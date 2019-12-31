 دراسة تقرع ناقوس الخطر حول الاستهلاك البشري للبلاستك | عالم المنوعات | DW | 31.12.2019

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منوعات

دراسة تقرع ناقوس الخطر حول الاستهلاك البشري للبلاستك

قد يتناول الإنسان ما يعادل حجم بطاقة ائتمان من البلاستيك أسبوعيا في مياه الشرب بشكل أساسي وكذلك في أغذية مثل المحار الذي يؤكل كاملاً، خلصت إلى ذلك دراسة حديثة للصندوق العالمي للحياة البرية.

طفل في دكا عاصمة بنغلاديش يتزلج على نفايات البلاستك

تهدد نفايات البلاستك الحياة البحرية خاصة، كما تلوث مناطق شاسعة في البلدان التي لا تطبق قوانين اعادة تدوير النفايات

اكتشف الباحثون قطعا متناهية الصغر من البلاستيك في أنأى بقاع العالم، من أعماق المحيط إلى ثلوج القطب الشمالي، وحتى في أجسادنا حيث نتنفس ونأكل جسيمات دقيقة من تلك المادة اللدنة ونشرب مياها ملوثة بها كل يوم.

واستخدمت رويترز نتائج الدراسة لتوضيح كيف يبدو هذا المقدار من البلاستيك فعليا خلال فترات زمنية مختلفة.

مختارات

وزاد إنتاج البلاستيك في الخمسين عاما الماضية مما رفع معدل استهلاك المنتجات الرخيصة التي تستخدم لمرة واحدة ولها آثار مدمرة على البيئة وتتكدس على الشواطئ وتتسبب في اختناق الكائنات البحرية. ولا يتحلل البلاستيك بيولوجيا وإنما يتكسر إلى قطع أصغر وينتشر في كل مكان بما في ذلك سلاسل الغذاء.

ونستهلك خلال أسبوع ما يعادل غطاء زجاجة من البلاستيك بينما نستهلك خلال ستة أشهر ما يعادل ملء طبق من حبوب الافطار.

وقد لا يبدو هذا مقدارا كبيرا لكنه قد يتراكم. وبهذا المعدل من الاستهلاك فقد يصل حجم ما يتناوله الإنسان من البلاستيك خلال عشرة أعوام إلى 2.5 كيلوجرام.

ويستهلك الإنسان خلال حياته نحو عشرين كيلوجراما من جسيمات البلاستيك الدقيقة.

وقال ثافا بالانيسامي من جامعة نيوكاسل الأسترالية، والذي شارك في دراسة الصندوق العالمي للحياة البرية، إننا لا نعلم أيضا تماما تأثير تناول جسيمات البلاستيك الدقيقة ومتناهية الصغر على الصحة.

وأضاف "كل ما نعلمه أننا نتناوله وأنه قد يسبب تسمما. هذا بالتأكيد مقلق".

م.م/ ع.ج.م (رويترز)

  • Leere Plastikflasche auf einem Strand

    قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

    من البداية إلى النهاية

    من يقتني قنينة ماء، يدفع في الغالب تكاليف البلاستيك، ويبقى السؤال: ماهي تكلفة البلاستيك على البيئة؟. يكلف الإنتاج، والتعبئة، وبطاقات المعلومات، والنقل والتخزين وعملية التخلص من زجاجات المياه أموالاً كثيرة. DW تتابع مراحلانتاج قنينة بلاستيك من الخطة الأولى إلى المحطة الأخيرة.

  • Shells Ölraffinerie in Godorf bei Köln (Photo: Oliver Berg/dpa)

    قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

    البلاستيك إبن النفط الخام

    يتم تصنيع غالبية قناني البلاستيك من مادة بولي إيثيلين تيرفثالات التي تستخرج من النفط الخام. وهذا لا يؤدي الى افراز غازات الاحتباس الحراري التي تطلقها آبار النفط فحسب، بل يقود أيضاً الى إفراز العديد من الغازات السامة أثناء عملية تكرير البترول وتصفيته كما في محطة التكرير هاته في مدينة كولونيا الظاهرة في الصورة ، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في عموم ألمانيا.

  • Bunte Plastikkugeln

    قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

    حبيبات البلاستيك تنصهر لتصير قناني

    يتم إنتاج حبيبات بلاستيكية صغيرة من النفط المقطر. وتقوم الشركات المصنعة بتذويبها وتحويلها إلى أشكال محددة. وتعمل الشركات على صهر الحبيبات حراريا لانتاج القناني . وأثناء تدوير وإعادة تصنيع القناني تحول مجدداً إلى كريات صغيرة.

  • Eine Technikerin kontrolliert Flaschen auf einem Fließband. (Photo: Wolfgang Thieme)

    قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

    الإنتاج بكميات هائلة

    تصب القناني ثم تنظف و تعبأ بالماء، بعدها يوضع الغطاء واللاصق الذي يحمل المعلومات. في النهاية ترزم القناني لغرض نقلها إلى محلات البيع. في هذا المصنع بولاية سكسونيا ( الصورة) تعبأ كل يوم 1.5 مليون لتر من المياه والمشروبات الغازية في قناني بلاستيكية.

