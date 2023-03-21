 دراسة جديدة.. المال أهم للنساء في اختيار شريك العمر | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.06.2023

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منوعات

دراسة جديدة.. المال أهم للنساء في اختيار شريك العمر

سواء تعلق الأمر بالرجال أو النساء؛ يرى كثيرون بأن الرومانسية والحب المتبادل وحده ليس العامل الحاسم لاختيار شريك أو شريكة العمر. وفيما يخص نظرة النساء للأمر فقد كشفت دراسة جديدة معايير جديدة، فما هي؟

صورة رمزية

صورة رمزية

كشفت نتائج دراسة جديدة أن المال كمعيار لاختيار شريك/ة الحياة أهم لدى النساء مقارنة بالرجال. لكن الأمر يختلف أيضا حسب الفئات العمرية. وفيما يخص نظرة النساء للأمر كشفت نتاج استطلاع للرأي أجرته بوابة المقارنة Verivox وموقع "بارشيب" الذي يقدم خدمة المواعدة عبر الإنترنت، أن نصف المشاركات في الدراسة لا يعطين الأولوية للمال بشكل عام في العلاقة مع الرجل.

ومع ذلك؛  تكشف مقارنة الرجل بالنساء أن الوضع المادي لشريك/ة الحياة أكثر أهمية للمرأة من الرجل. وقال 24 بالمائة فقط إن عدد الأموال التي يملكها شركائهن لا يهم، نقلا عن الموقع الاخباري الألماني " تيليكوم أونلاين" الذي نشر الدراسة.

ووفا للدراسة فإن  76 بالمائة من النساء المستجوبات يولين أهمية للجانب المالي لشريك الحياة. وعبرت ما نسبته 49 في المائة من النساء المشاركات في الدراسة أنهم من المهم بالنسبة لهن أن يربحن نفس المبلغ من المال في رواتبهن. أما 25 في المائة فيتخيلن العيش مع شريك له موارد مالية أكبر بكثير، وبالنسبة لهن فأن يكون لديه أموال أقل بكثير منهن، فيعتبر مشكلة.

مختارات

تشكل مصاريف المشتريات كابوسا لدى البعض، كما أن الشراء للأمور غير الضرورية يسبب ضياع الأموال. وبالرغم من العروض الكثيرة التي تقدمها المحال التجارية، يجدر بنا الوصول إلى حيل جديدة من أجل توفير المال وتخفيض النفقات.

وعلى عكس النساء لا يهتم الرجال بالوضع المالي لشريكة الحياة المحتملة. وقال حوالي ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع من الذكور إن مقدار الأموال الذي تمتلكها أو تكسبها شريكة الحياة لا تؤثر على العلاقة بينهما. في المقابل يولي واحد من كل خمسة أشخاص (19 بالمائة) أهمية كبير لأن تكون الموارد المالية يجب أن تكون متوازنة تقريبًا في العلاقة.

وفقًا للمكتب الفدرالي الألماني للإحصاء كسبت النساء في ألمانيا في عام 2022 دخلا ماليا أقل من الرجال، بفارق تصل نسبته إلى 18 في المائة. وبالنسبة لأوليفر ماير، المدير الإداري لشركة  Verivox لاستطلاعات الرأي، فإن التفاوت في الأجور بين الرجال هو من بين أحد الأسباب التي تجعل نسبة من النساء يفضلن شركاء في الحياة يكسبون مثلهن أو أكثر منهن، يضيف الموقع الاخباري الألماني "تيليكوم أونلاين".

وخلصت الدراسة أيضا إلى وجود فرق بين الشباب والأشخاص الأكبر سنا فيما يخص أهميةالمال في العلاقة. فالنسبة غالبية الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا لا يمثل المال مشكلة في العلاقة ( 78 بالمئة).

أما الفئة العمرية من 40 إلى 49 عامًا، فإن 60 في المائة يعتبرون المال غير مهم. وفيما يخص الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا فتبلغ نسبة الذين يرون المال بأنه غير مهم 35 في المائة فقط.

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