 دراسة تكشف الستار عن أخطر المدن في العالم | عالم المنوعات | DW | 14.03.2019

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منوعات

دراسة تكشف الستار عن أخطر المدن في العالم

كشفت دراسة مكسيكية عن قائمة المدن الـ50 الأكثر خطورة في العالم من حيث معدل الجريمة بالنسبة لعدد السكان، فماهي هذه المدن؟

Mexiko Kriminalität l Gewalt l in in Tijuana (picture-alliance/San Diego Union-Tribune/J. Gibbins)

نشرت منظمة غير حكومية مكسيكية دراسة تستعرض فيها قائمة بالمدن الـ 50 الأخطر في العالم من حيث معدل جرائم القتل في عام 2018. ووفقاً للتقرير، الذي نشره "المجلس المدني للأمن العام والعدل الجنائي"، إن مدينة تيخوانا المكسيكية شهدت أعلى معدل لجرائم القتل في عام 2018، حيث بلغ عدد جرائم القتل 2.64 ألف جريمة أو 138.26 جريمة قتل لـ 100 ألف من السكان.

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وكانت مدينة أكابولكو المكسيكية في المرتبة الثانية في تصنيف الدراسة مع 949 جريمة قتل (110.5 جريمة لـ 100 ألف من السكان)، وتليها العاصمة الفنزويلية كاراكاس. إذ شملت قائمة المدن الـ10 الأكثر خطورة في العالم 5 مدن مكسيكية و3 مدن فنزويلية ومدينتين برازيليتين.

وتصدرت مدن من أمريكا اللاتينية قائمة أخطر 50 مدينة في العالم، حيث كانت 15 مدينة مكسيكية و14 مدينة برازيلية و6 مدن فنزويلية و4 مدن في الولايات المتحدة و3 في جنوب إفريقيا ومدينتين في كل من كولومبيا وهندوراس ومدينة واحدة في 4 دول أخرى في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

في مدينة سان بيدرو سولا في هندوراس، التي احتلت المرتبة الأولى في القائمة من عام 2011 إلى عام 2014 ، انخفض عدد جرائم القتل بنسبة 75 في المئة على مدى السنوات الـ5 الماضية، وفقاً للتقرير. يعتمد الترتيب على الإحصاءات الرسمية والبيانات الصحفية والتنبؤات الإحصائية. ويشمل المدن التي يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة والتي ليست ضمن منطقة حرب ونزاعات مسلحة.

والجدير بالذكر أن المدن المكسيكية تعاني من الكثير من أعمال العصابات المسلحة العنيفة، بما فيها عصابات المخدرات منذ أكثر من 30 عاماً، حيث تفوق إحصاءات القتل عن بعض البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)

  • Kolumbien Festnahmen Drogenhandel

    أخطر المدن في العالم

    مدينة بالميرا الكولومبية

    احتلت مدينة بالميرا الكولومبية المركز الثاني والثلاثين في قائمة المدن الأخطر في العالم، حسب تصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويبلغ معدل الجريمة في المدينة 37.66 حالة قتل لكل 100 ألف من السكان. وتشتهر المدينة بارتفاع نسبة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات الذين دخلوا حرباً مفتوحة مع القوات الكولومبية.

  • Guatemala Gefängnisrevolte

    أخطر المدن في العالم

    غواتيمالا دي لا أسونسيون

    مدينة غواتيمالا دي لا أسونسيون هي عاصمة غواتيملا وكانت في المركز الخامس والعشرين في قائمة المدن الأخطر في العالم بنسبة 41.90 حالة لكل 100 ألف شخص. وغواتيملا هي من الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى وشهدت حروباً أهلية دامية وتعد من أفقر عشرة بلدان في أمريكا اللاتينية.

  • Detroit Skyline Archiv 2013

    أخطر المدن في العالم

    ديترويت الأمريكية

    تشتهر مدينة ديترويت الأمريكية بأنها مركز صناعة السيارات في الولايات المتحدة. لكن انسحاب الكثير من الشركات الكبرى فيها وإفلاس المدينة قادها إلى تبوؤ المركز الثاني والعشرين في قائمة المدن الخطرة في العالم بسبب الارتفاع الكبير لمعدلات القتل والجريمة المنظمة فيها.

