دراسة حمض بيتهوفن النووي

علماء يحددون سبب وفاة الموسيقار المعجزة لودفيغ فان بيتهوفن

منذ ما يقرب من قرنين توفي الموسقار المعجزة لودفيغ فان بيتهوفن في فيينا بعمر 56 عاما، لكن منذ ذلك الحين لم تتوقف المناقشات حول الأسباب الدقيقة لوفاته. تحليل حمضه النووي يكشف الآن السبب المحتمل الذي أودى بحياته.