دراسة تكشف تأثير فقدان الشهية على بنية الدماغ

في نتيجة تعكس خطورة نقص التغذية الكافية على صحة الإنسان، توصلت دراسة حديثة إلى أن فقدان الشهية العصبي قد يتسبب في تغييرات جذرية في بنية الدماغ، حسب ما ذكر الموقع العلمي "ساينس اليرت"، نقلاً عن دراسة صدرت في المجلة العلمية المتخصصة "بيولوجيكال سايكياتري".

وفقدان الشهية العصبي، هو اضطراب في الأكل يُعرف المصابون به بانخفاض غير طبيعي في وزنهم. ويعاني المصابون به من خوف شديد من زيادة وزنهم، مما يدفعهم لتقليل كميات الطعام التي يستهلكونها بشكل كبير جدا، حسب موقع "مايو كلينيك" الطبي الأكاديمي الأمريكي.

وأفاد موقع "ساينس اليرت" أن النتائج اعتمدت على 1648 فحصا لدماغ نساء (من بينهن 685 مصابة بفقدان الشهية العصبي) وجمعت من 22 موقعاً مختلفاً، مضيفاً أن الباحثين تمكنوا من إيجاد انخفاض في سمك قشرة الدماغ ومساحتها لدى الأشخاص المصابين بفقدان الشهية.

وأوضح موقع "ذا سوادل" أن نتائج الدراسة الحديثة تبرز أهمية علاج فقدان الشهية في وقت مبكر للغاية، مضيفاً أن الدراسة هي الأكبر حالياً من حيث نوعها وكذلك العلاقة بين اضطرابات الأكل وصحة الدماغ.

ووجد الباحثون أن الانخفاض في حجم وشكل الدماغ فيما يخص فقدان الشهية أكبر بمرتين إلى أربع مرات من الانخفاضات، التي تسببها حالات نفسية على أخرى على غرار: اضطراب فرط الحركة، نقص الانتباه، الاكتئاب والوسواس القهري، حسب موقع "ساينس اليرت".

مشاهدة الفيديو 02:29 أغذية من أجل دماغ أفضل

ونقل موقع "ذا سوادل" عن عالمة النفس إستر والتون قولها: "بالنسبة لهذه الدراسة، عملنا بشكل مكثف على مدار عدة سنوات مع فرق بحثية في جميع أنحاء العالم"، وأضافت العالمة من جامعة "باث" في المملكة المتحدة: "القدرة على الجمع بين آلاف عمليات مسح الدماغ للأشخاص المصابين بفقدان الشهية سمحت لنا بدراسة التغيرات الدماغية التي قد تميز هذا الاضطراب بتفاصيل أكبر".

ويرى الباحثون أن نتائج الدراسة تحمل أيضاً بعض بوادر الأمل. وفي هذا الصدد تقول عالمة النفس إستر والتون: "وجدنا أن التخفيضات الكبيرة في بنية الدماغ، والتي لاحظناها لدى المرضى، كانت أقل وضوحا لدى المرضى الذين كانوا بالفعل في طريقهم إلى الشفاء"، وأردفت: "هذه علامة جيدة، لأنها تشير إلى أن هذه التغييرات قد لا تكون دائمة. مع العلاج المناسب، قد يتمكن الدماغ من استعادة عافيته".

الحفاظ على صحة الدماغ

ويمكن الحفاظ على صحة الدماغ بتناول مجموعة من الأطعمة ذات القيمة الغذائية الكبيرة. ومن بين هذه الأطعمة المكسرات (تناول أكثر من 10 غرامات بشكل يومي)، حسب دراسة أسترالية سابقة نشرها موقع "فوكس" الألماني.

أيضاً، تناول الأطعمة الغنية بالفلافونيد على غرار: الفلفل، البرتقال، الفراولة والتوت، وفق ما أورده الموقع العلمي المتخصص "ميديكال نيوز توداي".

ر.م/ص.ش