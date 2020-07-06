 دراسة حديثة تربط بين العظام ونشاط الذاكرة في مرحلة الشيخوخة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة حديثة تربط بين العظام ونشاط الذاكرة في مرحلة الشيخوخة

اعتدنا على النظر لعظامنا باعتبارها المسؤول الأول عن حركتنا. ولكن للعظام أيضا أهمية أخرى تتعلق بالتأثير على الذاكرة وعلى وقدرتنا على الاحتفاظ بها مع التقدم بالعمر، حسب دراسة حديثة.

صورة بأشعة اكس لهيكل عظمي

ما هي علاقة العظام بالذاكرة؟

 لسنوات طويلة حاول أحد العلماء فك طلاسم الدور الذى تلعبه العظام بجسم الإنسان، ليكتشف خلال رحلته كيف لبروتين موجود بالعظم التحكم في الكثير من العمليات الحيوية.

ففي تسعينات القرن الماضي، رأى جيرار كارسينتي أن بروتين اوستيوكالسين يلعب دوراً أساسياً في عملية إنتاج العظام لأنسجة جديدة بأجسامنا، وهو ما يحقق عملية النمو خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة، كما يؤدي لالتئام الجروح بعد الإصابة، وفقا لما أورده موقع صحيفة الغارديان.

ولدراسة هذا الأمر، قام كارسينتي بإجراء تجربة من خلال إزالة الجين المكون لبروتين الاوستيوكالسين من فئران التجارب، وهو ما لم يؤدي لأي خلل واضح بعظام الفأر.

 

ووفقاً لأحد طلبة كارسينتي، وهو ماثيو فيرون، والذي يرأس اليوم معمل اختبار لدراسة العظام في كندا، فإنه بالرغم من عدم وجود خلل واضح في العظام زاد وزن الفئران بشكل ملحوظ، إلا أنها عانت من خلل في الوظائف الإدراكية.

ويقول فيرون: ”الفئران التي ليس لديها بروتين اوستيوكالسين يزيد لديها الغلوكوز وتبدو غبية". ويضيف: ”لا تتعلم جيداً ويبدو كأنها مكتئبة"، إلا أن إدراك كارسينتي وفريقه للدور الذى يلعبه بروتين ما موجود بالعظام استغرق بعض الوقت.

كما يشير فيرون إلى أن فكرة أن العظام يمكنها إنتاج هرمون يؤثر على عملية التمثيل الغذائي أو الكبد ”كانت في البداية بمثابة صدمة"، على حد وصفه. ويشير إلى أنه منذ ذلك الحين، تم اكتشاف المزيد من الهرمونات التي تنتجها العظام، وأصبح هناك مجال جديد لأبحاث العظام.

وخلال العقد الأخير، توصل العلماء إلى أن انخفاض كثافة العظام مع التقدم في العمر يمكن ربطه بضعف الذاكرة وتراجع الوظائف المعرفية.

Arzt Röntgenbild (Fotolia/Ron Chapple Stock)

ويؤدى بروتين الاوستيوكالسين لزيادة القدرة على انتاج المواد اللازمة التي تسمح لنا بممارسة التمارين الرياضية. وداخل المخ، يقوم بروتين اوستيوكالسين بإدارة معظم الناقلات العصبية اللازمة للحفاظ على الذاكرة.

ومع انخفاض معدلات هذا البروتين في جسم الإنسان بحلول منتصف العمر، تبدأ قدرتنا على القيام بالعديد من الوظائف في التراجع أيضاً كضعف الذاكرة والقدرة علي ممارسة التمارين الرياضية.

وفي السنوات الأخيرة أجرى كارسينتي سلسلة من التجارب أوضح من خلالها أنه بزيادة معدلات بروتين اوستيوكالسين لدى فئران التجارب عن طريق الحقن، يمكن عكس العديد من المشاكل المتعلقة بالتقدم في العمر.

ويقول كارسينتي: "المذهل أنه بإعطاء بروتين اوستيوكالسين للفئران الأكبر في العمر، يمكن إعادة الذاكرة والنشاط للمستويات التي نراها لدى الفئران الأصغر في السن". 

كما توصل العلماء إلى أن واحدة من الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على هذا الهرمون في الدم، بالرغم من التقدم في العمر، هو من خلال الحفاظ على ممارسة الرياضة. 

د.ب/ع.ح/ع.ج.م

  • default

    في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    تجدد دائم

    التجدد الدائم هو من صفات الجسم البشري، فطبقات البشرة العليا تتجدد بشكل كامل كل أربعة أسابيع تقريباً، وينطبق هذا على كثير من خلايا الجسد كخلايا العظمية.

  • default

    في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    اختلاف عدد العظام من شخص لآخر

    يتكون الهيكل العظمي للإنسان من نحو مئتين وستة عظام. عدد العظام الصغيرة في العمود الفقري والقدم يختلف من إنسان لآخر.

  • default

    في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    سور لحماية الأعضاء الداخلية

    يشكل الهيكل العظمي الدعامة الداخلية للجسم. كما تتولى العظام مهمة حماية الأعضاء الداخلية.

  • default

    في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    من يحمي القلب والدماغ؟

    تحيط الجمجمة بالدماغ والعين وتعمل على حمايتها من الصدمات. أما القفص الصدري فيحمي القلب والرئة.

  • default

    في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    خفيفة رغم صلابتها

    العجيب أن العظام ثابتة جدا رغم خفتها. فالهيكل العظمي يشكل نحو 12 بالمئة فقط من وزن الجسم.

  • default

    في صور....حقائق مهمة عن عظامنا لانعرفها

    تغير مستمر حفاظا على الصلابة

    تتغير العظام باستمرار، فهي تتكون من آلاف الخلايا التي تقوم بتعديل كتلة العظم بشكل دائم. وهي عملية تغير مستمرة تساعد على ثبات العظام.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 

مختارات

فوائد ركوب الدراجة الهوائية على الصحة البدنية والنفسية  

خبراء يحذرون.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الحليب يومياً

اعتاد كثير من الناس على شرب الحليب بشكل يومي خاصة في فطور الصباح، بعد أن تعلموا منذ الصغر أن الحليب مفيد للعظام، لكنّ الحقيقة هي أنّ البالغين يجب عليهم تقليل استهلاك الحليب لأدنى حد ممكن لأسباب تقرأها في هذا المقال. (22.04.2020)  

دراسة: ممارسة كبار السن نشاطا بدنيا خفيفا يقيهم عواقب وخيمة

كشفت دراسة حديثة عن فوائد جمة للحركة على صحة واستقلالية كبار السن. الدراسة أوصت بعدد من الأنشطة الجسدية اليومية، والابتعاد عن الخمول لما له من عواقب خطيرة على الصحة. فما هي الأنشطة المناسبة لكبار السن؟ (14.06.2020)  

إعلان