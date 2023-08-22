 دراسة جديدة تربط ارتفاع ضغط الدم بكورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.08.2023

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صحة

دراسة جديدة تربط ارتفاع ضغط الدم بكورونا

خلص خبراء صحيون إلى أن وباء كورونا يتسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى المصابين بالفيروس من خلال التأثير سلبا على الأوعية الدموية لمرضى كوفيد 19.

Eine Person misst den Blutdruck einer anderen Person

كشفت نتائج دراسة جديدة أن وباء كورونا تسبب في مشاكل صحية في الأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين لديهم ضغط دم صحي سابقًا ما يعد مؤشرا آخر على مدى خطورة الوباء المستجد.

واستند الباحثون في دراستهم التي أجريت في نيويورك على عينة شملت أكثر من 45000 مريض بكوفيد-19، وما يقرب من 14000 مصاب بالأنفلونزا.

وجمع الباحثون بيانات المرضى الذين زاروا عيادتهم في غضون ستة أشهر من إصابتهم بفيروس كورونا في الفترة بين بداية عام 2020 وفبراير 2020، وبالنسبة لمرضى الأنفلونزا في الفترة ما بين عامي 2018 وفبراير 2022 ٫ نقلا عن موقع الصحيفة الإخبارية الألمانية "فرنكفورتر ألغماينه".

مختارات

 وخلص الباحثون إلى أن 21 بالمئة من مرضى كوفيد-19 الذين لم يصابوا سابقًا بارتفاع ضغط الدم، إلى جانب 11 بالمئة ممن عانوا من مسار أخف من كوفيد-19، أصيبوا لاحقًا بارتفاع ضغط الدم فوق المعدل الطبيعي البالغ 130/ 80 ملم زئبقي. وبالنسبة للأنفلونزا، كانت الأرقام المقابلة 16 في المائة وأربعة في المائة،  يضيف المقال المنشور في موقع صحيفة "فرنكفورتر ألغماينه".

ووفقا للإحصائيات فإن أي شخص أصيب بوباء كورونا المستجد وخضع للعلاج سريريًا  من الوباء، عانى من خطر الإصابةبارتفاع الضغط مثل مرضى الأنفلونزا المصابين بأمراض خطيرة.

وحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ارتفاع ضغط الدم"، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، والأشخاص الضعفاء المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، ومرض الشريان التاجي وأمراض الكلى المزمنة، تأثروا بشكل خاص بارتفاع ضغط الدم المرتبط كوفيد-19.

 

ع.ع / ح.ز

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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