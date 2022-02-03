 دراسة جديدة تفتح باب الأمل لعلاج أمراض القلب الوراثية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 07.08.2022

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صحة

دراسة جديدة تفتح باب الأمل لعلاج أمراض القلب الوراثية

يقترب العلماء شيئاً فشيئاً من الوصول إلى علاجات ثورية لأمراض القلب الوراثية ما قد يقلل من مخاطر الوفاة المبكرة أو الاحتياج إلى عمليات زرع القلب.. فكيف حدث ذلك؟ وما مستبقل تلك التقنيات؟

صورة ثلاثية الأبعاد للجهاز الدوري في جسم الإنسان

تمكن العلماء خلال الدراسة من التعرف على عدة جينات معيبة تتسبب في حدوث عدد من أمراض القلب الوراثية

يبدو أن العلاج الأول من نوعه في العالم لأمراض القلب الوراثية قد يصبح في متناول اليد قريباً. إذ يتعاون فريق عالمي من خبراء القلب من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة في مشروع يحمل اسم CureHeart لتطوير علاجات جينية فعالة لاعتلال عضلة القلب خاصة الوراثية منها.

مختارات

في دراسة شملت أفرادا من الجيش الأمريكي، أظهرت أن اللقاحات التي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم.آر.إن.إيه) تتسبب في التهاب بعضلة القلب بعدلات أعلى من المتوقع.

يكون لقصور القلب، المعروف أيضاً باسم فشل القلب، مسببات مختلفة، أبرزها الإصابة السابقة بنوبات قلبية. أطباء يعددون علامات عدة قد تكون دلالة على بداية فشل عضلة القلب في القيام بواجبها، فما هي هذه العلامات؟

ومن المتوقع أن يعالج هذا المشروع عدداً لا يحصى من الأشخاص المصابين بأمراض ينتج عنها عدم تمكن القلب بشكل كامل من ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. وقد حصل الفريق مؤخراً على منحة قدرها 37 مليون دولار تقريباً من مؤسسة القلب البريطانية لدعم الأبحاث للوصول إلى علاجات قد تنقذ حياة الملايين حول العالم.

سيقوم العلماء خلال الأبحاث باستخدام تقنيات وراثية دقيقة في القلب لأول مرة، تسمى التعديل الأساسي والأولي، لتصميم واختبار أول علاج لأمراض عضلة القلب الوراثية، بهدف إيقاف عمل الجينات المعيبة عملها ومنعها من إنتاج الطفرات الوراثية الضارة المسببة لأمراض القلب الوراثية.

وفي حين أن الباحثين لم يصلوا بعد إلى مرحلة التجارب البشرية السريرية، إلا أن بشائر العلاج حتى الآن تعد واعدة للغاية، بعد أن شهدت التجارب بالفعل نجاحًا على مستوى الحيوانات، بحسب ما قال العلماء لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

يقول الدكتور ريتشارد رايت، طبيب القلب في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي للوقاية في سانتا مونيكا بكاليفورنيا إن "معظم حالات أمراض القلب غير قابلة للشفاء في الوقت الحالي، ولكن يمكن التحكم فيها"، بحسب ما نشر موقع "بريفنشن" الطبي.

قصور القلب

ويضيف: "هناك عدة حالات مرضية أمكن التعرف فيها على جين معين ذو نشاط غير طبيعي وتمكنّا من تحديده، وبالتالي فهناك فرصة محتملة، من الناحية النظرية، أن نذهب مباشرة إلى الخلية ونصلح المشكلة الأساسية لدى هؤلاء الأشخاص وبالتالي علاجهم ".

ويقول الأطباء إن جميع الذين يعانون من أمراض عضلة القلب الوراثية ، والمعروفة أيضاً باسم اعتلال عضلة القلب الوراثي، معرضون بنسبة 50:50 لتمرير جينات معيبة إلى كل طفل من أطفالهم. وغالباً ما يصاب العديد من أفراد العائلة نفسها بفشل القلب أو يحتاجون إلى زراعة قلب أو يموتون في سن مبكرة.

يقول البروفيسور هيو واتكينز، من جامعة أكسفورد والباحث الرئيسي في مشروع CureHeart، لصحيفة الغارديان إن اعتلال عضلة القلب "مرض شائع للغاية" ويؤثر على شخص واحد من بين كل 250 شخصاً حول العالم.

قال واتكينز لصحيفة الغارديان: "هذه هي فرصتنا التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لتخفيف القلق المستمر داخل العائلات من حالات الموت المفاجئ وفشل القلب والحاجة المحتملة إلى عملية زرع قلب"، مضيفاً أنه "بعد 30 عاماً من البحث، اكتشفنا العديد من الجينات والعيوب الجينية المحددة المسؤولة عن اعتلالات عضلة القلب المختلفة، وكيفية عملها.. اليوم نعتقد أنه سيكون لدينا علاج جيني جاهز لبدء الاختبار في التجارب السريرية في السنوات الخمس المقبلة".

عماد حسن

  • في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    فحص القلب بعيدا عن الجراحة

    عندما يشك الطبيب بأن القلب يعاني من بعض الاضطرابات ينصح المريض بتخطيط القلب باستخدام جهاز التخطيطي الكهربائي للقلب الـ EKG الذي يسجل النشاط الكهربائي لعضلة القلب.

  • في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    كيف تنشأ ضربات قلبنا؟

    تنشأ النبضات الكهربائية في عضلة القلب بواسطة خلايا خاصة في العقدة الجيبية الأذينية التي تولد النبضات الكهربائية مسببة دقات للقلب.

  • في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    طريقة عمل جهاز التخطيط الكهربائي

    بواسطة الأقطاب الكهربائية يتم التخلص من النبضات الكهربائية الضعيفة عبر الجلد. وتظهر هذه النبضات على شكل منحني على الشاشة أو عند طباعتها.

  • في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    تمثيل ضربات القلب على المنحني

    يبين شكل المنحني في جهاز التخطيط الكهربائي للقلب مسار ضربات القلب. في البداية تمر النبضات الكهربائية عبر الأذينين ثم يحدث انقباض في البطينين ومن ثم تقوم عضلة القلب بضخ الدم.

  • في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    في جعبته معلومات كثيرة عن القلب وسلامته

    من مسار المنحنيات يمكن للأطباء معرفة الكثير من المعلومات عن الوضع الصحي للقلب، كمثلا إذا كان هناك إصابة بنوبة قلبية أو إعاقة في تدفق الدم وما هو حجم عضلة القلب ومعدل الضربات.

  • EKG

    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    كيف يظهرالرجفان الأذيني على المنحنى

    إذا كانت المسافات غير منتظمة بين المنحنيات، فهذا يعني أن المريض يعاني من الرجفان الأذيني. ما يعني أن تخطيط القلب الكهربائي جزء دائم من الفحوصات الطبية عندما يتعلق الأمر بأوضاع القلب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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