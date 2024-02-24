  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيهاالتغيرات المناخية
منوعات

دراسة: تلوث الهواء يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف

٢٤ فبراير ٢٠٢٤

لا يقتصر التأثير السلبي لتلوث الهواء على أمراض الجهاز التنفسي أو الحساسية، بل يشمل أيضا خطر الاصابة بالخرف، وفق نتائج دراسة علمية حديثة.

https://p.dw.com/p/4cnuI
مرض الزهايمر حالة عصبية تنكسية تصيب بعض المتقدمين بالعمر
مرض الزهايمر حالة عصبية تنكسية تصيب بعض المتقدمين بالعمرصورة من: Julio Pelaez/Le Républicain Lorrain/PHOTOPQR/MAXPPP/picture alliance

ليس سراً أن الهواء الملوث هو المسؤول عن أمراض الجهاز التنفسي. ولكن حتى الآن، لم يتبادر إلى الذهن أنه قد يسبب الخرف.

وفي هذا الصدد أنجز فريق من العلماء في جامعة أتلانتا دراسة تبحث آثار الجسيمات على الدماغ البشري. وركزت الدراسة على الغبار الناعم الذي يتكون من جزيئات يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، أي حوالي واحد بالمائة من سمك شعرة الإنسان. وتطفو هذه الجزيئات في الهواء ويمكن أن تخترق الأنسجة الحية بعمق. وتعتبر الجسيمات ذات الصلة بحركة المرور العنصر الرئيسي للتلوث البيئي في المراكز الحضرية في جميع أنحاء العالم، نقلاً عن  موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

وفحص الباحثون أنسجة المخ لـ 224 شخصاً من أتلانتا. تم تشخيص إصابة 90 بالمئة من المشاركين بأحد أشكال الخرف. كما فحص العلماء تلوث الغبار الناعم المرتبط بحركة المرور في منازل الأشخاص في السنوات التي سبقت وفات الأشخاص المشاركين في الدراسة.

وتحققت أنكي هويلز، المؤلفة الرئيسية للدراسة مع فريق عملها، فيما إذا كان مرض الزهايمر مرتبطاً بشكل مباشر بالجسيمات. وفي هذا الصدد قالت هويلز ان هناك علاقة بين تلوث الهواء وشدة مرض الزهايمر. وتبين ان المرض كان أقوى لدى أولئك الذين لا يحملون المتغير الجيني ApoE4، أي لدى الأشخاص الذين لم يكونوا معرضين لخطر وراثي كبير للإصابة بمرض الزهايمر، يضيف موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

ووفق نتائج الدراسة، فان تلوث الهواء قد يفسر بعض مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين لا يمكن تفسير سبب إصابتهم بعوامل جينية.

ع.ع/خ.س

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تلوث الهواء واضح في لقاء كركيت في كأس العالم

كيف يدمر الدخان وارتفاع الحرارة عالم الرياضة الذي نعرفه!

كيف يدمر الدخان وارتفاع الحرارة عالم الرياضة الذي نعرفه!

لعب مباراة كركيت أو كرة قدم في ملعب يغطيه الضباب الدخاني في بلد مثل الهند مشهد حقيقي. البعض يرى أن الرياضة ومنها كرة القدم من أسباب تلوث المناخ. هناك أصوات تطالب بالتغيير، فيما يلوذ كثيرون بالصمت.
عالم الرياضة١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
صورة رمزية

لماذا يجد بعض من يعاني الحساسية صعوبة في تناول التفاح؟

لماذا يجد بعض من يعاني الحساسية صعوبة في تناول التفاح؟

تختلف أنواع الحساسية باختلاف المسببات والفصول بيد أن الأطباء لاحظوا وجود نوع من الحساسية التي تأتي في الربيع ميزت أصحابها بعدم قدرتهم على تناول التفاح. فما علاقة التفاح بهذا المرض ولماذا يجد المصابون به صعوبة في أكله؟
صحة٢٠ فبراير ٢٠٢٤
صورة رمزية عن جودة الهواء

قياس جودة الهواء.. تقنية جديدة لهواتف أندرويد الذكية

قياس جودة الهواء.. تقنية جديدة لهواتف أندرويد الذكية

تعمل إحدى الشركات الناشئة على تطوير وحدات استشعار للهواتف الذكية بنظام أندرويد لقياس جودة الهواء ومستويات الدخان، خاصة وأن 99 بالمائة من سكان العالم يتنفسون هواء أقل جودة من معايير الصحة العالمية.
طبيعة وبيئة٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