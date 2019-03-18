 دراسة تكشف.. جثث الموتى تتحرك أثناء تحللها! | علوم وتكنولوجيا | DW | 12.09.2019

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علوم وتكنولوجيا

دراسة تكشف.. جثث الموتى تتحرك أثناء تحللها!

في دراسة أجريت في موقع سري بمركز أبحاث أسترالي، اكتشف باحثون أن جثث الموتى تتحرك أثناء تحللها. فما هي الأطراف التي لاحظ العلماء تحركها، وكيف يتم ذلك؟

Symbolbild | Sterbehilfe (Colourbox)

كشف علماء أستراليون أن جثث الموتى تتحرك أثناء تحللها. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الخميس (12 سبتمبر/ أيلول 2019)، أن كاميرات ثبتها علماء أستراليون في منشأة بحثية وتلتقط الصور بالتتابع بفاصل زمني ثابت، كشفت أن أطراف الجثث تحركت من مكانها أثناء جفافها وتحللها.

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جاري البحث عن مساحة خالية في ولاية هيسن بألمانيا ستخصص لإجراء دراسات عن تحلل الجثث البشرية، إذ ستكون هذه المساحة التي يطلق عليها "مزرعة الجثث" الأولى من نوعها في ألمانيا. (18.03.2019)

في مشهد يبدو كأفلام الرعب: مكان تتناثر فيه جثث لا حصر لها لتتحلل في الهواء الطلق. إنها "مزارع الجثث" التي يراقب فيها علماء الطب الشرعي كيفية تحلل الجثث من أجل التوصل إلى أدلة إضافية في الجرائم والقضايا الجنائية. (05.05.2019)

وكانت الكاميرات تلتقط صورا للجثث كل 30 دقيقة على مدار 17 شهرا. وقال الباحث أليسون ويلسون: "ما وجدناه هو أن الذراعين كانا يتحركان بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الذراعين اللذين كانا يلامسان جانبي الجثة تحركا ثم عادا مجددا إلى مكانهما". وتابع: "لقد تحرك الذراع بعيدا ثم عاد ليلامس جانب الجثة تقريبا مرة أخرى".

وأُجريت الدراسة في موقع سري بمركز أبحاث أسترالي قرب العاصمة سيدني. وتم إنشاء ذلك المركز قبل ثلاث سنوات للتحقيق في عملية تحلل الجثث في ظل ظروف مختلفة، للاستفادة من ذلك في عمليات البحث الجنائي مع إعادة تمثيل سيناريوهات الجرائم المختلفة في محل الواقعة.

وأوضح ويلسون أن تحركات الجثث يمكن أن تكون نتيجة لتقلص الأربطة أثناء جفافها. وقالت الطبيبة زانثا مالت، الباحثة في علم الإجرام والطب الشرعي بجامعة نيوكاسل، إن هذا الاكتشاف ربما يكون مهما لمحققي مسارح الجريمة الذين يفترضون أن جثة الشخص المتوفى تظل على وضعها لمدة طويلة. وأضافت: "أعتقد أن الأشخاص سيصابون بالدهشة من مدى هذه الحركة، لأنني شعرت بالدهشة عندما رأيتها، خاصة المسافة التي كانت الذراعين تتحركان بها، لقد كان الأمر مذهلا".

ع.ش/ ع.أ.ج (د ب أ)

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  • Deutschland Ausstellung Missing sons in Bonn

    الأبناء المفقودون: مئة عام من الحداد

    أموات بلا قبور

    نصف ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول اختفوا بلا أثر. حفظاً للضحايا من النسيان وتخليداُ لهم وتضامناً مع أهاليهم شيد صرح لهم.

    الكاتب: بريغيت غروتزه/ تقى هلال


مختارات

الأبناء المفقودون: مئة عام من الحداد

جثث في مقابر عسكرية جماعية رسمت معنى جديداً للحداد، أكانت المحرقة أو فيتنام أو الحرب الأهلية في الأرجنتين أو بوسنة أو 9/11. معرض "الأبناء الضائعون" في قاعة الفنون في مدينة بون يوضح ثقافة الحداد التي خطتها الحروب بدمائها. (21.11.2013)  

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