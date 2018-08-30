 دراسة: تناول هذا المزيج يحمي من أثار الشيخوخة! | عالم المنوعات | DW | 05.11.2018

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منوعات

دراسة: تناول هذا المزيج يحمي من أثار الشيخوخة!

دراسة حديثة توصلت إلى مزيج غذائي يُساعد في الحماية من "الإجهاد التأكسدي" المسؤول جزئياً عن الإصابة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر، فيما يُتوقع خبراء أن يتم استعمال هذا المزيج مستقبلاً في عدة مواد غذائية.

Tasse Kaffee Latte (picture alliance/All Canada Photos)

صورة أرشيفية.

كثيراً ما شغل العثور على دواء أو سر  يُساعد على تأخير الشيخوخة أو يقلل من علاماتها بال العديد من الخبراء في المجال الطبي، إذ أن مرحلة الشيخوخة لاتؤثر على وظائف الجسم المختلفة فقط، بل تؤدي إلى  تتراجع قدرات الجسم العقلية أيضا. ويبدو أن العلماء توصلوا إلى "خلطة سحرية" يُمكنها الحماية من الشيخوخة.

وفي هذا الشأن، توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول عنصر الزنك مع بعض الأطعمة: مثل القهوة والشوكولاتة والشاي يحمي من الإصابة بـ"الإجهاد التأكسدي"، المسؤول جزئياً عن الإصابة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر، وفق ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس" الألماني، نقلاً عن دراسة صادرة في المجلة العلمية "نايتشر كيميستري".

وهو ما أكده أيضا موقع صحيفة " ميتل دويتشه"  الذي أشار إلى أن الدراسة صادرة بتعاون بين جامعة إرلنغن نورنبيورغ الألمانية وعلماء من أمريكا، موضحة أن الزنك من العناصر التي يحتاجها الجسم من أجل الحفاظ على صحته.

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وأفادت الدراسة أن الزنك ينشط ويقوم بدوره الوقائي عندما يُؤخذ مع مكونات طبيعة تُوجد في القهوة والشاي والشوكولاتة على غرار مجموعة الهيدروكينون، التي تُوجد في المادة النباتية المسؤولة عن المذاق والرائحة "البوليفينول".

وقالت المشرفة على الدراسة إيفانا إيفانوفيتش بورماسوفيتش إنه "من المحتمل جداً أن يتم إضافة عنصر الزنك مستقبلا في صنع النبيذ والقهوة والشاي والشوكولاتة " وأضافت :"على الرغم من أن النبيذ يحتوي على الهيدروكينون وبالتالي له تأثير مضاد للأكسدة مع الزنك، إلا أن النبيذ لا يُمكن اعتباره مفيداً للصحة"، وأردفت :"كل نسبة من النبيذ الزائدة من شأنها تدمير الآثار الإيجابية لهذا المزيج".

ر.م/ه.د

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