بتثبيت الجرح. إذ تقوم هذه الأنسجة بضم الجرح وتشكيل أنسجة الندبة ويحتاج الجرح لمدة أسبوع كامل لكي يشفى. وعموما تتجدد كامل خلايا الجسم باستمرار، وتتشكل مليارات الخلايا الجلدية بشكل يومي لتستبدل الخلايا القديمة.

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    حتى الهيكل العظمي يجدد نفسه تماماً. ويستغرق هيكلنا العظمي لكي يتجدد كليا حوالي عشر سنوات. وخلال عملية التجديد يقوم بإصلاح الكثير من الأضرار التي تعرض لها بسبب تعرض أحد عظامه لكسر أو تهشم.

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    أما العضلات وأعضاء الجسم الأخرى مثل الكبد والمعدة والأمعاء وغيرها، فتحتاج حوالي ثلاث إلى أربع سنوات لتتجدد، أي استبدال خلاياها القديمة بخلايا جديدة. علما أن عملية التجديد تحميها من الاهتراء ومن التلف.

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    ولا يكتفي الجسم بتجديد نفسه لحمايته من التلف، ولكنه أيضا مسلح جيداً ضد الأمراض المعدية التي تسببها الفيروسات والبكتيريا. وذلك من خلال جهاز المناعة الذي يمتلك أعدادا هائلة من الخلايا المتخصصة لمكافحة الجراثيم المعدية.

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    للخلايا المناعية في الجسم أنواع مختلفة، ولكل نوع وظيفة محددة. فهناك خلايا مناعية تعرف بالخلايا الملتهمة وهي مخصصة للمهام الكبيرة، فهي تتعرف على الأجسام الدخيلة وتتخلص من خلايا الجسم المريضة. وهناك خلايا مناعية تائية تتخصص بنوع معين من الأجسام الدخيلة. وسميت بالتائية لأنها تنضج في الغدة الزعترية التي يبدأ اسمها باللغة الإنكليزية بحرف "ت" (Thymus).

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    التوتر هو أكبر عدو لقوى الشفاء الذاتي. والتوتر يجعل الكلية الجانبية تفرز الكورتيزول الذي يعمل على إضعاف جهاز المناعة ويسهل الطريق أمام الجراثيم المعدية.

  • حقائق عن قدرة الجسم الخارقة على العلاج الذاتي

    لدى الاسترخاء تقوم النواقل المفرزة من الدماغ بتحفيز جهاز المناعة وتقويته. على الرغم من أن الأبحاث في هذا الحقيقة لازالت قيد الدراسة، لكن الكثير من الدراسات أكدت أن الدماغ يؤثر عبر الأعصاب والنواقل العصبية على الكثير من آليات الشفاء الذاتي. خصوصاً حين يشعر بالمرء بالراحة.

    الكاتب: د.ص (DW)


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