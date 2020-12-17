 دراسة جديدة تربط بين زيادة الوفيات وسلالة كورونا الجديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.12.2020

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أخبار

دراسة جديدة تربط بين زيادة الوفيات وسلالة كورونا الجديدة

دراسة جديدة قد تعزز المخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا، من نتائجها أن معدل السلالة المعدي يصل إلى 56 بالمائة مقارنة بالأولى، لكن مؤشرات عديدة مطمئنة تضمنتها الدراسة.

موازاة لاحتفالات الميلاد تظهر في جنوب إفريقيا سلالتين متحورتين لفيروس كورونا

موازاة لاحتفالات الميلاد تظهر في جنوب إفريقيا سلالتين متحورتين لفيروس كورونا

حذّر علماء في دراسة من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تنتشر في بريطانيا هي بمعدل وسطي معدية بنسبة 56 بالمائة أكثر من النسخة الأولى،وحضّوا على توزيع اللقاح بشكل سريع للمساعدة على منع حدوث المزيد من الوفيات.

ووفق دراسة نشرتها حديثا كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، فإن النوع المتحور من الفيروس الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا في تشرين الثاني/نوفمبر من المرجح أن يزيد من عدد الوفيات العام المقبل وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

مختارات

يسدل الستار على واحد من أصعب الأعوام التي مرت على الرياضة وعلى كرة القدم خصوصا فقد عاشت الفرق الرياضة أوضاعا صعبة، وحرم الملاين من متابعة لعبتهم المفضلة. ما أهم تداعيات كورونا؟ وما أبرز المنافسات التي تجاوزت المحنة؟

احتفل نحو 1,3 مليار مسيحي هذا العام بعيد ميلاد استثنائي تحت وطأة جائحة كورونا. فأمام حضور محدود، بابا الفاتيكان يشدد في عظته على ضرورة خدمة الفقراء متعهدا بزيارة قريبة للبنان. وبيت لحم تصلي من أجل الخلاص من الوباء.

بعد يومين من توقع رئيس معهد روبرت كوخ بوجود السلالة الجديدة من كورونا في ألمانيا، وزارة الصحة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجل رسميا أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر سريعاً في بريطانيا.

وقال الباحثون الذين ركزوا على جنوب شرق بريطانيا ولندن إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها. وأضافوا "ومع ذلك، الزيادة في العدوى من المرجح أن تؤدي الى حوادث أكثر، حيث يتوقع أن تصل الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات جراء كوفيد-19 والوفيات الى مستويات أعلى عام 2021 مما لاحظناه في 2020، حتى في حال الحفاظ على القيود التي تمّ فرضها قبل 19 كانون الاول/ديسمبر".

وحذرت الدراسة من أن الاقفال العام المفروض في بريطانيا في تشرين الثاني/نوفمبر من غير المرجح أن يحد من زيادة الإصابات "في حال لم تغلق المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات أيضا". وأشارت الى أنه من المرجح أن يؤدي أي تخفيف في الاجراءات المفروضة الى "عودة كبيرة للفيروس".

وهذا بحسب الدراسة يعني أنه "من الضروري الإسراع بشكل كبير الى توزيع اللقاح كي يكون لدينا تأثير ملموس في كبح" المرض الناتج عن الفيروس.

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وضعية وحدات العناية المركزة في ألمانيا

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن السبت عن إجراءات إقفال أكثر حزما خلال عطلة عيد الميلاد، مرجحا أن تكون السلالة الجديدة "معدية أكثر بنسبة تصل الى 70 بالمائة".

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة الخشية في جميع أنحاء وأقفلت الحدود أمام البريطانيين وموطني جنوب إفريقيا، قبل أن يتم اكتشافها في دول أخرى من بينها ألمانيا التي أعلنت أمس الخميس عن تسجيل حالة على أراضيها، بينما بلغ مجمل الإصابات في البلاد وفق أحدث بيانات معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض (الجمعة الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول)، 25 ألفا و 533 إصابة جديدة بالفيروس و412 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ بداية الوباء، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و612 ألفا و647 إصابة في ألمانيا. وارتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا أو بسببه إلى 29 ألفا و182 حالة حتى اليوم الجمعة. وبلغ عدد المتعافين مليون و206 آلاف ومئتي شخص.

و.ب/ م.س(أ ف ب، د ب أ)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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