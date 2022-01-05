 دراسة حديثة: هكذا تؤثر البكتيريا المعوية على النوم! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.01.2022

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صحة

دراسة حديثة: هكذا تؤثر البكتيريا المعوية على النوم!

ذكرت نتائج دراسة ألمانية سويسرية مشتركة أن الفلورا المعوية التي تعيش في أمعاء الإنسان لها تأثير كبير على أسلوب النوم وعدد ساعاته عند الرضع كما عند الكبار، وهو ما قد يشرح أسباب مشاكل النوم عند البشر وطرق علاجها.

أظهرت دراسة جديدة أن هناك بالفعل علاقة بين سلوك النوم والفلورا المعوية عند الرضع

أظهرت دراسة جديدة أن هناك بالفعل علاقة بين سلوك النوم والفلورا المعوية عند الرضع

تعيش تريليونات البكتيريا والفيروسات والكائنات الحية الدقيقة الأخرى في أمعاء الإنسان، والتي تُعرف بأكملها باسم "النبيب الجرثومي المعوي" أو "الفلورا المعوية". وهي تساعد على الهضم وإنتاج الفيتامينات، وتقي من تغلغل الجراثيم المسببة للأمراض، وتقوي جهاز المناعة وتمنع الالتهابات في الجسم بالكامل.

والفلورا المعوية لها تأثير أيضاَ على سلوك النوم عند الرضع، وفقًا لدراسة جديدة مشتركة بين جامعتي فرايبورغ الألمانية وزيورخ السويسرية، والتي كانت بدعم من مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية (SNSF). ونشرت نتائج الدراسة في الدورية العلمية "التقدم في علم الأعصاب"، نقلا عن موقع "هايل براكسيز" الألماني المختص بالصحة.

فلورا معوية أقل تنوعا تساعد على المزيد من النوم

وذكرت الدراسة أن البكتيريا المعوية ترتبط في أمعاء الرضع بالنوم. يمكن ملاحظة ذلك من سن ثلاثة أشهر، بحسب الباحثتين في مجال النوم سالومه كورت من جامعة فرايبورغ وسارة شوش من جامعة زيورخ. على سبيل المثال، الأطفال الصغار الذين يحملون بكتيريا معوية أقل تنوعاً ينامون أكثر أثناء النهار، كما أن أنماط النوم في الليل ترتبط أيضاَ بأنواع  البكتيريا الموجودة. وتضيف الباحثة شوش: "حتى الآن، كان هذا معروفا فقط عند البالغين".

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البروبيوتيك - هل هي بكتيريا حميدة للأمعاء؟

وتوصلت الباحثتان أيضاً إلى معرفة أن النوم والبكتيريا المعوية ونشاط الدماغ تتطور ديناميكياً بالتوازي في السنة الأولى من العمر. بمعنى آخر: وفقًا للباحثتين، فإن الأطفال الصغار الذين توجد عندهم أنواع مختلفة من البكتيريا المعوية لديهم أيضاً أنشطة دماغية مختلفة عندما ينامون. تظهر هذه العلاقة بشكل أكثر وضوحاً في عمر ثلاثة أشهر، مما يشير إلى أن هذه المرحلة حساسة جدا  لتطور أسلوب النوم ، كما ذكر موقع "هايل براكسيز".

مختارات

دراسة النوم في البيئة المعتادة

وجاءت النتائج عبر دراسة طويلة الأمد أجريت في سويسرا مع مجموعة من 162 رضيعاً.

وذكرت الباحثة المشاركة في الدراسة سولمه كورت أنه "شارك الكثير من الأشخاص في هذه الدراسة الميدانية، على سبيل المثال في الزيارات العائلية لأننا أردنا مراقبة نوم الأطفال الصغار في بيئتهم المعتادة - في المنزل أو في عربة الأطفال وفي السيارة - وعلى مدى فترة زمنية أطول. وأعطى النهج هذا المتبع ميزة للدراسة، لأن العديد من دراسات النوم (السابقة) تقتصر على ليلة واحدة في مختبر النوم".

وتمت متابعة الأطفال الرضع في منزلهم في ثلاثة أوقات: بعمر ثلاثة وستة واثني عشر شهراً. تم توصيل جهاز استشعار للحركة بكاحل الرضع لمدة عشرة أيام لمراقبة نومهم. في الوقت نفسه، سجل أولياء الأطفال في يومياتهم بيانات النوم والأكل ووقت البكاء. 

كما آخذ أولياء الرضع أيضًا عينات من البراز، والتي تمكن العلماء من تحليل الجراثيم المعوية وراثياَ بناءً على ثلاثة معايير: التنوع، والنضج إذ يتغير الميكروبيوم (مجموعة الميكروبات المتعايشة مع الإنسان) على مدار الحياة وخاصة في مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى النمط المعوي (صورة مبسطة للفلورا المعوية).

علاوة على ذلك، يوضح أهل الرضع في استبيان كيف تطور الطفل في خمسة مجالات: التواصل، والمهارات الحركية الكبرى، والمهارات الحركية الدقيقة، وحل المشكلات، والعلاقات الاجتماعية.

وتضيف كورت بأن "هذه النتائج مثيرة للاهتمام للغاية لأنها تظهر أن النوم والفلورا المعوية مرتبطة بالتطور السلوكي للأطفال. نظراً لأنه من الممكن التأثير على مشاكل النوم من خلال تدريب الوالدين (الأب والأم) والبكتيريا المعوية من خلال التغييرات في النظام الغذائي، قد نتمكن من إحداث فرق في المستقبل بهذه الطريقة مع مشاكل النمو".

لكن من السابق لأوانه التعميم بشأن نتائج الدراسة، ويجب التحقق مما إذا كان يمكن تنفيذ نتائجها بشكل فعال في الدراسات السريرية.

ز.أ.ب/أ.ح

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري