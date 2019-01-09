دراسة: تناول الجوز يوميا يحميك من السكري

لثمرة الجوز أو ما يعرف بـ"عين الجمل" فوائد كثيرة على الصحة بشكل عام، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، والأحماض الدهنية لذا يساهم تناولها وإضافتها إلى النمط الغذائي اليومي في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض مستوى الكولسترول وضغط الدم وغير ذلك. وقد اكتشفت دراسة أميركية مؤخراً دور الجوز في خفض خطورة الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني.
في الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 34 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و 85 عاماً، وسألوهم عن عاداتهم الغذائية كجزء من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES)، وعما ما إذا كانوا مصابين بمرض السكري، أو إذا كانوا يتناولون أدوية لمرض السكري. بحسب ما نشره موقع (ديلي ميل) البريطاني.
وأظهر التحليل أن الأشخاص الذين تناولوا الجوز كان لديهم خطر الإصابة بداء السكري منخفضا، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوه.
وكان متوسط استهلاك المشاركين في الدراسة حوالي ملعقة ونصف يومياً من الجوز على مدى عام. وأشار الباحثون إلى أن تناول ثلاث ملاعق يخفض معدل تطور مرض السكري من النوع الثاني بنسبة 47 في المئة.
غذاء يومي
وقالت الباحثة، لينور عرب، المشرفة على الدراسة في جامعة كاليفورنيا: إن "الرابط القوي، الذي في هذه الدراسة بين مستهلكي الجوز وانخفاض معدل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني هو سبب إضافي لإدراج الجوز في النظام الغذائي".
وعلى الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية غير أنه لم يرتبط بزيادة الوزن. لهذا السبب ينصح الباحثون إضافة حوالي 4 ملاعق من ثمار الجوز إلى النظام الغذائي اليومي للوقاية من الإصابة بمرض السكري-النمط الثاني، إضافة إلى الفوائد الصحية الهائلة الأخرى، بحسب ما نشره موقع "هايلبراكسيس" الألماني.
ر.ض
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
فوائد المكسرات
تؤكل المكسرات في الغالب نيئة وغير مطبوخة فلا تفقد قيمتها الغذائية، وتحتوي بصورة عامة على كميات كبيرة من السعرات الحرارية وعلى الدهون المفيدة وغير المشبعة والتي لا تزيد من مخاطر البدانة. وتخلو المكسرات أيضا من الجراثيم الضارة والطفيليات. بالإضافة إلى ذلك تحتوي المكسرات على فوائد كثيرة تعرفوا عليها في ملف الصور.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الكاشو
الكاشو أو الكاجو له فوائد كثيرة أهمها: امتصاص الحوامض الأسيدية في المعدة، ومخفض لمستوى السكر في الدم، ومنشط للأعصاب والدماغ، ويقلل من خطر السرطان لاحتوائه على السيلينيوم. ويعتبر أيضا مصدر جيد للبروتينات والدهون غير المشعبة المفيدة للجسم، بالإضافة إلى كونه منشط جنسي جيد لاحتوائه على كميات كبيرة من الزنك.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
جوز الهند
حليب جوز الهند لغسل الكلية والمسالك البولية وتقي من مرض الربو، أما قشرته فتحتوي على أحماض أمينية مهمة مثل الليوسين والايسوليوسين المفيدة للغدد النخاعية والدرقية والطحال.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
حب الشمس
وهي ثمرة نبتة عباد الشمس وتحتوي على كميات كبيرة من زيت الكتان الدهني المهم، وعلى الألياف الغذائية المهمة، وعلى حامض الفوليك المفيد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى ذلك فان حب الشمس يحتوي على عدة فيتامينات مهمة ،كالثيامين وفيتامين بي 5.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الفستق
ارتبطت دهون الفستق بسمعة سيئة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية قد تزيد من مخاطر البدانة، لكن العلماء اكتشفوا حديثا أن دهون الفستق لا تفعل ذلك إن تم استهلاك حفنات صغيره منه، بالإضافة إلى ذلك فان الفستق يقلل من مستوى الكولسترول في الدم ويمد الجسم بمضادات الأكسدة مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بإمراض القلب والشرايين.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
البندق
البندق غني بفيتامين (E) المفيد ضد الأكسدة. ويساعد البندق على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم لاحتوائه على ألياف سهلة الذوبان ويقي من مشاكل القلب. والبندق غني أيضا بالبروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة والمغنيزيوم.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
اللوز
يفيد اللوز في علاج أمراض الصدر والسعال المزمن والربو. ويحتوي أيضا على كميات كبيرة من المعادن المفيدة، كالفوسفور، بالإضافة إلى ذلك يحتوي اللوز على دهون غير مشعبة تساعد على تهدئة الأعصاب وتنشط عمل الدماغ وتقلل من مخاطر الأزمات القلبية وتقلل من نسبة الكولسترول في الدم.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الجوز
يعتبر الجوز مضاد فعال للفطريات والديدان المعوية ومقوي جيد للجهاز الهضمي، ويحتوي الجوز على كميات كبيرة من الدهون غير المشبعة غير الضارة بالجسم، بالإضافة إلى الكاربوهيدرات والسعرات الحرارية العالية. أما بروتين الجوز فيحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الزبيب
يحتوي الزبيب على مواد غذائية نافعة تساعد على إزالة السموم ومقاومة الفيروسات في الجسم، بالإضافة إلى ذلك فانه يقوي عمل المعدة والكبد والطحال ويساعد في علاج الروماتيزم وأمراض القلب وضغط الدم.
الكاتب: زمن البدري