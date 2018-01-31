 دراسة تكشف مكونات مقززة في سوائل السجائر الألكترونية | عالم المنوعات | DW | 18.01.2019

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منوعات

دراسة تكشف مكونات مقززة في سوائل السجائر الألكترونية

قامت مجموعة بحثية أسترالية بتحليل سوائل السجائر الألكترونية الخالية من النيكوتين لمعرفة ضررها على صحة مدخنيها، ووجدت فيها إضافة إلى النيكوتين مكونات مقززة قد تجعل المدخنين يعيدون النظر في تدخنيها.

Symbolbild E-Zigarette (picture-alliance/APA/picturedesk.com/H. Fohringer)

شهدت السيجارة الألكترونية خلال السنوات القليلة الماضية انتشاراً كبيراً، خاصة بين الشباب والنساء. وباتت الشركات المصنعة تطرحها كبديل عن سجائر التبغ التقليدية أو الشيشة. وتعد بعض الشركات المصنعة بتقدم محاليل متبخرة خالية من النيكوتين للتقليل من آثار التدخين.

وللوقوف على حقيقة مكونات هذه المحاليل المسماة علمياً بـ"العصير الإلكتروني" قامت مجموعة من الباحثين الأستراليين بفحص هذه المحاليل الخالية من النيكوتين. ووجدوا فيها بعض المواد التي تبعث على التقزز ويمكن أن تجعل مدخنيها يعيدون النظر في إقبالهم عليها.

مختارات

على الرغم من الترويج للسجائر الإلكترونية على أنها آمنة واكتسابها شعبية كبيرة إلا أن دراسة جديدة تؤكد خطورتها وأنها ليست بديلا آمنا لسجائر التبغ. (31.01.2018)

على الرغم من أن السجائر الإلكترونية أقل ضرراً من السجائر العادية، التي تطلق كمية كبيرة من نواتج الاحتراق السامة والمسرطنة. ولكن ماذا عن بقية التأثيرات الجانبية الأخرى، وأضرارها على المدى البعيد؟ (11.04.2017)

قال باحثون سويديون إن للسجائر الإلكترونية نفس ضرر السجائر التقليدية في حالة احتوائها على مادة النيكوتين. وشددوا على أنه إذا أراد الشخص تدخين السجائر الإلكترونية فمن الأفضل تدخينها بلا نيكوتين، والأفضل هو عدم التدخين. (25.09.2017)

توصلت الدراسة  التي أجراها معهد تيليثون للأطفال ونُشرت في مجلة "ميديكل جورنال أوف أستراليا" إلى أن 60 بالمائة من محاليل السجائر الألكترونية تحتوي على النيكوتين رغم تقديمها بأنها خالية منه. لكن الأمر المقزز هو أن بعضها كان يحتوي أيضاً على فضلات بشرية ومبيدات الآفات الزراعية.

وبحسب موقع RTL الألماني فقد أراد الباحثون معرفة التأثيرات المحتملة لهذه المحاليل على صحة مدخنيها، لذلك قاموا بفحص محاليل خالية من النيكوتين. ووجدوا أن المحاليل المباعة عن طريق الإنترنت أو المتاجر تحتوي على مكون سام آخر هو كلوروفينول-2 المستخدم عادة للتخلص من الحشرات أو كمادة مطهرة.

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ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟

وتنقل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المسؤول عن الدراسة ألكسندر لاركومب قوله: "عثرنا أيضاً على مواد أخرى تنتجها أجسام البشر والحيوانات، ما يمكن أن يعني أن إنتاج المحاليل المتبخرة للسجائر الإلكترونية ليس نظيفاً كما كان يُعتقد".

ويضيف الباحث الأسترالي أن نحو 60 بالمائة من المحاليل التي تم فحصها تحتوي على مواد ملوثة. ويرى الباحثون أن المشكلة الأكبر تمثل في الملصقات الموجودة على علب هذه المحاليل، إذ لا تقدم معطيات كافية عن محتوياتها. يُذكر أن ألمانيا تشهد إقبالاً متزايداً على استهلاك السجائر الألكترونية، كما كشف تقرير المخدرات والإدمان الصادر عام 2018.

وبالتالي فإن على مدخني هذا النوع من السجائر أن يسألوا البائعين والشركات المصنعة عن محتويات هذه المحاليل قبل شراء أي منها بأي طعم كان، بالنيكوتين أو خالية منه.

ع.غ/ ط.أ

 

  • Raucherecke eines Geschäftshauses in Rio de Janeiro

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    أظهرت دراسة نشرت في دورية ساينس (العلوم) الخميس 2016.11.03 علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية. يشار إلى أن التشخيص المبكر يقي من السرطان بنسبة 50%. والتدخين سبب خُمْس حالات السرطان. وهذا لا يقتصر على سرطان الرئة بل يتعداه إلى أنواع أخرى من الأورام الخبيثة. التدخين هو السبب الأكثر شيوعا للتسبب بالسرطان لكنه ليس الوحيد.

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مختارات

التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

اكتشف باحثون أن تدخين علبة سجائر في المتوسط كل يوم يؤدي إلى 150 تحورا في كل خلية سنوياً. وكل تحور مصدر محتمل لـ "أضرار جينية" قد تؤدي للإصابة بالسرطان. يشار إلى أن السرطان يحدث نتيجة تحور في الحمض النووي للخلية. (04.02.2014)  

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