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علومعالمي

دراسة حديثة تكشف في سبق علمي: الصوت يدعم نمو النباتات!

٣ أكتوبر ٢٠٢٤

الصوت هو جزء رئيسي من الطبيعة، سواء أصوات الحيوانات أو الطبيعية، لكن هذا الصوت ليس مجرد جزء فقط من الحياة هناك، بل يؤثر على كائنات أخرى إيجابيا. كيف ذلك؟

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سبق علمي يحسّن المحاصيل؟ دراسة: الصوت يدعم نمو النباتات
سبق علمي يحسّن المحاصيل؟ دراسة: الصوت يدعم نمو النباتات صورة من: Nerijus Liobe/Zoonar/picture alliance

هل يمكن للصوت أن يساعد على استعادة النظم الطبيعية؟ العلماء يرون أن ذلك ممكن، إذ يمكن للصوت تحفيز النمو والتكاثر وحتى التواصل بين عدد من أنواع النباتات. وقد استخدم الصوت سابقًا لدعم نمو مزارع المحار والشعاب المرجانية.

وحسب ما ذكره موقع "ذا كونفرسيشن"، فإن الميكروبات النباتية المفيدة الداعمة للنمو تستجيب للصوت، وكانت التجربة على نوع من الفطريات التي استجابت لضوضاء بيضاء عالية التردد حفزت نموه.

أجرى التجربة باحثون من جامعة فليندرز في أستراليا، حيث قاموا بتشغيل ضوضاء بيضاء بتردد 8 كيلوهرتز لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة خمسة أيام على عينة من الفطر، ولاحظوا زيادة في النمو وفي إنتاج الجراثيم المفيدة للتكاثر مقارنةً بالفطر الذي تم الاحتفاظ به بعيدًا عن الضوضاء.

ما يسمى "صندوق موسيقي للتنوع البيولوجي" قد يكون مشروعًا قادمًا لدعم استعادة الأراضي والغابات التي تضررت أو فُقدت. الفضل في هذا يعود إلى أن الأصوات في الطبيعة، كأصوات الحيوانات والمياه الجارية تحت الأرض، كانت دائمًا تدعم التنوع البيولوجي.

التجارب السابقة كانت في أستراليا، عندما تبين أن تشغيل أصوات الشعاب السليمة وأصوات الكائنات البحرية في المناطق التي تعرضت للتلوث والصيد الجائر يمكن أن يشجع صغار المحار على الاستقرار والنمو، وأظهرت هذه الكائنات علامات على التعافي، كما استفادت الشعاب المرجانية من هذه الأصوات لأجل النمو.

ويريد الباحثون الآن تعميم هذه التجربة بشكل كبير لأجل إفادة أنظمة التربة بأكملها، سواء استعادة التربة التي تضررت أو تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية.

ع.ا

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