دراسة: ثلاثة أرباع من يعيشون في ألمانيا يتصفحون الإنترنت يوميا

كشفت دراسة ألمانية أجريت من خلال استطلاع للرأي، أن نحو 54 مليون من الأشخاص فوق سن 14 عاما أي ما يعادل 77 في المائة يتصفحون الشبكة العنكبوتية يومياً. وذلك بزيادة قدرها 3.8 ملايين متصفح مقارنة بالعام الماضي، و 10 ملايين مقارنة بعام 2015.

الدراسة التي أجريت خلال العام الجاري بتكليف من القناتين، الأولى ARD والثانية ZDF بالتلفزيون الألماني، أظهرت أن متوسط زمن تصفح الإنترنت ارتفع عام 2018 بواقع 47 دقيقة ليصبح ثلاث ساعات و 16 دقيقة يومياً. كما بينت الدراسة أن متصفحي الشبكة العنكبوتية الأقل سناً يقضون في المتوسط قرابة ست ساعات يومياً في الإنترنت وبالتحديد خمس ساعات و 53 دقيقة.

شملت الدراسة 2009 شخص، وأجريت في الفترة من أواخر يناير/ كانون ثان الماضي حتى منتصف أبريل/ نيسان. وأوضحت الدراسة أن كبار السن فوق 70 عاما في ألمانيا يستخدمون الانترنت أقل من ساعة يوميًا. كما يقضي مستخدمي الإنترنت معظم وقتهم على الشبكة العنكبوتية في الاتصالات الخاصة مثل تبادل الأخبار عبر مواقع الدردشة ( 87 دقيقة)، وكذلك مشاهدة مقاطع الفيديو والقراءة والموسيقى بواقع 82 دقيقة.

وارتفع العدد الإجمالي لمستخدمي الإنترنت عام 2018 بواقع 0.9 مليون مستخدم مقارنة بالعام الماضي ليصبح 3.63 مليون مستخدم مما يعادل 3.90% من إجمالي السكان المتحدثين بالألمانية اعتبارا من سن 14 عاماً، وفقاً للدراسة.

جدير بالذكر أن جمع البيانات بشأن استخدام الإنترنت في ألمانيا يتم بشكل منتظم منذ أكثر من 20 عاما.

س.إ / هـ.د(د ب أ)