 دراسة تكشف صنف الرجال الذي تنجذب إليه النساء | عالم المنوعات | DW | 17.11.2018

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منوعات

دراسة تكشف صنف الرجال الذي تنجذب إليه النساء

أي منهما تفضل النساء: الرجل الذي يعطي الأولوية للعمل أم للأسرة؟ وأي منهما تكون علاقته الزوجية أطول وأنجح؟ نتائج دراسة علمية جديدة أجابت عن هذا السؤال من خلال استقصاء آراء شرائح مختلفة في المجتمع.

Symbolbild Frau kocht, Mann am Rechner (Imago/Westend61)

أيهما أكثر جاذبية: الرجل الذي يعطي الأولوية للعمل أم للأسرة؟ سؤال يحير الكثير من الرجال والنساء على حد السؤال. فبينما تفضل بعض النساء الرجل الناجح في عمله، تختار أخريات الرجل الذي يستعد للتضحية بعمله من أجل أسرته. هذه الأسئلة أثارت فضول باحثين بلجيكيين في علم النفس. وبعد الدراسات خرجوا بنتائج قد تفاجئ البعض.

مختارات

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مفادها أن قلة النوم ترفع من خطر إصابة الجسم بالجفاف، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية أخطر على المدى البعيد. نتعرف عليها في هذا التقرير. (10.11.2018)

دراسة حديثة توصلت إلى مزيج غذائي يُساعد في الحماية من "الإجهاد التأكسدي" المسؤول جزئياً عن الإصابة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر، فيما يُتوقع خبراء أن يتم استعمال هذا المزيج مستقبلاً في عدة مواد غذائية. (05.11.2018)

الدراسة كانت عبارة عن ثلاث دراسات استقصائية منفصلة. في الدراسة الأولى استجوب الباحثان 87 طالبة سألوهن عن نوع الرجال الذي يفضلنه بشكل عام. وبعدها المواصفات التي يتمنين أن تكون في شريك المستقبل.

أما الدراسة الثانية فشملت 224 مشاركة من مختلف الفئات العمرية. واقتصرت الدراسة الثالثة فقط على عينة من النساء المتزوجات أو المرتبطات برجل، نقلا عن موقع المجلة الألمانية "فوكوس".

وخلص الباحثون إلى أن العينة في الدراسة الأولى يجدن الرجل العاطفي الذي يحب الأسرة أكثر جاذبية من الرجل الذي يعطي الأولوية للعمل على حساب الأسرة.
وفي الدراسة الثانية فالنساء المستجوبات عبرن على أنهن يأملن أن يكون شريك حياتهن شخصا يحب الأسرة ويعطيها الأولوية. والدراسة الأخيرة خلصت أيضا إلى أن النساء المتزوجات أوضحن أنه كلما كان الرجل يركز على عائلته أكثر من عمله يشعرن بسعادة أكبر في حياتهن العاطفية، يضيف موقع المجلة الألمانية "فوكوس".

ومن بين التفسيرات لهذه النتائج أن الرجل المرتبط بأسرته  يُنظر إليه على أنه سيكون أبا صالحا وسندا لأسرته. كما أن فرص النجاح في الحياة المهنية صارت أفضل أمام النساء وهذا ما يجعلهن ـ على الأرجح ـ يفضلن الارتباط بشريك يعطي الأولوية للأسرة.

ع.ع

  • Schule und Bildung

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    اختيار مكان مناسب للدراسة

    يتطلب توفير المكان المناسب للدراسة اختيار مكان هادىء بعيد عن الضجيج. كما يتعين إبعاد الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة عن المكان، لأنها تصرف الانتباه. ومن الضروري أن يتمتع المكان بالترتيب وجودة التهوية.

  • Obst und Gemuesekorb

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    التغذية الصحية

    ينصح بالإكثار من تناول الأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن كالفواكه و الخضراوات، والتقليل ما أمكن من تناول مشتقات الطحين الأبيض والسكريات ، إذ أن الأخيرة تساهم في ارتفاع سريع لمستوى السكر في الدم يعقبه انخفاض سريع مما يقلل القدرة على التركيز.

  • Symbolbild Schlafende Frau

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    الحصول على قدر كاف من النوم

    تختلف حاجة الشخص للنوم بناء على فئته العمرية، فمن المعروف أن حاجة الأطفال والمراهقين للنوم أكثر منها لدى البالغين. و قد أكدت العديد من الدراسات أن عدم الحصول على نوم جيد يقلل القدرة على التركيز والاستيعاب.

  • Volleyball Strand Gegenlicht

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    ممارسة الرياضة بصورة منتظمة

    ينصح الخبراء بتخصيص وقت كافٍ كل أسبوع لممارسة نشاط رياضي أو أكثر، إذ أن الرياضة تساعد في تخفيف التوتر وزيادة الإحساس بالراحة مما يساعد في رفع القدرة على التركيز.

  • Zeitplan Arabisch

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    تنظيم جدول دراسي

    ينصح الخبراء بتنظيم جدول أسبوعي يجمع بين الدراسة والأنشطة الترفيهية، بحيث يشعر المرء بالارتياح عند النظر إليه وتطبيقه. وهو الأمر الذي يشكل حافزا لدى الطالب على التركيز من أجل الدراسة وممارسة الأنشطة الممتعة.

  • Symbolbild Yoga Entspannung Meditation

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    ممارسة الهوايات

    يمكن للمرء كذلك زيادة القدرة على التركيز من خلال ممارسة بعض التمارين والهوايات في أوقات الفراغ كالرسم وممارسة اليوغا.

  • Wasser Umwelt Trinkwasser junge Frau trinkt Mineralwasser

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    شرب قدر كاف من الماء

    أكدت العديد من الدراسات ضرورة شرب قدر كافٍ من الماء، إذ أن قلته تؤدي إلى ضعف في التركيز. لذلك ينصح الخبراء بشرب لتر ونصف من الماء يوميا.

  • Junge liest Comics

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    أخذ قسط من الراحة

    من المعروف أن القدرة على التركيز تقل بعد الجلوس لفترات متواصلة أمام الكمبيوتر أو للمذاكرة، لذلك ينصح بأخذ قسط من الراحة أثناء الدراسة أو القيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

  • Symbolbild - Kind vor einem Fernseher

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    مكافأة النفس

    وأخيرا ينصح بممارسة نشاط محبب للشخص بعد الانتهاء من إنجاز عمل أو وظيفة ما، كمشاهدة برنامج مفضل على التلفاز أو الخروج مع الأصدقاء أو الذهاب للتنزه.

    الكاتب: لبنى علي


مختارات

في صور: نصائح لزيادة التركيز

يعاني بعض الطلبة من ضعف في التركيز أثناء الدراسة، مما ينعكس سلبا على تحصيلهم الدراسي. نستعرض لكم في هذه الجولة المصورة بعض النصائح للمساعدة في زيادة التركيز. (28.01.2014)  

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