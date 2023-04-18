 دراسة حديثة تثير مخاوف من انهيار "دورة حياة" المحيطات! | التغيرات المناخية | DW | 21.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

دراسة حديثة تثير مخاوف من انهيار "دورة حياة" المحيطات!

تنبأ تحليل جديد أجراه باحثون أستراليون وأمريكيون بأن توقف دورة حياة المحيطات وتجدد المياه سيحدث على الأرجح في فترة زمنية أقل بكثير مما كان متوقعاً وأن مكانه سيختلف عما ذكرته الأبحاث السابقة.

صورة لجانب من الغطاء الجليدي في غرينلاند.

تعتبر الدراسة تغييرًا كبيراً في الفهم العلمي لنظام دوران المحيطات العالمي وكيف سيستجيب لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض

لطالما خشي العلماء من أن احترار الأرض يمكن أن يتسبب في انهيار دورة حياة المحيطات، خاصة في شمال المحيط الأطلسي. لكن بحثًا جديدًا كشف أن الخطر الأكبر يكمن في محيط القارة القطبية الجنوبية.

مختارات

وتعتبر الدراسة - التي نشرت في مجلة نيتشر وتم استقبالها بحفاوة كبيرة في الاوساط العلمية - تغييرًا كبيراً في الفهم العلمي لنظام دوران المحيطات العالمي وكيف سيستجيب لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، بحسب ما نشر موقع ييل للدراسات البيئية.

سيناريو "يوم القيامة"!

يبدو أن سيناريو يوم القيامة الذي ينطوي على انهيار دورة حياة المحيطات قد اقترب. فالمشهد المخيف الذي تم تصويره سابقًا بدءًا من كل الأبحاث التي تمت مراجعتها من قبل الأقران وصولاً إلى أفلام الخيال العلمي مثل The Day After Tomorrow، تشير إلى أن هذا السيناريو يقترب بالفعل من التحقق.

لكن بدلاً من أن يحدث ذلك في أقصى شمال المحيط الأطلسي - والذي كان يفترض سابقاً أن يكون هو نقطة انطلاق الكارثة - يبدو الأمر الآن أكثر احتمالًا للوقوع في الطرف الآخر من الكوكب.

يتنبأ تحليل جديد أجراه باحثون أستراليون وأمريكيون، باستخدام "نمذجة" جديدة للبيانات التي كانت أكثر تفصيلاً لحالة المحيطات، بأن الانقطاع الذي طال انتظاره لدورة حياة المحيطات وتجدد المياه، سيحدث على الأرجح في المحيط الجنوبي، حيث تذوب مليارات الأطنان من الجليد على يابسة القارة القطبية الجنوبية.

ويخشى العلماء وفقاً للدراسة أن هذا السيناريو يمكن أن يحدث في غضون العقود الثلاثة القادمة فقط، بدلاً من أن يحدث بعد أكثر من قرن، كما تنبأت النماذج البيانية لمنطقة شمال الأطلسي.

وأشاد باحثو المحيطات والمناخ الرائدون - ممن لم يشاركوا في الدراسة والذين تم الاتصال بهم للتعليق - بالنتائج التي تم التوصل إليها. يقول ستيفان رامستورف، عالم المحيطات ورئيس تحليل نظم الأرض في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا: "هذه ورقة مهمة حقًا".. "أعتقد أن الطريقة والنموذج مقنعان للغاية."

يقول الباحث البريطاني أندرو شيبرد من جامعة نورثمبريا بنيوكاسل: "إنه من أكثر الأبحاث أصالة التي رأيتها منذ فترة طويلة"، مضيفاً: "لقد فوجئت حقًا بهذا العمل، لكنهم أقنعوني. لقد وضعت النتائج خطاً واضحاً لسير الأحداث. وبعد أن كان الاهتمام منصباً على شمال الأطلسي، أتوقع أن يكون هناك تحول الآن في الاهتمام بالمحيط الجنوبي ".

في هذه الأثناء، يبدو أن القلق الذي طال أمده بشأن توقف دوران المحيطات وانتهاء عملية "تجديد دمائها" في شمال الأطلسي في وقت ما من القرن الحادي والعشرين بدأ ينحسر.

