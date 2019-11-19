دراسة تكشف ثقة متزايدة للألمان في وسائل إعلام بلدهم

كشفت دراسة حديثة أن 38% من الألمان يعتقدون أن الدولة والحكومة تفرض إملاءات على وسائل الإعلام الألمانية في تغطياتها. وأظهرت الدراسة، التي أعلنت نتائجها إذاعة غرب ألمانيا اليوم الأربعاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) في كولونيا، أن 58% من الألمان لا يعتقدون بوجود تأثير سياسي على التغطية الإعلامية في ألمانيا.

وذكر 37%من الألمان أنهم يرجحون أن تغطية الإذاعات العمومية على وجه الخصوص قائمة على إملاءات من الأوساط السياسية. وبلغت نسبة من يعتقدون ذلك بالنسبة للتليفزيون 15%، و9% بالنسبة للصحف بوجه عام.

ومقارنة بدراسات سابقة، تراجعت نسبة من يعتقدون بوجود تأثير سياسي على التغطية الإعلامية في ألمانيا، حيث كانت تبلغ 42% عام 2016، و40% عام 2018 .

ووفقا للدراسة فإن 90 بالمئة من المستطلعة آراءهم وصفوا محتوى الخطاب الاعلامي بأنه جيد جدا، أما في ما يتعلق بالاعتقاد بمصداقية الخبر أبدى 33 بالمئة ثقتهم في مستوى المصداقية. يذكر أن المشككين في مصداقية أخبار وسائل الاعلام الألمانية بلغت 28 بالمئة العام الماضي و 42 بالمئة العام الذي سبقه.

أجرى الدراسة معهد "إنفراتست ديماب" Infratest dimapn لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من إذاعة غرب ألمانيا. وشملت الدراسة، التي أُجريت خلال الفترة من 14 أكتوبر / تشرين الأول وحتى الاول من نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تم استطلاع آراء أكثر من ألف ألماني فوق سن الثامنة عشرة.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)