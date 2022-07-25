دراسة حديثة تجيب.. هل توقظ القهوة شهية الإنفاق؟

في نتيجة قد تفسر بعض سلوكيات الناس خاصة قبل القيام ببعض الأمور المعينة، توصلت دراسة حديثة إلى أن السلوك الشرائي للشخص يتأثر بشرب القهوة التي تحتوي على الكافيين قبل الذهاب إلى التسوق، وأضافت أن النتيجة هي زيادة الإنفاق والشراء الاندفاعي أثناء التسوق، حسب ما ذكره الموقع المتخصص في الأخبار العلمية "هايل براكسيس"، نقلاً عن المجلة العلمية "جورنال أوف ماركيتينغ".

وأوضح موقع "ساينس دايلي" العلمي أن الخبراء حاولوا "فهم كيف ولماذا يؤثر استهلاك الكافيين على الإنفاق ... لأن الكافيين هو أحد أقوى المنشطات القانونية والمتاحة على نطاق واسع"، مضيفا أن القهوة مصدر أساسي للكافيين، الذي يوجد أيضاً في مشروبات الطاقة والشوكولاتة وغيرها.

وأوضحت الدراسة أن شرب مشروب يحتوي على الكافيين قبل القيام بعملية التسوق يؤدي إلى شراء العديد من العناصر في المتجر وأيضاً زيادة الإنفاق.

وأضافت أن تأثير القهوة ظهر بشكل أكبر على منتجات معينة "عالية المتعة" على غرار: العطور، الشموع المعطرة، مواد الديكور والتدليك، فيما انخفض تأثير القهوة على المنتجات "منخفضة المتعة" مثل: أدوات الطبخ وأجهزة الكمبيوتر، وفق موقع "ساينس دايلي".

ونقل موقع "ستادي فايند" عن المشرف على الدراسة ديبايان بيسواس قوله "الكافيين كمنشط قوي يفرز الدوبامين في الدماغ، الذي يثير العقل والجسم. هذا يؤدي إلى حالة طاقة أعلى مما يعزز بدوره الاندفاع ويقلل من ضبط النفس"، وأضاف الأستاذ بجامعة جنوب فلوريدا: "يؤدي تناول الكافيين إلى الاندفاع في التسوق من حيث زيادة عدد العناصر المشتراة وزيادة الإنفاق".

واعتمدت نتائج الدراسة على تجربة وضع فيها الخبراء آلة صناعة قهوة "إسبرسو" قرب مدخل متجرين مختلفين للبيع بالتجزئة في مدينتين فرنسيتين، وخارج متجر متعدد الأقسام في إسبانيا. وعند دخول المستوقين البالغ عددهم 300 شخص تم تزويد النصف منهم بكوب إضافي من القهوة يحتوي على الكافيين، في حين حصل النصف الآخر على كوب قهوة بدون كافيين أو ماء، حسب موقع "ساينس دايلي" العلمي.

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ووجد الخبراء أن المجموعة التي حصلت على قهوة بالكافيين أنفقت أموالا أكثر بكثير، واشترت عددا أكبر من العناصر عند التسوق، بالمقارنة من المجموعة التي شربت قهوة بدون كافيين أو الماء.

وخلص الخبراء إلى أنه من الجيد تجنب القهوة وغيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين قبل إجراء عملية الشراء التالية، وذلك لتجنب عمليات الشراء غير الضرورية والمندفعة وتوفير المال، حسب موقع "هايل براكسيس" الألماني.

ر.م/ أ.ح