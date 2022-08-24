دراسة: تشريع "أغذية الحشيش" رفع حالات تسمم الأطفال في كندا

ارتفع عدد الأطفال الذين تعرضوا لتسمم بسبب استهلاك غير مقصود للقنب الهندي، وذلك بعد أيام من تشريع قانون يتيح استهلاك الأغذية التي تحتوي على القنب الهندي المعروفة باسم " Cannabis edible"، وفق ما أكدته دراسة جديدة نُشرت خلال هذا الأسبوع في مجلة " نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين"، ونقل موقع cbc الكندي خلاصاتها.
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ووقع هذا التسمم في عدة مقاطعات كندية، وأجرى الدراسة باحثون كنديون من أونتاريو، إذ تبين لهم أن الأقاليم التي وضعت هذا التشريع شهدت ارتفاعا في عدد الأطفال الذين تعرّضوا للتسمم بحوالي الضعف، مقارنة بإقليم كيبيك الذي لا يزال يمنع استهلاك الأغذية التي يدخل في تصنيعها القنب الهندي الذي يعرفبالحشيشأيضا.
وتتيح القوانين التي بدأ العمل بها منذ 2020 السماح بعرضأغذية تحتوي على القنب منها الحلويات والشوكولاته والمخبوزات، ولأجل عدم جذب الأطفال لشرائها، ألزم القانون الشركات المصنعة بتغليفها بشكل مختلف تماما يميزها عن الحلويات الموجهة للاستهلاك العادي، فضلاً عن ضرورة ألا تتجاوز نسبة 10 بالمائة من THC، وهي المادة التي تؤثر نفسيا على المستهلكين.
وذكر د. يارون فينكيلستاين، أحد المشاركين في الدراسة، أن الأطفال الذين استهلكوا هذه الأغذية أصيبوا بمرض شديد، وهناك منهم من توقفوا عن التنفس لفترة من الزمن، مشيراً إلى أن أعراض المرض عند الأطفال الصغار قد تكون أكثر سوءاً وقد تهدد حياتهم.
وحسب الأرقام التي نشرها الموقع، فإن تشريع القنب الهندي ليس هو السبب المباشر، بل تشريع استهلاك أغذية مكونة منه بالأساس، إذ لم ترتفع حالات التسمم بشكل كبير بعد تشريعه في عامي 2018 و2019، لكن السماح بتداول أغنية تحتوي على القنب منذ بداية عام 2020 جعل حالات التسمم المسجلة بشكل شهري تقفز إلى أكثر من 14,9 بالمئة بين الأطفال في سن التاسعة، مقارنة بـ5,2 بالمائة غداة تشريع القنب.
ويرى الخبراء أن الإجراءات المتبعة غير كافية، وطالبوا بمراقبة الأطفال وإبعاد هذه الأطعمة عن متناولهم في حال شرائها وجلبها للبيت، خصوصا لمذاقها اللذيذ الذي يجذب الأطفال.
ع.ا/ ع.ج
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
بداية اليوم
جيسي تبقى في مقعد الأطفال داخل السيارة في الوقت الذي تسحب فيه شريل عربة الأطفال من الصندوق الخلفي للتوجه مع البنت الصغيرة إلى مركز التسوق. لا تقوم السيدة المتقاعدة شريل في الغالب بهذه الرحلات، لأنها تكون متعبة. فهي تفضل البقاء في البيت مع الطفلة الصغيرة أو تذهب معها إلى ساحة اللعب، أو تقومان بزيارة أخت جيسي التي تسكن عند أقارب.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
تنفس الصعداء في يوم مجهد
تربية بنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات أمر يجهد امرأة عمرها 71 سنة. في الولايات المتحدة الأمريكية يزداد عدد الأجداد المرغمين على السهر من أجل تربية الأحفاد، لأن الأبوين مدمنان على المخدرات، لاسيما من خلال استعمال أفيونيات توجد أيضا في أدوية مهدئة. وتفيد دراسات أن 12 في المائة من الأطفال في ولاية أريزونا يعيشون لدى أقارب مثل الخالة شريل، وبينهم تسعة في المائة لدى الأجداد.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
متاعب بيروقراطية وعدم مساواة
بداية يوليو/ تموز الفائت 2018 دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يُراد منه مساعدة الأجداد الذين يسهرون على تربية أحفادهم. ومن بين الأشياء التي ينص عليها القانون تقديم معلومات حول حق التبني، والخدمات الاجتماعية ودعم التطبيب النفسي. لكن القانون لا يحل مشكلة تتمثل في أن أعضاء العائلة الذين يربون طفلا لا يحصلون على نفس الدعم المالي مثل الآباء بالتبني.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
قسط من المتعة
جيسي كانت تخاف قبل جلوسها لأول مرة فوق أرجوحة على شكل خيل. عندما اشترت شريل التذاكر، سأل الرجل خلف الشباك عن جيسي. "إنها ابنتي"، أجابت شريل. وهي تعتقد أن والدة البنت ماتزال على قيد الحياة، لكنها لا تعرف أين وهل تخضع لإعادة تأهيل من المخدرات. والمرة الأخيرة تمت رؤيتها في الخريف الماضي.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
السهر على أن تستمر الحياة
شريل تعلم أنه بسبب سنها لن تشهد جيسي وهي في سن الرشد. فهي تعاني من مشاكل صحية والحياة مع جيسي ترهقها ـ لكن ذلك يجلب لها أيضا الكثير من الفرح. شريل تعتقد أنه من المهم بالنسبة إلى البنت أن تكبر في حضن العائلة بدلا من أن تكبر عند غرباء. وإذا توفيت شريل، فإن ابنها، عم جيسي سيعتني بالصغيرة.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
أفراح الأحد
يوم الأحد تذهب شريل وجيسي إلى الكنيسة. وجيسي صغيرة للمشاركة في القداس، لكنها تذهب إلى قداس الأطفال. بعدها تلتقيان مع أسر أخرى في قاعة البلدية. والكنسية تدعم شريل التي فقدت ثلاثة أزواج وابنا بسبب الإدمان على المخدرات. وجيسي هي أملها الأخير، تعتقد شريل.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
دفع ماما إلى الأمام
شريل تعاني من آلام ظهر مستمرة والتهاب المفاصل في اليدين وآلام النسا في الرجلين. وهي تضع حزاما لدعم الظهر من شأنه التقليل من الآلام، وتحتاج إلى أدوية مهدئة. ولا خيار آخر أمامها، لاسيما إن أرادت طفلة صغيرة اللعب معها ومشاكستها.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
عيد ميلاد سعيد
جيسي تحتفل بعيد الميلاد ـ أضحى عمرها ثلاث سنوات. وشريل استدعت فقط عددا قليلا من الضيوف، لكي لا تشعر البنت الصغيرة بالإجهاد. جيسي لها أخت وأخ: أختها الأكبر تعيش عند أخ شريل وزوجته اللذين لم يتمكنا من تربية طفلين. أما أخ جيسي الصغير فتبنته عائلة غريبة.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
مشاكل صحية
قبيل شعور والدة جيسي بآلام الوضع كانت لا تزال تأخذ الميثامفيتامين. وعندما رأت جيسي نور الحياة كانت تصرخ وتبكي وترتعش ـ وهي أعراض تقليدية أثناء التخلص من المخدرات. منذ تلك اللحظة وجيسي تقاوم جملة من المشاكل الصحية، وهي تخضع للمراقبة الطبية لتفادي أضرار إضافية.