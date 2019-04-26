دراسة: تنامي مشاعر عدم الرضا عن النظام الديمقراطي في ألمانيا

شهدت ألمانيا العام الماضي تنامي مشاعر عدم الرضا عن النظام الديمقراطي وفاعليته في مواجهة أزمات المجتمع. جاء ذلك في أحدث دراسة أمريكية نشرت الاثنين (29 أبريل/ شباط) في واشنطن. وحسب الدراسة، فإن 43% من المستطلع آرائهم عبروا عن عدم رضاهم عن النظام الديمقراطي وفاعليته في ألمانيا، وذلك بزيادة عن عام 2017 بنسبة 17%. وذلك بوتيرة أعلى من أي بلد أوروبي آخر.

بيد أن غالبية واضحة وبنسبة 56% مازالت راضية عن حالة النظام الديمقراطي في ألمانيا، وفق الدراسة نفسها.

كما جاء في الدراسة التي شملت عشر دول أوروبية أخرى أن نسبة الاستياء من النظام الديمقراطي فيها عالية أيضا. ففي اليونان بلغت النسبة 84% وفي إسبانيا 81%، في إيطاليا 70% وفي بريطانيا 55%، وفي المجر 53% وأخيرا في فرنسا بلغت النسبة 51%.

مقابل ذلك، أظهرت الدراسة أن نسبة الرضا عن النظام الديمقراطي وفاعليته عالية في السويد(69%) وفي هولندا(64%)، كما عبرت نسبة 51% من البولنديين عن رضاهم عن النظام الديمقراطي.

ويبدو أن ظاهرة الاستياء من النظام الديمقراطي وعدم الرضا عنه ليست ظاهرة محصورة بالدول الأوروبية فقط، ففي أكبر ديمقراطية في العالم، في الهند، ارتفعت نسبة عدم الرضا بمقدار 22% عن العام 2017. فيما عبرت نسبة 58% من المواطنين الأمريكيين عن عدم رضاها عن النظام الديمقراطي، ما يشكل زيادة عن عام 2017 بنسبة 7%.

وبيّنت الدراسة أن رأي المواطنين عن رضاهم أو عدم رضاهم عن النظام الديمقراطي مرتبط بالوضع الاقتصادي، فكلما كان الوضع الاقتصادي جيدا، كانت نسبة الرضى عن الديمقراطية عالية والعكس صحيح.

ح.ع.ح/و.ب(ك.ن.أ)