ويتبع نظام "دوران المحيط"، الذي يُطلق عليه غالبًا اسم الناقل العالمي Global Conveyor، مسارًا منتظمًا عبر محيطات الأرض ويقلب مياهها من أعلى إلى أسفل بشكل كامل تماماً.

كيف تجدد المحيطات حياتها؟

يبدأ الأمر باختفاء كميات من الماء من سطح الأرض وتسربها شيئاً فشيئاً إلى الأعماق، ومنه يسافر حول العالم ولا يطفو على السطح لعدة قرون. ومن خلال التقاط الحرارة وثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ودفنهما في أعماق المحيط، تساهم هذه الدورة الفريدة في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري بشدة.

 

يتم تشغيل عملية "الناقل العالمي" من خلال نزول المياه الباردة والمالحة إلى قاع المحيط في مكانين فقط: في أقصى شمال المحيط الأطلسي بالقرب من غرينلاند وفي المحيط الجنوبي حول القارة القطبية الجنوبية.

وفي كلا المنطقتين، فإن الآلية هي نفسها، ففي الظروف القطبية الباردة، تتجمد كميات كبيرة من الماء. ولا يتم دمج الملح الموجود في الماء في الجليد وإنما يبقى في الماء السائل المتبقي الذي يزداد ملوحة. وعندما يصبح الماء أكثر ملوحة، يصبح أكثر كثافة. لذا فإن بقايا هذا المياه تكون أثقل من المياه المحيطة لتغرق في النهاية في قاع المحيط.

و"يغرق" حوالي 250 تريليون طن من المياه المالحة بهذه الطريقة حول القارة القطبية الجنوبية كل عام، ثم تنتشر شمالًا على طول قاع المحيط ومنها إلى المحيط الهندي والأطلسي والمحيط الهادئ. وانتشرت في السابق أحجام مماثلة من "المياه الثقيلة الغارقة" جنوباً من غرينلاند. تُعرف العملية بـ "تكوين المياه العميقة" أو "انقلاب المحيطات"، وقد استمرت دون تغيير إلى حد كبير لآلاف السنين.

يذكر أن دراسة سويسرية حديثة نُشرت هذا الشهر، وجدت أنه على عكس الاعتقاد السابق، فإن دورة تجدد الحياة لم تفشل منذ نهاية العصر الجليدي الأخير، مما يشير - كما يقول الباحثون - إلى أن العملية كانت أكثر استقرارًا مما كان يُفترض سابقًا، وأنها كانت قديماً أقل عرضة للانهيار.

تجلب الدراستان معًا منظورًا جديدًا بشكل كبير للتأثير المحتمل لارتفاع حرارة الأرض على دوران وتجدد المحيطات، وهو أحد أكبر قوى الاستقرار في النظام المناخي للكوكب.

عماد حسن

  • الحاجز المرجاني العظيم في استراليا

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    تأثيرات كارثية

    يوماً بعد يوم، تتزايد مخاوف العلماء من التأثيرات الكارثية لارتفاع حرارة كوكب الأرض والتغير المناخي. ومؤخراً، حذرت دراسة جديدة نشرت بعض خلاصتها صحيفة الغارديان البريطانية من أن الاحتباس الحراري قد يتسبب في حدوث تغيير جذري في محيطات العالم لدرجة قد تهدد بانقراض جماعي للأنواع البحرية ليصبح الانقراض الأكبر من نوعه في تاريخ كوكب الأرض. الصورة يظهر الحاجز المرجاني العظيم في استراليا.

  • الحاجز المرجاني العظيم في استراليا

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    انخفاض الثراء البيولوجي.. البداية!

    يتسبب تسارع تغير المناخ في إحداث تأثير "عميق" على النظم البيئية للمحيطات " قد يؤدي إلى تزايد مخاطر الانقراض. يقول العلماء إن الأمر قد يبدأ في الحدوث مع انخفاض الثراء البيولوجي والتنوع البحري وهو ما لم يحدث في تاريخ الأرض منذ عشرات الملايين من السنين.

