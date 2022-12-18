 دراسة حول رهبان الأديرة | المستقبل الآن | DW | 25.12.2022

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المستقبل الآن

دراسة حول رهبان الأديرة

ما هو متوسط أعمار الراهبات والرهبان مقارنة بالآخرين؟ وما الذي يؤثر على متوسط العمر للذكور؟ دراسة في أديرة بألمانيا والنمسا طرحت هذه الأسئلة ووجدت إجابات مفاجئة: فالرهبان يعيشون في المتوسط 5 سنوات أطول من الرجال الذين لا يعيشون في الأديرة.

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Bachforelle, Bach-Forelle, Steinforelle, Stein-Forelle (Salmo trutta fario), Forellenzucht, Fischteich mit Forellenschwarm, Deutschland brown trout, river trout, brook trout (Salmo trutta fario), trout breeding, fish pond with shoal of trouts, Germany BLWS413853 Copyright: xblickwinkel/G.xWolpertx Brook trout Bach Trout Trout Stein Stone Trout Salmo trutta fario Trout farming Fish pond with Germany Brown Trout River Trout Brook Trout Salmo trutta fario Trout Breeding Fish Pond With Shoal of dejection trouts Germany Copyright xblickwinkel G xWolpertx

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