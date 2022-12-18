دراسة حول رهبان الأديرة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ما هو متوسط أعمار الراهبات والرهبان مقارنة بالآخرين؟ وما الذي يؤثر على متوسط العمر للذكور؟
دراسة في أديرة بألمانيا والنمسا طرحت هذه الأسئلة ووجدت إجابات مفاجئة: فالرهبان يعيشون في المتوسط 5 سنوات أطول من الرجال الذين لا يعيشون في الأديرة.
يبدو الأمر أنه ضرب من الخيال، لكن الحقيقة قد تكون أغرب من الخيال. راهب هندي يرفع ذراعه لما يقرب من 50 عاماً ولا يمكنه خفضها، لماذا أراد هذا الراهب ابقاء يده مرفوعة؟ وما رأي الطب بهذه الحالة الغريبة؟
لمساعدة الناس على تحمل التكلفة المرتفعة للأسعار والتضخم المتزايد، قدمت ألمانيا هذا الصيف أسعارًا مخفضة للغاية للنقل العام بتقديم تذكرة شهرية بقيمة 9 يورو. فهل كان المشروع ناجحاً؟ هذا يعتمد على ما تريد الدولة تحقيقه منه.
تتسارع جهود العراق في إعادة بناء الكنائس التي دُمرت على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" ، لعلها تبعث برسالة أمل لمسيحيي بلاد الرافدين للعودة إلى ديارهم والشعور بالأمان في بلادهم.
أحيا المئات من الألمان بوسط مدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا ذكرى ضحايا الهجوم العشوائي بالسكين قبل أسبوع. وقام مئات الأشخاص بإحياء الذكرى بتشكيل سلسلة بشرية بهذه المناسبة تضامنا مع ضحايا الحادث.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول