دراسة حمض بيتهوفن النووي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الحمض النووي لبيتهوفن يقدم أدلة على إصابته بأمراض مزمنة ويشير إلى احتمال وافاته بسبب الفشل الكبدي.
منذ ما يقرب من قرنين توفي الموسقار المعجزة لودفيغ فان بيتهوفن في فيينا بعمر 56 عاما، لكن منذ ذلك الحين لم تتوقف المناقشات حول الأسباب الدقيقة لوفاته. تحليل حمضه النووي يكشف الآن السبب المحتمل الذي أودى بحياته.
بعد أن بدأ الذكاء الاصطناعي يجتاح الكثير من مفردات حياتنا توجه العلماء إلى استخدام الروبوتات للعناية بالمسنين في ظل نقص العاملين الصحيين في ألمانيا، حيث يتوقع وصول عدد وظائف التمريض الشاغرة إلى 670 ألفاً بحلول 2050.
مع تقدم الرجال في العمر، يفقد بعض منهم كروموسوم (Y) في جزء من خلاياهم. وبدون هذا الكروموسوم، يكون هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة. ولكن لماذا لا يمكن إيقاف هذه الطفرة حتى الآن؟
الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف يفارق الحياة في أحد مستشفيات دبي عن عمر يناهز 79 عاما. مشرف قاد مرحلة حرجة في تاريخ باكستان وكان أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في "الحرب على الإرهاب".
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول