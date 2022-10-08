 دراسة حمض بيتهوفن النووي | DW الأخبار | DW | 23.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

دراسة حمض بيتهوفن النووي

الحمض النووي لبيتهوفن يقدم أدلة على إصابته بأمراض مزمنة ويشير إلى احتمال وافاته بسبب الفشل الكبدي.

المزيد من المركز الإعلامي

لقي في إيران عشرات المتظاهرين حتفهم في حملة القمع التي تلت وفاة مهسا أميني، منهم الشابة الصغيرة نيكا شاكارامي.

إيران: وفاة أميني ناجمة عن تداعيات مرضيّة سابقة وليس بسبب "ضربات" 08.10.2022

البرازيل واسبانيا تُبلغان عن أولى حالات اوفاة بسبب تفشي جدري القرود.

البرازيل واسبانيا تُسجلان أولى حالات الوفاة بجدري القردة بعد انتشاره بين المثليين 30.07.2022

إندونيسيا اطلقت حملة التطعيم بالجرعة الثالثة اليوم. وحتى الان سجلت اندونسيا حوالي 4 ملايين إصابة و 150 ألف حالة وفاة

اندونسيا تبدأ اعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا 12.01.2022

إسرائيل تنفذ المشروع الأول من نوعه في العالم، حيث تقوم بضح المياه المحلاة إلى بحيرة طبريا لإنقاذها من الجفاف.

بحيرة طبريا 22.03.2023

المزيد DW الأخبار

منتجات لتفتيح البشرة تثير جدلا في جامايكا وعقدة اللون تلعب دورا رئيسيا فيها

مهاجرون افارقة، ليبيا، عودة طوعية، المنظمة الدولية للهجرة، مصراتة، شهر رمضان 23.03.2023

مهاجرون أفارقة بليبيا يعودون لبلادهم لقضاء رمضان مع أهلهم

مهاجرون أفارقة بليبيا يعودون لبلادهم لقضاء رمضان مع أهلهم 23.03.2023

وسط الحرب والدمار يحاول الأوكرانيون العثور على ذويهم المفقودين، الذين كانوا يقاتلون في الخطوط الأمامية.

المفقودون في حرب أوكرانيا 23.03.2023

تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية... وجد أهالي في غزة حلا لإيصال أطفالهم إلى المدرسة عبر عربة يجرها حمار.

بسبب الفقر... أهالي في غزة يرسلون أطفالهم إلى المدرسة على عربة يجرها حمار 22.03.2023

اقرأ أيضا

GERMANY, BONN - DECEMBER 15: Beethoven exhibition as part of the anniversary year (250) in the art and exhibition hall of the Federal Republic of Germany in Bonn. Painting Ludwig van Beethoven with the Manuscript of the Missa Solemnis (Joseph Karl Stieler 1820). | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

علماء يحددون سبب وفاة الموسيقار المعجزة لودفيغ فان بيتهوفن 23.03.2023

منذ ما يقرب من قرنين توفي الموسقار المعجزة لودفيغ فان بيتهوفن في فيينا بعمر 56 عاما، لكن منذ ذلك الحين لم تتوقف المناقشات حول الأسباب الدقيقة لوفاته. تحليل حمضه النووي يكشف الآن السبب المحتمل الذي أودى بحياته.

An employee sits in front of the robot Garmi in the laboratory of the Research Center Geriatronics of the Technical University Munich, in Garmisch-Partenkirchen, southern Germany, on March 6, 2023. - The white-coloured humanoid Garmi doesn't look much different from a typical robot -- it stands on a platform with wheels and is equipped with a black screen on which two blue circles acting as eyes are attached. (Photo by Christof STACHE / AFP) / TO GO WITH AFP STORY by Pauline CURTET (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

لنقص العمالة المتخصصة.. الروبورت غارمي يعتني بالمسنين في ألمانيا 19.03.2023

بعد أن بدأ الذكاء الاصطناعي يجتاح الكثير من مفردات حياتنا توجه العلماء إلى استخدام الروبوتات للعناية بالمسنين في ظل نقص العاملين الصحيين في ألمانيا، حيث يتوقع وصول عدد وظائف التمريض الشاغرة إلى 670 ألفاً بحلول 2050.

Mann blickt abwartend, erschöpft und fordernd zum Betrachter

"قاتل الرجال".. علماء يفسرون لغز وفاة الرجال قبل النساء! 07.02.2023

مع تقدم الرجال في العمر، يفقد بعض منهم كروموسوم (Y) في جزء من خلاياهم. وبدون هذا الكروموسوم، يكون هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة. ولكن لماذا لا يمكن إيقاف هذه الطفرة حتى الآن؟

08/04/2002 FILE - President of Pakistan Gen. Pervez Musharraf salutes on April 9, 2002 at a public rally in Lahore, Pakistan. An official said Sunday, Feb. 5, 2023, Gen. Pervez Musharraf, Pakistan military ruler who backed US war in Afghanistan after 9/11, has died. (AP Photo/Zia Mazhar, File)

سنوات حكم حرجة - وفاة برويز مشرف آخر رئيس عسكري في باكستان 05.02.2023

الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف يفارق الحياة في أحد مستشفيات دبي عن عمر يناهز 79 عاما. مشرف قاد مرحلة حرجة في تاريخ باكستان وكان أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في "الحرب على الإرهاب".