 دراسة حديثة تجيب.. هل توقظ القهوة شهية الإنفاق؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 26.07.2022

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علوم وتكنولوجيا

دراسة حديثة تجيب.. هل توقظ القهوة شهية الإنفاق؟

يبدو أن شرب القهوة يوقظ أيضاً شهية الإنفاق. دراسة حديثة تتوصل إلى أن هناك صلة بين تناول القهوة قبل التسوق وزيادة الإنفاق وربما الشراء الاندفاعي أثناء التسوق. تأثير القهوة ظهر بشكل أكبر على اقنتاء منتجات معينة دون غيرها.

Symbolbild I Kaffee I Heissgetränke

هناك صلة بين تناول القهوة قبل التسوق وزيادة الإنفاق وربما الشراء الاندفاعي، صورة من الأرشيف.

في نتيجة قد تفسر بعض سلوكيات الناس خاصة قبل القيام ببعض الأمور المعينة، توصلت دراسة حديثة إلى أن السلوك الشرائي للشخص يتأثر بشرب القهوة التي تحتوي على الكافيين قبل الذهاب إلى التسوق، وأضافت أن النتيجة هي زيادة الإنفاق والشراء الاندفاعي أثناء التسوق، حسب ما ذكره الموقع المتخصص في الأخبار العلمية "هايل براكسيس"، نقلاً عن المجلة العلمية "جورنال أوف ماركيتينغ".

مختارات

وأوضح موقع "ساينس دايلي" العلمي أن الخبراء حاولوا "فهم كيف ولماذا يؤثر استهلاك الكافيين على الإنفاق ... لأن الكافيين هو أحد أقوى المنشطات القانونية والمتاحة على نطاق واسع"، مضيفا أن القهوة مصدر أساسي للكافيين، الذي يوجد أيضاً في مشروبات الطاقة والشوكولاتة وغيرها.

وأوضحت الدراسة أن شرب مشروب يحتوي على الكافيين قبل القيام بعملية التسوق يؤدي إلى شراء العديد من العناصر في المتجر وأيضاً زيادة الإنفاق.

وأضافت أن تأثير القهوة  ظهر بشكل أكبر على منتجات معينة "عالية المتعة" على غرار: العطور، الشموع المعطرة، مواد الديكور والتدليك، فيما انخفض تأثير القهوة على المنتجات "منخفضة المتعة" مثل: أدوات الطبخ وأجهزة الكمبيوتر، وفق موقع "ساينس دايلي".

ونقل موقع "ستادي فايند" عن المشرف على الدراسة ديبايان بيسواس قوله "الكافيين كمنشط قوي  يفرز الدوبامين في الدماغ، الذي يثير العقل والجسم. هذا يؤدي إلى حالة طاقة أعلى  مما يعزز بدوره الاندفاع ويقلل من ضبط النفس"، وأضاف الأستاذ بجامعة جنوب فلوريدا: "يؤدي تناول الكافيين إلى الاندفاع في التسوق من حيث زيادة عدد العناصر المشتراة وزيادة الإنفاق".

واعتمدت نتائج الدراسة على تجربة وضع فيها الخبراء آلة صناعة قهوة "إسبرسو" قرب مدخل متجرين مختلفين للبيع بالتجزئة في مدينتين فرنسيتين، وخارج متجر متعدد الأقسام في إسبانيا. وعند دخول المستوقين البالغ عددهم 300 شخص تم تزويد النصف منهم بكوب إضافي من القهوة يحتوي على الكافيين، في حين حصل النصف الآخر على كوب قهوة بدون كافيين أو ماء، حسب موقع "ساينس دايلي" العلمي.

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ووجد الخبراء أن المجموعة التي حصلت على قهوة بالكافيين أنفقت أموالا أكثر بكثير، واشترت عددا أكبر من العناصر عند التسوق، بالمقارنة من المجموعة التي شربت قهوة بدون كافيين أو الماء.

وخلص الخبراء إلى أنه من الجيد تجنب القهوة وغيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين قبل إجراء عملية الشراء التالية، وذلك لتجنب عمليات الشراء غير الضرورية والمندفعة وتوفير المال، حسب موقع "هايل براكسيس" الألماني.

ر.م/ أ.ح

  • Äthiopien: Kaffee-Bohnen aus Bonga (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    لا يستطيع ملايين الناس في مختلف دول العالم التخلي عن فنجان القهوة الصباحي. لكن الكثيرين لا يعرفون مصدر فنجان القهوة الذي تبدأ رحلته من أثيوبيا. وتأتي القهوة في المركز الثاني على قائمة صادرات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وتتم تعبئة الحبوب الطازجة في أكياس يتسع كل واحد منها لـ 60 كيلوغراماً ليتم توزيعها لمختلف الدول.

  • Äthiopien: Herkunft des Kaffees (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    بونغا هي منطقة منسية في جنوب غرب أثيوبيا رغم أهميتها لصناعة القهوة في العالم. تقع بونغا في قلب الغابات وتنتشر شجيرات القهوة في كل بقعة من بقاعها. كما أنها من أهم مناطق إنتاج العسل أيضاً.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يرجع اكتشاف القهوة في بونغا للقرن السادس. وتقول الأساطير إن أحد رعاة الغنم لاحظ حالة النشاط المفرط التي سيطرت على أغنامه بعد تناولهم لحبوب غريبة عليه، وهي حبوب القهوة. وبدافع الفضول، تناول هذا الراعي نفس الحبوب ليعيش نفس حالة النشاط.

  • Äthiopien: Kaffee-Bauer (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تعتبر أثيوبيا اليوم أكبر منتج للقهوة في أفريقيا. وينتج صغار المزارعين الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج البلاد للقهوة، المعروفة بـ"الذهب الأسود". ويعيش نحو 15 مليون شخص في أثيوبيا على زراعة حبوب البن. صدرت أثيوبيا الموسم الماضي ما قيمته نحو 900 مليون دولار من حبوب القهوة.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يختلف مذاق القهوة بحسب مكان زراعة حبوبها. هنا توفر المزارع المحيطة ببونغا أفضل ظروف لزراعة حبوب القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق سطح البحر. وتساهم أوراق الأشجار المحيطة بحبوب البن في نمو الحبوب ببطء، ما يزيد من تركيز طعمها.

  • Äthiopien: Kaffee-Produktion (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تجتذب هذه الغابات النحل، ما يزيد من إنتاج العسل بكافة ألوانه في تلك المنطقة. ويستخدم هذا العسل في إنتاج "نبيذ العسل" الذي تشتهر به أثيوبيا.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يقول أحد مربي النحل: "لا أفكر أبداً في الانتقال من هنا والعيش في المدينة والتخلي عن كل هذا"، مشيراً إلى الغابات المحيطة بقريته، ومضيفاً أن هذه المنطقة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يتميز أهل بونغا بالطبع بطريقتهم ومراسمهم الخاصة في إعداد القهوة، إذ يتم تحميص حبوب البن على الفحم الساخن ثم طحنها في أوعية خشبية، وأخيراً يتم طهيها في أوان خاصة. وتعرف هذه القهوة في أثيوبيا باسم "بونا".

    الكاتب: جيمس جيفري/ ابتسام فوزي