  • USA Polizei erschiesst Mann in Missouri Plünderungen

    أخطر المدن في العالم

    سانت لويس الأمريكية

    تشهد مدينة سانت لويس الأمريكية من حين إلى آخر تظاهرات واحتجاجات ضد قمع الشرطة للمواطنين، لكن الشرطة تبدو عاجزة عن حماية المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات القتل في المدينة، والتي جعلتها تقفز إلى المركز التاسع عشر عالمياً بنسبة 49.93، وإلى المركز الأول على صعيد الولايات المتحدة.

  • Afrika Öl Woche Cape Town Südafrika Kapstadt Übersicht

    أخطر المدن في العالم

    كيب تاون بجنوب أفريقيا

    كيب تاون في جنوب أفريقيا هي المدينة الأخطر في العالم خارج أمريكا اللاتينية. يبلغ عدد سكان المدينة نحو ثلاثة ملايين نسمة ويبلغ معدل جرائم القتل فيها 60 جريمة لكل 100 ألف شخص، وهي تحتل بذلك المركز الرابع عشر عالمياً.

  • Gefängnis von San Pedro Sula, Honduras

    أخطر المدن في العالم

    ديستريتو سنترال في هندوراس

    مدينة ديستريتو سنترال في هندوراس حصلت على المركز الخامس بمعدل جرائم قتل يصل إلى 77.65. ويقطن هذه المدينة 850 ألف شخص وتعد مركزاً للعصابات المنظمة.

  • Brasilien Ausschreitungen Protest gegen Preise für öffentliche Verkehrsmittel

    أخطر المدن في العالم

    مدينة جواو بيسوا البرازيلية

    احتلت مدينة جواو بيسوا البرازيلية المركز الأول على صعيد البرازيل والمركز الرابع في قائمة أخطر المدن في العالم، إذ وصلت فيها معدلات القتل إلى 79.41 لكل 100 ألف شخص. وتقع المدينة على الساحل ويسكنها نحو 770 ألف شخص وكانت تعرف بالمدينة التي "تشرق فيها الشمس أولاً" لوقوعها في أقصى القارة.

  • Mexiko Mord in Acapulco

    أخطر المدن في العالم

    أكابولكو المكسيكية

    أكابولكو المكسيكية هي مدينة وميناء بحري تقع على ساحل المحيط الهادي ويسكنها أكثر من 670 ألف شخص وتشتهر بمنتجعاتها السياحية والحياة الليلية فيها. لكنها تعد في الوقت نفسه واحدة من أخطر المدن في العالم وأخطر مدينة في المكسيك، إذ يبلغ معدل القتل فيها 104.16 لكل مائة ألف شخص.

  • Venezuela Caracas Cota 905

    أخطر المدن في العالم

    كاراكاس الفنزويلية

    أما العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فحلت في المركز الثاني في قائمة المدن الأخطر في العالم وفقاً لتصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويسكن المدينة أكثر من 3.3 مليون شخص ويبلغ معدل القتل في المدينة 115.98 لكل 100 ألف شخص.

  • Honduras/ Straßengangs/ Bandenkrieg

    أخطر المدن في العالم

    سان بيدرو سولا في هندوراس

    تقع سان بيدرو سولا في شمال غرب هندوراس ويبلغ تعداد سكان المدينة أكثر 800 ألف شخص، وتحتل المركز الأول عالمياً في قائمة المدن الخطرة بسبب الجريمة المنظمة وارتفاع نسبة جرائم القتل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفساد في هندوراس وفي سان بيدرو سولا بالتحديد. وصل معدل القتل فيها إلى 171.20 لكل مائة ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أخطر المدن في العالم

احتلت مدن واقعة في أمريكا اللاتينية صدارة قائمة المدن الأخطر في العالم حسب معدلات القتل والجريمة فيها. وخلت المدن الخمسين الأولى في القائمة من المدن الأوروبية والآسيوية. (11.02.2016)  

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