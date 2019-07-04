 دراسة حول الهجرة: أوروبا ليست الهدف الرئيسي | سياسة واقتصاد | DW | 05.07.2019

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سياسة واقتصاد

دراسة حول الهجرة: أوروبا ليست الهدف الرئيسي

في برلين عرض خبراء دراسة حول حركة الهجرة العالمية. وتكشف الدراسة أسباب الهجرة وتضع حدا لبعض الأفكار النمطية بخصوص الهدف الرئيسي للمهاجرين ومدى حاجة الاتحاد الأوروبي لهم.

Das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch hat im Hafen der italienischen Insel Lampedusa angelegt (Reuters/G. Mangiapane)

أدريان هايرمان وجب عليه الضحك بعض الشيء. لا لن يقود الدرب الآن إلى استراحة "نهاية أسبوع طويلة". رغم أن إعداد الدراسة "أوروبا كهدف؟ مستقبل الهجرة العالمية" كلف الكثير من الوقت، كما يقول خبير الشؤون السياسية وعالم الاجتماع في حديث مع دويتشه فيله. يعمل هايرمان منذ نهاية 2017 كباحث في معهد برلين للسكان والتطور الديمغرافي. والمعهد الذي تأسس في عام 2000 كمؤسسة غير ربحية عبارة عن مؤسسة مستقلة تهتم بقضايا تحولات السكان الإقليمية والعالمية.

الدراسة التي صدرت الأربعاء في برلين تتناسب مع العمل الأصلي للمعهد. المؤلفون أدريان هايرمان ويانا أريزين وأليسا كابس وراينر كلينغهولتس عكفوا من خلال نحو 90 صفحة على القضايا الكبرى لموضوع الهجرة: "لماذا تحصل الهجرة؟". "وما هي الاختلافات الإقليمية الموجودة؟" أو "لماذا لا يمكن تفادي الهرب؟"

مختارات

أسباب وراء الهجرة

الهجرة كانت دوما موجودة، يقول هايرمان، وفي السابق كان الناس يهاجرون أولا "لتتعرف على مناطق جديدة". واليوم توجد للهجرة أسباب متعددة :" من جهة لدينا ما يُسمى النزوح الإنساني. يعني أن الناس يهربون من الاضطهاد والحروب أو ما شابه ذلك، ومن جهة أخرى لدينا الهجرة التي تعود لأسباب تعليمية أو كلم الشمل العائلي. وهناك أيضا أشكال ممزوجة لا يمكن حصرها في أي مجال. " يقول هايرمان ويضيف: "أصبح الناس يتمتعون بحركة أكبر.. وعلى أساس العولمة هناك عدد أكبر من الناس قادر على الهجرة".

وحتى العوامل الاقتصادية تلعب دورا. فالمؤلفون يتحدثون في هذا السياق عن "فجوة الرفاهية" الهائلة الموجودة بين الدول الصناعية والمناطق الأقل تطورا في العالم. وفي هذه المناطق الأخيرة تنقص في الغالب مواطن عمل لتمكين الشباب بناء مستقبلهم. والنتيجة بالنسبة إلى الخبراء واضحة: لاسيما في مجموعة البالغين بين 20 و 39 عاما يكون من خلال ذلك "تحفيز" للهجرة.

Mexiko Migranten an der Grenze zu den USA (picture-alliance/AP Photo/C. Chavez)

مهاجرون من المكسيك في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية

والأعداد التي قدمها الخبراء مثيرة للغاية. ففي عام 2017 وحده كان 258 مليون شخص يُعتبرون كمهاجرين دوليين. وهذا يعني أنهم كانوا يقيمون خارج البلد الذي وُلدوا فيه. وهذا الرقم قد يرتفع في السنوات المقبلة. ومن استطلاعات قام بها معهد بحوث السوق والرأي، غالوب، ومقره واشنطن يتضح أن نحو 750 مليون شخص على مستوى العالم بإمكانهم أن يتخيلوا الانتقال إلى بلد آخر في حال وجود إمكانية لذلك. وهذه النسبة تعكس 15 في المائة من عدد السكان الكبار في العالم.