  • Maiskolben an der Pflanze. (Foto: siwi1)

    قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

    قناني من الذرة وقصب السكر

    يمكن صناعة القناني من مادة البلاستيك الحيوي التي تُستخرج من من محاصيل الذرة أو قصب السكر. مثل هذا النوع من البلاستيك قابل للتحلل ويمكن تحويله فيما بعد إلى سماد. غير أن هذا النوع لا يعتبر رفيقاً بالبيئة لأن إنتاجه يتطلب كميات كبيرة من المياه ويستنزف ايضا ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة .

  • Autos und Lastwagen auf der Autobahn. (Photo: Armin Weigel/dpa)

    قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

    عملية النقل ملوثة للبيئة

    عملية نقل قنينات المياه يستهلك كثيرا من موارد الطاقة، وفي بعض الحالات لانتاج قنينة ماء واحدة يجري استهلاك لتر بنزين واحد. وحسب تقديرات معهد سياسات الأرض فإن قنينة واحدة من المياه على الأقل من أصل أربع قنان تعبر الحدود إما عبر سفينة أو قطار أو شاحنة لتصل الى المستهلك. وتسبب عملية النقل في تلوث البيئة عبر إفراز ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

  • Eine Frau trinkt vor strahlender Sonne aus einer Wasserflasche (Photo: Wolfgang Kumm dpa/lbn)

    قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

    استنزاف للموارد

    إنتاج قنينة ماء يتطلب حجما من المياه يقدربثلاث مرات بقدر حجم محتوى القنينة من الماء حسب تقديرات معهد المحيط الهادئ . ويمكن أن ينخفض منسوب المياه في المناطق التي تنتج فيها القناني، وبالتالي فالمناطق المتواجدة في محيط مصانع قناني المياه ستعاني من نقص في المياه.

  • Plastikabfälle an einem Strand im Libanon

    قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

    القناني تلوث مياه المحيطات

    في أوروبا يعاد تدوير نحو 60 مليون قنينة بلاستيك، أي ما يقارب نصف القناني المستخدمة. بينما يرمى الباقي في النفايات، وتحتاج لمئات السنين لتتحلل. وتعتبر النفايات البلاستيكية في المحيطات مشكلة بيئية رئيسية تساهم في تلوث المياه وتهدد الحيوانات البحرية والطيور.

  • Eine junge Frau mit Flaschen vor einem Pfandautomaten

    قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

    أمريكا والصين على رأس الدول المنتجة والمستهلكة

    تعتبر الولايات المتحدة أكبر مستهلك لقناني المياه، والتحقت الصين به،ا حيث يتم في كل عام انتاج وشراء المليارات من القنينات البلاستيكية في جمهورية الصين الشعبية لوحدها. ولتحقيق ذلك تستهلك بكين حوالي 18 مليون طن من النفط الخام. وأمام الطلب المتزايد على المياه المعبأة في قنينات تتزايد "جبال" القناني التي تحتاج الى تدوير.

  • Ein Chinesischer Arbeiter vor einem riesigen Haufen Plastikflaschen

    قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

    أرباح مالية من البلاستيك

    تتبع ألمانيا نظاماً لإستعادة النفايات: ففي حال إرجاع القناني الفارغة إلى الأسواق الخاصة يتم إيداعها في آلة خاصة بها ويحصل الزبون على مقابل مادي يسير.ويُلزم القانون الألماني المحلات التجارية بدورها بإسترجاع القناني البلاستيكية مقابل استرجاع نسبة من ثمن القنينة الأصلي و لإعادة تدويرها.

  • Blaue und grüne Fleecedecken liegen zusammengerollt auf einem Stapel. (Photo: B747)

    قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

    حياة جديدة لقناني البلاستيك

    في البداية تفرم القناني وتصهر في درجات حرارة عالية لتتحول من جديد إلى حبيبات بلاستيكية صغيرة. وتباع هذه الحبيبات الى الشركات التي تصنع منتجات البلاستيك المعاد تدويره. وتعتبرمنتجاتالأصواف الصناعية إحدى أكثر المنتجات شعبية من بين المنتجات ذات الأصل البلاستيكي.

    الكاتب: لوفداي رايت/ عبد الرحمان عمار


مختارات

قناني البلاستك الفارغة تهدد البيئة

يشيع استعمال قنينات البلاستيك في العالم لتعبئة المياه والسوائل المختلفة. علاوة على تكاليف الإنتاج الباهضة تخلق القناني الفارغة مشاكل بيئية كثيرة . فماهي تكاليف قنينة بلاستيكية؟ وكيف يتم انتاجها وماهي مخاطرها؟ (15.01.2014)  

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