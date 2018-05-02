 دراسة: حرارة الأرض مرشحة للارتفاع أكثر حتى لو طبقت الاتفاقيات | عالم المنوعات | DW | 06.08.2018

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منوعات

دراسة: حرارة الأرض مرشحة للارتفاع أكثر حتى لو طبقت الاتفاقيات

أشارت دراسة ألمانية أن اتفاقية باريس للمناخ قد لا تنجح في كبح جماح ارتفاع درجات حرارة الأرض حتى وإن حققت أهدافها المتفق عليها.

Antarktis: Seelöwen Pinguine die Schönheit des Eises (Reuters/A. Meneghini)

حذر معهد بوتسدام لبحوث المناخ من مخاطر التغير المناخي، مشيرا إلى أن الأرض مهددة بمواسم حر طويلة. وذكرت دراسة أعدها المعهد الألماني أن  حرارة الأرض قد ترتفع بمعدل أربع لخمس درجات وأن ارتفاع منسوب المياه قد يرتفع بدوره من عشرة لستين مترا. 

وذكرت الدراسة أنه حتى ولو نجحت اتفاقية باريس للمناخ في تنفيذ أهدافها، أي احتواء الاحتباس الحراري العالمي لأقل من درجتين مئويتين، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن حرارة الأرض لن تنخفض وأن موجات الحرارة ستتقلص.

ويعمل باحثو المعهد، بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية للعلوم، على مراقبة تغير نظام المناخ والأرض. ويركز الباحثون أساسا على ذوبان الجليد في تربة روسيا وأيضا ارتفاع درجة حرارة الميثان في قاع البحر والنظم الإيكولوجية الكبرى، مثل أمطار غابات الأمازون، حسب يوهان روكشتروم، المدير المساعد في معهد بوتسدام لبحوث المناخ.

من جهة أخرى أشار هانس يواخيم شيلنهوبر، مدير ومؤسس المعهد، أن فقدان الجليد في بعض المناطق قد يؤدي لذوبان أكبر في المستقبل هناك". 

س.ع (د ب أ) 

  • Coral reefs off Mamanuca Island, Fiji (DW/Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    الشعاب المرجانية قبالة جزيرة مامانوكا في فيجي، وجهة سياحية حالمة للغواصين. إلا أن الغوص في المياه الصافية، مع الأسماك الملونة بات أمراً نادراً. إذ أن الشعاب المرجانية في فيجي تموت بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيط. ويؤثر فقدان النظام الإيكولوجي الهش بشكل سيء على الصيد والسياحة - المصدران الرئيسيان للدخل في البلد.

  • Namatakula, Fidschi (DW/A. March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    فتاتان تسيران على شاطئ قرية ناماتاكولا.. تسببت العواصف وارتفاع منسوب مياه المحيط بانجراف الشاطئ في جنوب جزيرة فيتي لوفو. واقتلعت أشجار النخيل، التي تساعد بحماية الشاطئ من التآكل، من جذورها جراء زحف المحيط إلى اليابسة. ولمكافحة تغير المناخ والصمود أمام تأثيراته أسس القرويون مجموعتهم البيئية الخاصة.

  • Namatakula, Fidschi (DW/A. March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    عندما شاهدوا ارتفاع منسوب المياه وتآكل الشاطئ الناتج عن العواصف القوية، قرر القرويون في ناماتاكولا أن يتولوا زمام الأمور بأنفسهم. وفي عام 2017 قاموا بإنشاء مشروع شبابي مجتمعي للتنمية والتكيف مع تغير المناخ. وتركز المجموعة على جهود التنظيف وآليات التأقلم مثل زراعة الأشجار. ويحضر أعضاء هذا المشروع مؤتمر كوب 23 للمناخ في بون بألمانيا.

  • Durch Zyklon Winston beschädigtes Dorf Vunisavisavi, Fidschi (DW/Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    في فبراير 2016، ضرب إعصار ونستون قرية (فونيسافيسافي) في ثاني أكبر جزيرة في فيجي، وجرف الكثير من الشاطئ كما دمر المباني. ومنذ ذلك الحين لا يزال المحيط يزحف مقترباً من أرض الجزيرة. وغمرت الحقول بالمياه المالحة، وهدمت المنازل في المياه المرتفعة. فهجرت العديد من الأسر بيوتها، أو نقلت إلى أرض مرتفعة.

  • Sepesa Kilimo Waqairatavu, Bewohner von Vunisavisavi, Fidschi (Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    سيبيسا كيليمو واكيراتافو، أحد القرويين من فونيسافيسافي، ما يزال يفكر في الانتقال إلى أرض مرتفعة. انتقل أفراد عائلته بعد أن دمرت منازلهم في عام 2016، غير أن الشاب البالغ من العمر 37 عاماً، غير متأكد من هذه الخطوة. وبينما الانتقال إلى مناطق داخلية من شأنه أن يوفر حماية أفضل، إلا أن المنزل الجديد قد يكون معزولاً عن القرية، الأمر الذي يجعل من الصيد-مصدر الدخل الأساسي- مهمة صعبة.

  • Fidschi | Maria Lolou mit Urenkelin (DW/Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    رفض العديد من شيوخ القرى في فونيسافيسافي مغادرة منازلهم، معتقدين أن أسلافهم عهدوا لهم بحماية الأرض. غير أن ماريا لولو، البالغة من العمر 85 عاماً، أكبر سكان القرية عمراً، قررت الانتقال إلى أرض مرتفعة مع عائلتها في أيار/ مايو 2016. في الصورة، مع حفيدتها الكبرى في المنزل الجديد الذي تموله "US development aid" (هيئة التنمية الأمريكية).

  • Coral Coast, Sigatoka, Viti Levu (Fidschi) (Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    ساحل المرجان، من أكثر المقاصد السياحية شعبية في جزيرة فيتي ليفو. يتميز المكان بالشعاب المرجانية الواسعة والضحلة، التي يسهل الوصول إليها من الشاطئ. إلا أن ارتفاع درجات حرارة المياه قد ألحق أضراراً بالغة بالمرجان، مما أدى إلى القضاء على بعض أجزائه. يشعر كثير من العاملين في المجال السياحي بالقلق دون وجود المرجان، الأمر الذي قد يبعد السياح عن المنطقة.

  • Fidschi, Fantasy Island (DW/Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    نتيجة لانجراف الشواطئ واختفاء الشعاب المرجانية، بدأ المطورون في فيجي بالبحث عن سبل أخرى للحفاظ على تدفق الأموال السياحية. وكانت الجزر الصناعية إحدى الحلول. جزيرة الخيال (Fantasy Island)، أكبر مثال على استرجاع الأرض من المحيط. من خلال قنوات التجريف وتحويل "مستنقعات غير منتجة" إلى مجتمعات على شاطئ البحر، اجتذب المشروع سلسلة من المنتجعات من فئة الخمس نجوم.

  • Denarau Island, Viti Levu, Fidschi (DW/A. March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    قد ينشر سياح المنتجعات على طول شبه جزيرة ديناراو، صوراً على تطبيق إنستغرام لمياه البحيرات الصافية جانب الفندق، والشواطئ الرملية البيضاء، التي تصطف على جانبيها أشجار النخيل. غير أنها جنة اصطناعية، وتضر بيئة الجزيرة. إذ أنشئت الشواطئ من خلال قنوات التجريف وتوسيع الرمال. ارون مارش/ريم ضوا


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