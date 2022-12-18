المستقبل الآن

دراسة حول رهبان الأديرة

ما هو متوسط أعمار الراهبات والرهبان مقارنة بالآخرين؟ وما الذي يؤثر على متوسط العمر للذكور؟ دراسة في أديرة بألمانيا والنمسا طرحت هذه الأسئلة ووجدت إجابات مفاجئة: فالرهبان يعيشون في المتوسط 5 سنوات أطول من الرجال الذين لا يعيشون في الأديرة.