  • صورة تعبيرية لأيدي ملوثة بالنفط

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    الوقود الأحفوري.. القاتل الصامت

    ترتفع درجة حرارة مياه البحر في العالم بشكل مطرد بسبب حرق الوقود الأحفوري، وانبعاثات النشاطات الصناعية بينما تنخفض مستويات الأكسجين في المحيط وتتزايد حموضة المياه بسبب امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

  • استنفاد الاكسجين من المسطحات المائية سبب قتل ملايين الكائنات

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    استنفاد الأكسجين من المسطحات المائية

    مع ارتفاع حرارة المحيطات تنخفض نسب الأكسجين بشكل يؤثر على قدرة الكائنات البحرية على التنفس. تضاعف حجم مياه المسطحات المائية المستنفدة من الأكسجين بقدر يصل إلى 4 مرات منذ ستينات القرن العشرين. لم تعد كائنات كالمحار وبلح البحر والجمبري قادرة على تكوين أصداف بشكل صحيح بسبب ارتفاع حموضة المياه، كما اختنقت الأسماك في عشرات الأماكن. هذا يعني أن الكوكب يمكن أن يصل لمرحلة "انقراض جماعي" للكائنات البحرية.

  • صورة تخيلية لأحد الأنواع البحرية المنقرضة

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    انقراض جماعي كارثي.. قد يتكرر!

    تقول الدراسة المنشورة في مجلة ساينس Science إن ضغوط ارتفاع حرارة البحار والمحيطات وفقدان الأكسجين تذكر بحدث الانقراض الجماعي الذي حدث منذ حوالي 250 مليون عام. أدت هذه الكارثة، المعروفة باسم "الموت الكبير"، إلى زوال ما يصل إلى 96٪ من الحيوانات البحرية من على كوكب الأرض.

  • صورة تخيلية لما قد تصبح عليه الأرض إذا فشلت جهود خفض حرارة الكوكب

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    مستويات انقراض كارثية متوقعة

    يشير البحث الجديد إلى أنه قد يتم الوصول إلى مستويات انقراض كارثية إذا أطلق العالم غازات الدفيئة بشكل غير مقيد، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأكثر من 4 درجات مئوية من متوسط درجة الحرارة التي كانت عليها الأرض في أوقات ما قبل الصناعة وذلك بحلول نهاية القرن الحالي. من شأن ذلك أن يؤدي إلى انقراض أنواع حية قد تعيد تشكيل الحياة في المحيط لعدة قرون أخرى.

  • أنواع من الدلافين في البحر الأحمر بمصر

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    الخطر يقترب بسرعة

    لكن حتى في أفضل السيناريوهات، لا يزال العالم على وشك فقدان جزء كبير من الحياة البحرية. فعندما ترتفع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين بأعلى مما كانت عليه قبل عصر الصناعة، وهو ما يُتوقع أن يحدث حتى في ظل التعهدات المناخية الحالية من قبل حكومات العالم، سيتم القضاء على حوالي 4 ٪ من إجمالي نحو مليوني نوع من الكائنات البحرية في البحار والمحيطات.

  • أنواع من الحيتان أمام السواحل الكندية

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    الكائنات القطبية أكثر عرضة للخطر

    وفقًا للدراسة، تعتبر الأسماك والثدييات البحرية التي تعيش في المناطق القطبية أكثر عرضة للخطر، لأنها لن تكون قادرة على الهجرة إلى المناخات الأكثر برودة، على عكس الأنواع الاستوائية، ولن تجد تلك الكائنات مكان تذهب إليه.

  • أحد عمال الصيد البحري في سيريلانكا

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    أخطار أخرى

    يؤدي خطر تغير المناخ إلى تعاظم الأخطار الرئيسية الأخرى التي تواجهها الحياة المائية، مثل الصيد الجائر والتلوث. وجدت الدراسة أن ما بين 10٪ و 15٪ من الأنواع البحرية معرضة بالفعل لخطر الانقراض بسبب هذه التهديدات المختلفة بحسب بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

  • أحد أنواع الحيتان في القطب الشمالي

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    ما نفعله اليوم.. يحدد شكل مستقبلنا

    يقول العلماء إن مستقبل الحياة في المحيطات يعتمد بقوة على ما نقرر فعله مع غازات الدفيئة اليوم. وبناء على ذلك سيتحدد شكل المحيطات في المستقبل: إما مساحات مائية شاسعة شبه خالية من أي حياة أو محيطات تحتفظ بما بها من كائنات بحرية. يعتمد ذلك على نجاحنا في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إعداد: عماد حسن