الولايات المتحدة هدف المهاجرين المنشود

حسب دراسة معهد غالوب فإن الرغبة في الهجرة بنسبة 33 في المائة في بلدان جنوب الصحراء هي الأعلى. وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي حيث أن تلك الرغبة ازدادت بقوة منذ عام 2010 لتصل النسبة إلى 27 في المائة. وفي الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصل إلى 24 في المائة. أما في المناطق المختلفة في آسيا فتتراوح المقابل بين 7 إلى 8 في المائة فقط.

أدريان هايرمان يوضح أن الاتحاد الأوروبي لا يشكل بأي حال من الأحوال "الهدف المنشود" لغالبية المهاجرين. ربما، كما يقول الخبير حصل ذلك في السنوات الماضية "في بعض أجزاء أوروبا لكن من ينظر إلى حجم تدفقات الهجرة من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يعترف بسرعة أن تحركات الهجرة هناك لها حجم آخر بالمقارنة مع وجهة أوروبا".

الولايات المتحدة الأمريكية كهدف للهجرة: هذا التوجه قائم على مستوى العالم. وحسب معهد غالوب فإن كل واحد من بين خمسة أشخاص أي 21 في المائة من المهاجرين عالميا يذكر الولايات المتحدة الأمريكية كهدف مرغوب فيه. وهذا يعكس نحو 158 مليون شخص. وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ستكون على التوالي جذابة لـ 42 و 36 و 34 مليون شخص.

Griechenland Flüchtlinge (picture-alliance/NurPhoto/A. Masiello)

مهاجرون سوريون في طريقهم عبر اليونان وعينهم على أوروبا

الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الهجرة

أن يحتل الاتحاد الأوروبي مكانة وراء الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يعود حسب وجهة نظر المؤلفين كذلك إلى سياسة الهجرة في الاتحاد. وبما أن الأخير "على أبعد تقدير" منذ أعداد اللاجئين المرتفعة في 2015 يهدف إلى تقليص الهجرة (غير الشرعية)، فإن "عدد الباحثين عن الحماية انخفض بشكل واضح". وغالبية السكان توافق على هذه السياسة.

وحسب دراسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي من عام 2018 لدى 53 في المائة من مواطني الاتحاد الأوروبي مواقف "متشككة إلى سلبية" تجاه الهجرة من دول غير أوروبية. وهذا تقدير خاطئ للوضع الذاتي، كما يشرح هايرمان وزملاؤه، لأن الاتحاد ، كما يفيد التحليل الواقعي يحتاج فقط بسبب "الشيخوخة المتزايدة للمجتمعات" إلى مزيد من الهجرة. وعدد متزايد من مواطني الاتحاد الأوروبي ينتقل إلى التقاعد، والنتيجة هي أنه في المستقبل سيوجد عدد أقل من دافعي الضرائب في صناديق التقاعد. وتكاليف أنظمة الصحة والرعاية ستزداد. ورغم هذه الصورة المستقبلية القاتمة، فإن هايرمان وزملاؤه لا يرغبون في ترك قارئي دراستهم بدون أمل. فبفضل ميثاق الهجرة العالمي الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018 بغالبية ساحقة، يوجد مثلا لأول مرة إطار تعاون لتنسيق سياسة الهجرة عالميا. وحتى في ألمانيا توجد علامات حذرة أولية توحي بأن "شيئا يتحرك". فبفضل قانون جلب المهارات المختصة المصادق عليه في مارس 2019 قامت الحكومة الألمانية بخطوة حذرة لتوطيد إمكانيات الهجرة القانونية لاسيما لليد العاملة المختصة.

دانييل هاينريش/ م.أ.م

  • Die Überfahrt Mittelmeer Überfüllung der Schiffe Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: بلد عبور يثير القلق

    في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: موقف متحفظ

    أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: هاجس بدون حل

    تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

تكثف دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً مساعيها من أجل كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها، وذلك من خلال عقد شراكات وثيقة مع دول شمال أفريقيا، لكن كيف هي أوضاع ومواقف هذه الدول من أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؟ (21.09.2018)  

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