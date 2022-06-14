 دراسة تكشف تأثير فقدان الشهية على بنية الدماغ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.06.2022

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صحة

دراسة تكشف تأثير فقدان الشهية على بنية الدماغ

كشفت دراسة حديثة أن فقدان الشهية العصبي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في بنية الدماغ. النتائج اعتمدت على فحص أدمغة عدد كبير من النساء ومن مواقع مختلفة، فيما تحمل النتائج بعض بوادر الأمل أيضاً.

Zentralorgan des menschlichen Nervensystems Anatomie des Gehirns

فقدان الشهية العصبي قد يتسبب في تغييرات جذرية في بنية الدماغ، صورة رمزية.

في نتيجة تعكس خطورة نقص التغذية الكافية على صحة الإنسان، توصلت دراسة حديثة إلى أن فقدان الشهية العصبي قد يتسبب في تغييرات جذرية في بنية الدماغ، حسب ما ذكر الموقع العلمي "ساينس اليرت"، نقلاً عن دراسة صدرت في المجلة العلمية المتخصصة "بيولوجيكال سايكياتري".

مختارات

السكتة الدماغية هي اضطراب للدورة الدموية في الدماغ، تسبب في كثير من الحالات موت الخلايا وأضرارا كبيرة. وغالبا ما يكون النظام الغذائي عاملا رئيسيا في ذلك حسب دراسة أوروبية. وهناك أطعمة تساعد في الوقاية من السكتة الدماغية.

وفقدان الشهية العصبي، هو اضطراب في الأكل يُعرف المصابون به بانخفاض غير طبيعي في وزنهم. ويعاني المصابون به من خوف شديد من زيادة وزنهم، مما يدفعهم لتقليل كميات الطعام التي يستهلكونها بشكل كبير جدا، حسب موقع "مايو كلينيك" الطبي الأكاديمي الأمريكي.

وأفاد موقع "ساينس اليرت" أن النتائج اعتمدت على  1648 فحصا لدماغ نساء (من بينهن 685 مصابة بفقدان الشهية العصبي) وجمعت من 22 موقعاً مختلفاً، مضيفاً أن الباحثين تمكنوا من إيجاد انخفاض في سمك قشرة الدماغ ومساحتها لدى الأشخاص المصابين بفقدان الشهية.

وأوضح موقع "ذا سوادل" أن نتائج الدراسة الحديثة تبرز أهمية علاج فقدان الشهية في وقت مبكر للغاية، مضيفاً أن الدراسة هي الأكبر حالياً من حيث نوعها وكذلك العلاقة بين اضطرابات الأكل وصحة الدماغ.

ووجد الباحثون أن الانخفاض في حجم وشكل الدماغ فيما يخص فقدان الشهية أكبر بمرتين إلى أربع مرات من الانخفاضات، التي تسببها حالات نفسية على أخرى على غرار: اضطراب فرط الحركة، نقص الانتباه، الاكتئاب والوسواس القهري، حسب موقع "ساينس اليرت".

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أغذية من أجل دماغ أفضل

ونقل موقع "ذا سوادل" عن عالمة النفس إستر والتون قولها: "بالنسبة لهذه الدراسة، عملنا بشكل مكثف على مدار عدة سنوات مع فرق بحثية في جميع أنحاء العالم"، وأضافت العالمة من جامعة "باث" في المملكة المتحدة: "القدرة على الجمع بين آلاف عمليات مسح الدماغ للأشخاص المصابين بفقدان الشهية سمحت لنا بدراسة التغيرات الدماغية التي قد تميز هذا الاضطراب بتفاصيل أكبر".

ويرى الباحثون أن نتائج الدراسة تحمل أيضاً بعض بوادر الأمل. وفي هذا الصدد تقول عالمة النفس إستر والتون: "وجدنا أن التخفيضات الكبيرة في بنية الدماغ، والتي لاحظناها لدى المرضى، كانت أقل وضوحا لدى المرضى الذين كانوا بالفعل في طريقهم إلى الشفاء"، وأردفت: "هذه علامة جيدة، لأنها تشير إلى أن هذه التغييرات قد لا تكون دائمة. مع العلاج المناسب، قد يتمكن الدماغ من استعادة عافيته".

الحفاظ على صحة الدماغ

ويمكن الحفاظ على صحة الدماغ بتناول مجموعة من الأطعمة ذات القيمة الغذائية الكبيرة. ومن بين هذه الأطعمة المكسرات (تناول أكثر من 10 غرامات بشكل يومي)، حسب دراسة أسترالية سابقة نشرها موقع "فوكس" الألماني.

أيضاً، تناول الأطعمة الغنية بالفلافونيد على غرار: الفلفل، البرتقال، الفراولة والتوت، وفق ما أورده الموقع العلمي المتخصص "ميديكال نيوز توداي".

ر.م/ص.ش

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  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    يزن الدماغ نصف وزن الرأس. ويبلغ معدل وزن الدماغ لدى النساء حوالي 1245غرام بينما يصل إلى 1375 لدى الرجال. وللمقارنة يبلغ وزن دماغ الفيل حوالي 6 كيلوغرامات، بينما يزن دماغ القطة حوالي 30 غراما فقط.

  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

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  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

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  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

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    الكاتب: د.ص