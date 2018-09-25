دراسة: ثلاثة أرباع من يعيشون في ألمانيا يتصفحون الإنترنت يوميا

كشفت دراسة ألمانية أجريت من خلال استطلاع للرأي، أن نحو 54 مليون من الأشخاص فوق سن 14 عاما أي ما يعادل 77 في المائة يتصفحون الشبكة العنكبوتية يومياً. وذلك بزيادة قدرها 3.8 ملايين متصفح مقارنة بالعام الماضي، و 10 ملايين مقارنة بعام 2015.
الدراسة التي أجريت خلال العام الجاري بتكليف من القناتين، الأولى ARD والثانية ZDF بالتلفزيون الألماني، أظهرت أن متوسط زمن تصفح الإنترنت ارتفع عام 2018 بواقع 47 دقيقة ليصبح ثلاث ساعات و 16 دقيقة يومياً. كما بينت الدراسة أن متصفحي الشبكة العنكبوتية الأقل سناً يقضون في المتوسط قرابة ست ساعات يومياً في الإنترنت وبالتحديد خمس ساعات و 53 دقيقة.
شملت الدراسة 2009 شخص، وأجريت في الفترة من أواخر يناير/ كانون ثان الماضي حتى منتصف أبريل/ نيسان. وأوضحت الدراسة أن كبار السن فوق 70 عاما في ألمانيا يستخدمون الانترنت أقل من ساعة يوميًا. كما يقضي مستخدمي الإنترنت معظم وقتهم على الشبكة العنكبوتية في الاتصالات الخاصة مثل تبادل الأخبار عبر مواقع الدردشة ( 87 دقيقة)، وكذلك مشاهدة مقاطع الفيديو والقراءة والموسيقى بواقع 82 دقيقة.
وارتفع العدد الإجمالي لمستخدمي الإنترنت عام 2018 بواقع 0.9 مليون مستخدم مقارنة بالعام الماضي ليصبح 3.63 مليون مستخدم مما يعادل 3.90% من إجمالي السكان المتحدثين بالألمانية اعتبارا من سن 14 عاماً، وفقاً للدراسة.
جدير بالذكر أن جمع البيانات بشأن استخدام الإنترنت في ألمانيا يتم بشكل منتظم منذ أكثر من 20 عاما.
س.إ / هـ.د(د ب أ)
-
ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
في إستطلاعات الرأي على مدى الـ25 سنة الماضية، حازت مشاهدة التلفاز، ومن دون منازع، المرتبة الأولى للنشاط الأكثر شعبية على الإطلاق بين الشعب الألماني. منذ دخول إختراع التلفزيون إلى المنازل في عام 1984، تتصاعد نسبة المشاهدة بشكل دائم. إذ يفضل 97% من الأشخاص الذين شملهم استطلاع(Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen) لهذه السنة، مشاهدة التلفاز على الأقل مرة واحدة بالأسبوع، كنشاط ترفيهي مُحبب لديهم.
-
ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
ما يزال الإستماع إلى الراديو مرغوباً من قبل الألمان في أوقات فراغهم، قد لا يكون كما يبدو في الصورة إلا أن غالبية الألمان يستمتعون بالإستماع إلى الراديو أثناء القيادة أوالقيام بالأعمال المنزلية أو حتى لمجرد الإسترخاء. 90% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا بأن الإستماع للراديو يعتبر نشاطاً ترفيهياً بالنسبة إليهم وقت الفراغ.
-
ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
يبدو أن إجراء المكالمات الهاتفية والمحادثات عبر الإنترنت، قد تتخذ شكلاً ترفيهياً بالنسبة لكثير من الألمان أيضاً. إذ بيّن الإستطلاع أن 89% يميليون لإستخدام الهاتف والإنترنت اكثر من اي شيء آخر. وللمرة الأولى يتفوق الإنترنت على القراءة كهواية في أوقات الفراغ في إستطلاع للرأي على الإطلاق.
-
ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
فقدت قراءة الصحف والمجلات شعبيتها لا سيما بظهور الإنترنت. ووصل الإنخفاض الإجمالي إلى الـ 7%، إلا أنها ستظل طريقة كلاسيكية يمارسها الألمان في وقتهم الإضافي. وبشكل عام ، فإن 72% ممن شملهم الإستطلاع، قالوا بأن قراءة الصحف والمجلات نشاطهم المفضل إذا كان لديهم الوقت الكافي لذلك.
-
ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
الإستماع إلى الموسيقى، كالإستماع إلى الراديو، شيء إيجابي يمكن القيام به بأي وقت وأي مكان. محطات بث الموسيقى والتطبيقات الموسيقية المتعددة بواسطة الأجهزة الذكية التي أصبحت بمتناول الجميع تشهد إقبالاً متزايداً وملحوظاً. قد لا تكون الموسيقى بين التفضيلات العشرة الأولى، لكنها بلا شك تتزايد كل عام، هذا ما أظهره الإستطلاع أيضاً.
-
ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
على مدى الخمس سنوات الماضية، إنشغل الألمان كثيراً بتنظيف حدائقهم والإهتمام بمنازلهم أكثر من علاقاتهم الخاصة. إذ أقل من الثلث، ذكروا قضاء الوقت مع شركائهم كنوع من التسلية. ربما كانت مشاهدة التلفاز تأخذ كامل وقتهم.
-
ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
بالمقارنة مع السنوات الماضية، إنخفض التفاعل الإجتماعي ما بين الألمان، إذ إقتصر التواصل بين الأصدقاء على وسائل التواصل الإجتماعي عوضاً عن اللقاءات الشخصية. وأصبح الألمان يمضون وقتاً أقل باللعب مع أطفالهم، مما يفسر إنخفاض نسبة الولادات الجديدة أيضاً في السنوات الماضية.
الكاتب: ريتشل بيغ/ ريم ضوا