دراسة جديدة.. المال أهم للنساء في اختيار شريك العمر

كشفت نتائج دراسة جديدة أن المال كمعيار لاختيار شريك/ة الحياة أهم لدى النساء مقارنة بالرجال. لكن الأمر يختلف أيضا حسب الفئات العمرية. وفيما يخص نظرة النساء للأمر كشفت نتاج استطلاع للرأي أجرته بوابة المقارنة Verivox وموقع "بارشيب" الذي يقدم خدمة المواعدة عبر الإنترنت، أن نصف المشاركات في الدراسة لا يعطين الأولوية للمال بشكل عام في العلاقة مع الرجل.
ومع ذلك؛ تكشف مقارنة الرجل بالنساء أن الوضع المادي لشريك/ة الحياة أكثر أهمية للمرأة من الرجل. وقال 24 بالمائة فقط إن عدد الأموال التي يملكها شركائهن لا يهم، نقلا عن الموقع الاخباري الألماني " تيليكوم أونلاين" الذي نشر الدراسة.
ووفا للدراسة فإن 76 بالمائة من النساء المستجوبات يولين أهمية للجانب المالي لشريك الحياة. وعبرت ما نسبته 49 في المائة من النساء المشاركات في الدراسة أنهم من المهم بالنسبة لهن أن يربحن نفس المبلغ من المال في رواتبهن. أما 25 في المائة فيتخيلن العيش مع شريك له موارد مالية أكبر بكثير، وبالنسبة لهن فأن يكون لديه أموال أقل بكثير منهن، فيعتبر مشكلة.
وعلى عكس النساء لا يهتم الرجال بالوضع المالي لشريكة الحياة المحتملة. وقال حوالي ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع من الذكور إن مقدار الأموال الذي تمتلكها أو تكسبها شريكة الحياة لا تؤثر على العلاقة بينهما. في المقابل يولي واحد من كل خمسة أشخاص (19 بالمائة) أهمية كبير لأن تكون الموارد المالية يجب أن تكون متوازنة تقريبًا في العلاقة.
وفقًا للمكتب الفدرالي الألماني للإحصاء كسبت النساء في ألمانيا في عام 2022 دخلا ماليا أقل من الرجال، بفارق تصل نسبته إلى 18 في المائة. وبالنسبة لأوليفر ماير، المدير الإداري لشركة Verivox لاستطلاعات الرأي، فإن التفاوت في الأجور بين الرجال هو من بين أحد الأسباب التي تجعل نسبة من النساء يفضلن شركاء في الحياة يكسبون مثلهن أو أكثر منهن، يضيف الموقع الاخباري الألماني "تيليكوم أونلاين".
وخلصت الدراسة أيضا إلى وجود فرق بين الشباب والأشخاص الأكبر سنا فيما يخص أهميةالمال في العلاقة. فالنسبة غالبية الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا لا يمثل المال مشكلة في العلاقة ( 78 بالمئة).
أما الفئة العمرية من 40 إلى 49 عامًا، فإن 60 في المائة يعتبرون المال غير مهم. وفيما يخص الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا فتبلغ نسبة الذين يرون المال بأنه غير مهم 35 في المائة فقط.
ع.ع
-
في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!
قضاء ليلة في البندقية
مدينة القنوات المائية في إيطاليا هي مسرح لقصص العشاق من كل الأنواع. وكما جاء في أوبريت "ليلة البندقية" رائعة الموسيقى النمساوي يوهان شتراوس: "تعالى يا حبيبي إلى القارب، وما عليك إلا الصعود". وتفيد الأسطورة أن الأزواج الذين يتبادلون القبلات تحت جسر في البندقية يدوم حبهم للأبد.
-
في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!
رمي القطع النقدية في روما
يقال إن من يرمي في أشهر نافورة للمدينة الأبدية بثلاث قطع نقدية سيتزوج عشيقته. فيلم "الحياة الحلوة" للمخرج الكبير الراحل فيليني دخل في كتب التاريخ وفيه تستحم الممثلة أنيتا إيكبيرغ في مياه نافورة "تريفي".
-
في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!
قفل في فرانكفورت
شارع ناطحات السحاب في مدينة البنوك وإعلان الحب الأبدي فوق الجسر الحديدي ـ فالعديد من الأزواج جاؤوا إلى هنا ونصبوا قفلا بالحروف الأولية لأسمائهم ورموا بالمفاتيح في نهر الماين. وأقفال الحب هذه سبق وأن أدت إلى انهيار جسر في باريس.
-
في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!
نزهة على نهر السين في باريس
جسور تربط بين الضفة الجنوبية مع الضفة الشمالية. مدينة العشاق كانت أيضا مدينة حنين بالنسبة إلى الكاتب كورت توخولسكي الذي كتب مرة يقول: "أقف فوق الجسر وأنا من جديد في وسط باريس موطننا المشترك. هنا تسيل المياه وأنت مضطجعة وأرمي بقلبي في النهر لأحضنك بحبي".
-
في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!
حمام ساخن في آيسلندا
ماء بحرارة معتدلة تزخر به "البحيرة الزرقاء" بالقرب من العاصمة الآيسلندية. من عمق يناهز 1600 متر تخرج مياه معدنية ساخنة بدرجة 240 تصب في الحوض العريض المحاط بمنظر طبيعي خلاب يجعل الاستحمام فيه متعة ناعمة.
-
في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!
تخفيف السرعة في لشبونة
تخصيص فترة من الوقت للقيام بجولة تتسم بنوع من الحنين عبر العاصمة البرتغالية لشبونة. كما هو الشأن قبل أكثر من مائة عام تربط ثلاثة قطارات جبلية مائلة بين المدينة والأحياء الواقعة على مرتفعات.
-
في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!
تجربة شجاعة في جبال الألب
يد في يد على ارتفاع 2000 متر والوقوف على جانب الرصيف العالي ثم الاستمتاع بالمنظر الخلاب. منصة البانوراما Alpspix تضمن خفقان القلب بسرعة. والمغامرة تبدأ من فوق المحطة للقطار الجبلي الذي ينطلق من سهل غارميش بارتنكيرشن.
-
في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!
المشي فوق الحمم البركانية في فويرتيفنتورا
على شواطئ واسعة من الرمل الأسود يمكن للعشاق أن يستمتعوا بوجودهم لوحدهم. فجزر الكناري الإسبانية هي من أصل بركاني. وظهرت جزيرة فويرتيفنتورا في البحر قبالة أفريقيا قبل نحو 20 مليون سنة. ولم تعد تحصل انفجارات بركانية لكن الأرض تبقى ساخنة.
-
في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!
جولة في فيينا على متن عربة حصان
قسط زائد من الرومانسية يستمتع به الأزواج في العاصمة النمساوية فيينا حيث يمكن التجول على متن عربة يجرها حصان وفي المساء تناول وجبة طعام في مطعم فاخر.
-
في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!
رقصة التانغو في هلسنكي
الفن الرفيع يظهر فوق منصة الرقص. فرقصة التانغو الفنلندية لها ميزة أمام تلك الكلاسيكية القادمة من الأرجنتين. فهي مريحة وسهلة للتعلم. وتاريخ ثاني أكبر أمة للتانغو في العالم يعود لمائة عام. فمنذ 1913 تتقارب أجيال من الأزواج من بعضها البعض على نغمات بطيئة وبطيئة ثم سريعة ثم بطيئة وهكذا.