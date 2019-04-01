 دراسة تكشف عن مخاطر عمل الحوامل ليلاً | علوم وتكنولوجيا | DW | 01.04.2019

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علوم وتكنولوجيا

دراسة تكشف عن مخاطر عمل الحوامل ليلاً

توصلت دراسة دنماركية جديدة إلى أن نوبات العمل الليلي للحوامل قد يكون سبباً في حالات الإجهاض، إذ يمكن أن يؤثر الضوء ليلاً على الساعة البيولوجية للجسم ما يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين.

Symbolbild Perfektionismus (Fotolia/Eisenhans)

خلصت دراسة جديدة إلى أن الحوامل اللواتي يعملن نوبتي عمل ليلاً على الأقل في أسبوع واحد قد يصبحن أكثر عرضة للإجهاض في الأسبوع التالي. وأوضحت لويز مولنبرغ بيجتراب التي رأست فريق الباحثين في الدراسة، بالقول: "تتعرض النساء اللائي يعملن في نوبات ليلية إلى ضوء في الليل يؤثر على الساعة البيولوجية ويقلل إفراز هرمون الميلاتونين".

وأضافت الباحثة في قسم طب الصحة المهنية والبيئية في مستشفى بيسبيبير وفريديكسبير في كوبنهاغن قائلة: "تبينت أهمية هذا الهرمون في نجاح الحمل، ربما بحماية وظيفة المشيمة"، موضحة أن القائمين على الدراسة تابعوا الحمل لدى 22744 موظفة في القطاع العام، معظمهن يعملن في مستشفيات دنمركية.

وأفاد الباحثون في تقرير نشر بدورية طب الصحة المهنية والبيئية بأنهم وجدوا أن 740 امرأة أُجهضت من بين 10047 امرأة عملن لبعض النوبات الليلية في الفترة بين الأسبوع الثالث والحادي والعشرين من الحمل. أما باقي النساء في الدراسة اللائي لم يعملن في نوبات ليلية، وعددهن 12697، فقد تعرضت 1149 منهن للإجهاض.

مختارات

يحذر الأطباء من الحمل والإنجاب في عمر متأخر، ويربطون بينه وبين مخاطر إصابة الطفل بالتوحد وزيادة معدلات الإجهاض. دراسة حديثة رصدت فوائد متعددة للإنجاب في سن متقدم، لاسيما على الأبناء. (28.08.2017)

مرر البرلمان الألماني تعديلاً حكومياً لقانون يتعلق بتنظيم شؤون الإجهاض يسمح بموجبه للأطباء بالترويج للإجهاض جزئياً في حال طلبت النساء منهم ذلك. لكن المعارضة البرلمانية صوتت ضد التعديل واعتبرته مخلاً بحقوق المرأة. (21.02.2019)

وبعد الأخذ في الحسبان عوامل السن ومؤشر كتلة الجسم والتدخين وعدد الولادات والإجهاض السابقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، فقد وجد الباحثون أن العمل لنوبتين ليلاً أو أكثر في أسبوع واحد في الفترة من الأسبوع الثامن حتى الثاني والعشرين من الحمل مرتبط بزيادة نسبتها 32 في المئة في خطر التعرض للإجهاض في الأسبوع التالي.

لكن زيف وليامز رئيس قسم طب الغدد الصماء التناسلية والعقم بمركز إيرفينغ الطبي التابع لجامعة كولومبيا في نيويورك يرى أن الارتباط الذي خلص إليه الباحثون ليس دليلاً على أن العمل ليلاً يسبب الإجهاض. وأضاف "لم تكن هذه تجربة عشوائية... توجد عوامل كثيرة محيرة في أمر كهذا".

وأوضح وليامز بالقول: "هذا النوع من البيانات ليس كافياً لإقناع الناس بأنهم بحاجة إلى تغيير أنماط حياتهم... ما يقلقني هو أن النساء اللائي عانين من الإجهاض سيفكرن في أن العمل ليلاً هو سبب الإجهاض، لقد رأينا بالفعل الكثير من النساء يعانين من الشعور بالذنب لأنهن تعرضن للإجهاض".

وأضاف أنه حتى لو كان من الممكن إثبات أن نوبات العمل الليلية تزيد من خطر الإجهاض "فهذا الخطر ضئيل للغاية والتوقف عن النوبات الليلية لن يكون له تأثير كبير على خفض معدلات فقدان الحمل".

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    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    اكتمال القمر يعيق النوم براحة

    يعتقد البعض أن اكتمال القمر يعيق النوم بعمق إلا أنه لا يوجد دليل على ذلك. فالقمر له تأثيرعلى المد والجزر. لذلك لا يُنصح بالنوم على الشاطئ وقت الجَزْر. وتأثير القمر على النوم من خلال ضوئه فقط

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    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل يساعد عَدُّ الأغنام على النوم؟

    من الشائع أن عدّ الأغنام يساعد على النوم في حالات القلق، إلا أن أخصائي النوم ينس شرايبر يؤكد على أن عدّ الأغنام لاينفع ، بل يوجه التفكير إلى أمور أخرى. وينصح شرايبر بتدوين الأفكار التي تقلقنا على ورق كي لا نفكر فيها طوال الليل.

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    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل النوم قبل منتصف الليل صحي حقاً

    موعد الذهاب إلى النوم لا يهم. الأهم هو أن جودة النوم تكون أفضل في مراحله الأولى، ولا يجب أن يتعرض النائم إلى أي إزعاج. كما أن الإنسان في حاجة إلى النوم العميق وإلى مرحلة الأحلام..

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    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل تناول الكحول يساعد على النوم سريعا؟

    يساعد تناول الكحول على النوم سريعا إلا أن أخصائي النوم ينس شرايبر يرى أن تناول الكحول يجعلنا ننام بشكل أسوأ، ولذا ينصح بشرب كوب من شاي نبتة الناردين أو الجنجل أو الخزامى.

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    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل يمكن تعويض النوم في وقت آخر؟

    بحسب أخصائي النوم ينس شرايبر، فإن النوم لا يمكن تخزينه، ولكن يمكن تعويض نوم ليلة سهرت فيها إذا ما نمت بضع ساعات أطول في اليوم التالي، والأكيد هو أن النوم ليس صحياً فقط وإنما يزيد الشخص جمالاً، وهذا تم إثباته علمياً.

    الكاتب: د.ص


مختارات

خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

تكثر المعتقدات التي تثار حول النوم، كتأثير اكتمال القمر على النوم، وأن تخزين النوم يساعد على السهر وغيرها، بعض هذه المعتقدات صحيح وبعضها خاطئ. جولة مصورة للتعرف على المعتقدات الخاصة بالنوم ومدى صحتها. (23.01.2015)  

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